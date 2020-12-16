تراجعٌ هامشيٌّ لأسعار النفط وبرنت فوق الـ50 دولارًا للبرميل

انخفضت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير بنسبة 0.1%

تراجعت أسعار النفط هامشيًّا خلال تعاملات الأربعاء قبل صدور بيانات مخزونات النفط الأمريكية، وسط توقعات ارتفاعها ومع متابعة مستجدات لقاح "كورونا".

وكتب محللون لدى شركة الأبحاث "إف جي أي" أن أكبر خطر هبوطي على توقعات الطلب على النفط على المدى القريب، يتمثل في الولايات المتحدة، ويرجع ذلك إلى الضعف المستمر في الطلب على البنزين هناك؛ وذلك بالنظر إلى المسار الحالي لفيروس "كورونا"؛ وفقًا لوكالة "رويترز".

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم فبراير بنحو 0.1% إلى 50.69 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:05 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما انخفضت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم يناير بنسبة 0.1% عند 47.57 دولارًا للبرميل.

وأظهرت تقديرات معهد البترول الأمريكي، زيادة مخزونات النفط الخام بنحو 1.97 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الحادي عشر من ديسمبر.