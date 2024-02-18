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"هلال مكة" يفتتح مركزًا إسعافيًّا لخدمة مخططات ولي العهد والأحياء المجاورة

ضمن خطة الهيئة للتوسع في المراكز بالعاصمة المقدسة بدعم من القيادة الرشيدة

افتتحت إدارة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، اليوم الثلاثاء، مركزًا إسعافيًّا لخدمة مخططات ولي العهد جنوبي مكة المكرمة.

وفي التفاصيل: أفتتح مدير إدارة الإسعاف بالعاصمة المقدسة، الأخصائي يوسف بن جمال سمكري؛ مركز إسعاف حي ولي العهد جنوبي مكة المكرمة، وهو أحد مراكز التحول الوطني، وذلك بحضور قيادات الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة.

وتفقد الطاقم الإسعافي التجهيزات الطبية وسيارات الإسعاف، وتأكد من جاهزية المركز لتقديم الخدمة الإسعافية لسكان حي ولي العهد والأحياء المجاورة له.

ويأتي افتتح المركز ضمن خطة الهيئة للتوسع في افتتاح المراكز الإسعافية في العاصمة المقدسة؛ في ظل ما تقدمه القيادة الكريمة من دعم يسهم في التطوير والارتقاء بالعمل الإسعافي.

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"هلال مكة" يفتتح مركزًا إسعافيًّا لخدمة مخططات ولي العهد والأحياء المجاورة
سبق

افتتحت إدارة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، اليوم الثلاثاء، مركزًا إسعافيًّا لخدمة مخططات ولي العهد جنوبي مكة المكرمة.

وفي التفاصيل: أفتتح مدير إدارة الإسعاف بالعاصمة المقدسة، الأخصائي يوسف بن جمال سمكري؛ مركز إسعاف حي ولي العهد جنوبي مكة المكرمة، وهو أحد مراكز التحول الوطني، وذلك بحضور قيادات الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة.

وتفقد الطاقم الإسعافي التجهيزات الطبية وسيارات الإسعاف، وتأكد من جاهزية المركز لتقديم الخدمة الإسعافية لسكان حي ولي العهد والأحياء المجاورة له.

ويأتي افتتح المركز ضمن خطة الهيئة للتوسع في افتتاح المراكز الإسعافية في العاصمة المقدسة؛ في ظل ما تقدمه القيادة الكريمة من دعم يسهم في التطوير والارتقاء بالعمل الإسعافي.

18 فبراير 2020 - 24 جمادى الآخر 1441
09:24 PM

"هلال مكة" يفتتح مركزًا إسعافيًّا لخدمة مخططات ولي العهد والأحياء المجاورة

ضمن خطة الهيئة للتوسع في المراكز بالعاصمة المقدسة بدعم من القيادة الرشيدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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افتتحت إدارة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، اليوم الثلاثاء، مركزًا إسعافيًّا لخدمة مخططات ولي العهد جنوبي مكة المكرمة.

وفي التفاصيل: أفتتح مدير إدارة الإسعاف بالعاصمة المقدسة، الأخصائي يوسف بن جمال سمكري؛ مركز إسعاف حي ولي العهد جنوبي مكة المكرمة، وهو أحد مراكز التحول الوطني، وذلك بحضور قيادات الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة.

وتفقد الطاقم الإسعافي التجهيزات الطبية وسيارات الإسعاف، وتأكد من جاهزية المركز لتقديم الخدمة الإسعافية لسكان حي ولي العهد والأحياء المجاورة له.

ويأتي افتتح المركز ضمن خطة الهيئة للتوسع في افتتاح المراكز الإسعافية في العاصمة المقدسة؛ في ظل ما تقدمه القيادة الكريمة من دعم يسهم في التطوير والارتقاء بالعمل الإسعافي.

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