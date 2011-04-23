كورونا في أفريقيا.. الإصابات تتخطى 4.46 ملايين والوفيات وصلت إلى 118937
أكبر عدد من حالات الإصابة بالقارة في هذه البلدان
سجل في أفريقيا خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية، 4467666 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد-19".
وأفاد المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس وصل إلى 118937 وفاة، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء من المرض عبر القارة 4008317 حالة. وتعد جنوب أفريقيا والمغرب وتونس وإثيوبيا ومصر من الدول التي سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة عبر القارة.
كورونا في أفريقيا.. الإصابات تتخطى 4.46 ملايين والوفيات وصلت إلى 118937
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-04-23
سجل في أفريقيا خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية، 4467666 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد-19".
وأفاد المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس وصل إلى 118937 وفاة، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء من المرض عبر القارة 4008317 حالة. وتعد جنوب أفريقيا والمغرب وتونس وإثيوبيا ومصر من الدول التي سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة عبر القارة.
23 إبريل 2021 - 11 رمضان 1442
01:38 PM
كورونا في أفريقيا.. الإصابات تتخطى 4.46 ملايين والوفيات وصلت إلى 118937
سجل في أفريقيا خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية، 4467666 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد-19".
وأفاد المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس وصل إلى 118937 وفاة، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء من المرض عبر القارة 4008317 حالة. وتعد جنوب أفريقيا والمغرب وتونس وإثيوبيا ومصر من الدول التي سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة عبر القارة.