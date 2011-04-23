وأفاد المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس وصل إلى 118937 وفاة، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء من المرض عبر القارة 4008317 حالة. وتعد جنوب أفريقيا والمغرب وتونس وإثيوبيا ومصر من الدول التي سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة عبر القارة.

سجل في أفريقيا خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية، 4467666 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد-19".

كورونا في أفريقيا.. الإصابات تتخطى 4.46 ملايين والوفيات وصلت إلى 118937 وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-04-23 سجل في أفريقيا خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية، 4467666 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد-19".

وأفاد المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس وصل إلى 118937 وفاة، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء من المرض عبر القارة 4008317 حالة.

وتعد جنوب أفريقيا والمغرب وتونس وإثيوبيا ومصر من الدول التي سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة عبر القارة.



23 إبريل 2021 - 11 رمضان 1442 01:38 PM

كورونا في أفريقيا.. الإصابات تتخطى 4.46 ملايين والوفيات وصلت إلى 118937 أكبر عدد من حالات الإصابة بالقارة في هذه البلدان





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سجل في أفريقيا خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية، 4467666 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد-19".



وأفاد المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس وصل إلى 118937 وفاة، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء من المرض عبر القارة 4008317 حالة.

وتعد جنوب أفريقيا والمغرب وتونس وإثيوبيا ومصر من الدول التي سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة عبر القارة.

