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رسميًا .. ملكية نادي "بيراميدز المصري" تنتقل من آل الشيخ لمستثمر إماراتي

أعلن نادي بيراميدز المصري انتقال ملكية النادي من تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه إلى الإماراتي سالم الشامسي.

وقال النادي في بيان بثه عبر حسابه بتويتر: "يسعدنا أن نعلن للجمهور الرياضي العربي بصفة عامة والجمهور المصري بصفة خاصة عن الاستحواذ الكامل لسالم الشامسي على بيراميدز اف سي.

وأضاف البيان: يأتي هذا الاستحواذ امتدادًا للعلاقة المميزة بين دولتي مصر والإمارات العربية المتحدة ودعمًا لتجربة الاستثمار الرياضي في مصر.

ووجّه الشامسي شكره إلى تركي آل الشيخ المالك السابق على جهوده في سبيل إنجاح التجربة ورؤيته الثاقبة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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رسميًا .. ملكية نادي "بيراميدز المصري" تنتقل من آل الشيخ لمستثمر إماراتي
سبق

أعلن نادي بيراميدز المصري انتقال ملكية النادي من تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه إلى الإماراتي سالم الشامسي.

وقال النادي في بيان بثه عبر حسابه بتويتر: "يسعدنا أن نعلن للجمهور الرياضي العربي بصفة عامة والجمهور المصري بصفة خاصة عن الاستحواذ الكامل لسالم الشامسي على بيراميدز اف سي.

وأضاف البيان: يأتي هذا الاستحواذ امتدادًا للعلاقة المميزة بين دولتي مصر والإمارات العربية المتحدة ودعمًا لتجربة الاستثمار الرياضي في مصر.

ووجّه الشامسي شكره إلى تركي آل الشيخ المالك السابق على جهوده في سبيل إنجاح التجربة ورؤيته الثاقبة.

05 يوليو 2019 - 2 ذو القعدة 1440
01:09 AM

رسميًا .. ملكية نادي "بيراميدز المصري" تنتقل من آل الشيخ لمستثمر إماراتي

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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أعلن نادي بيراميدز المصري انتقال ملكية النادي من تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه إلى الإماراتي سالم الشامسي.

وقال النادي في بيان بثه عبر حسابه بتويتر: "يسعدنا أن نعلن للجمهور الرياضي العربي بصفة عامة والجمهور المصري بصفة خاصة عن الاستحواذ الكامل لسالم الشامسي على بيراميدز اف سي.

وأضاف البيان: يأتي هذا الاستحواذ امتدادًا للعلاقة المميزة بين دولتي مصر والإمارات العربية المتحدة ودعمًا لتجربة الاستثمار الرياضي في مصر.

ووجّه الشامسي شكره إلى تركي آل الشيخ المالك السابق على جهوده في سبيل إنجاح التجربة ورؤيته الثاقبة.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,620
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,457
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,836
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,404

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