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المدينة المنورة: تدشين نظام ذكي للمساجد الاثنين القادم

يهدف إلى توظيف تقنية المعلومات في رفع مستوى المراقبة

يدشن فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة المدينة المنورة "نظام المساجد الذكي" يوم الاثنين المقبل.

وشكر مدير الفرع، قيس بن عبدالحميد المعيقلي، حكومة خادم الحرمين الشريفين على ما توليه من رعاية واهتمام بالمساجد، كما شكر وزير الشؤون الإسلامية الشيخ عبداللطيف آل الشيخ على جهوده في التحول الرقمي ومواكبة رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وقال "المعيقلي": الفرع سيطلق نظام المساجد الذكي خلال حفل رسمي، وهي مبادرة تعتبر الأولى من نوعها على مستوى فروع الوزارة، وتهدف إلى نقل إجراءات مراقبة وخدمة المساجد وجودة الأداء إلى مستوى آخر من الإجراءات التنظيمية الحديثة وخلق منصة مجتمعية ذكية للمجتمع في تطوير المساجد بشكل أكثر دقة ومرونة.

وأضاف: المبادرة تهدف إلى توظيف تقنية المعلومات واستخدام أحدث الأنظمة الرقمية في رفع مستوى الأداء في مراقبة المساجد ومتابعة العمليات الرقابية بسرعة وبدقة أكبر.

وقال مدير المشروع المهندس عبدالرحمن الشهري: المشروع يعمل على خلق منصة ذكية ومتطورة تتيح للمصلين والمأمومين إمكانية إرسال ملاحظاتهم أو مرئياتهم وإمكانية إرفاق فيديو أو صورة أو مقطع صوتي للبلاغ بشكل سريع ومرن عبر أجهزتهم الذكية من خلال لوحة بيانات ذكيّة مشفرة باستخدام رمز الاستجابة السريع "QR" الذي يعتبر من أحدث أنظمة التشفير السريع للبيانات.

وأضاف: من خلال هذه اللوحة التي يتم تركيبها في كل مسجد، تستقبل الملاحظات بشكل تلقائي وسريع وتنقل إلى أنظمة الوزارة الإلكترونية قبل توجيه الفرق الرقابية المساندة لمعالجة أي مشاكل طارئة يتم الإبلاغ عنها.

وأردف: النظام الذكي يراقب تنفيذ البلاغات وتحليل بياناتها وقياس مؤشر الاستجابة من قبل الفرق الميدانية بما يضمن تقديم أفضل خدمة بجودة عالية.

وأشار إلى أهمية الخروج بإحصائيات وبيانات رسومية تساعد في تطوير الخدمة باستمرار وتهيئة المساجد لتكون في أفضل مستوى مشرف يليق بها.

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المدينة المنورة: تدشين نظام ذكي للمساجد الاثنين القادم
سبق

يدشن فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة المدينة المنورة "نظام المساجد الذكي" يوم الاثنين المقبل.

وشكر مدير الفرع، قيس بن عبدالحميد المعيقلي، حكومة خادم الحرمين الشريفين على ما توليه من رعاية واهتمام بالمساجد، كما شكر وزير الشؤون الإسلامية الشيخ عبداللطيف آل الشيخ على جهوده في التحول الرقمي ومواكبة رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وقال "المعيقلي": الفرع سيطلق نظام المساجد الذكي خلال حفل رسمي، وهي مبادرة تعتبر الأولى من نوعها على مستوى فروع الوزارة، وتهدف إلى نقل إجراءات مراقبة وخدمة المساجد وجودة الأداء إلى مستوى آخر من الإجراءات التنظيمية الحديثة وخلق منصة مجتمعية ذكية للمجتمع في تطوير المساجد بشكل أكثر دقة ومرونة.

وأضاف: المبادرة تهدف إلى توظيف تقنية المعلومات واستخدام أحدث الأنظمة الرقمية في رفع مستوى الأداء في مراقبة المساجد ومتابعة العمليات الرقابية بسرعة وبدقة أكبر.

وقال مدير المشروع المهندس عبدالرحمن الشهري: المشروع يعمل على خلق منصة ذكية ومتطورة تتيح للمصلين والمأمومين إمكانية إرسال ملاحظاتهم أو مرئياتهم وإمكانية إرفاق فيديو أو صورة أو مقطع صوتي للبلاغ بشكل سريع ومرن عبر أجهزتهم الذكية من خلال لوحة بيانات ذكيّة مشفرة باستخدام رمز الاستجابة السريع "QR" الذي يعتبر من أحدث أنظمة التشفير السريع للبيانات.

وأضاف: من خلال هذه اللوحة التي يتم تركيبها في كل مسجد، تستقبل الملاحظات بشكل تلقائي وسريع وتنقل إلى أنظمة الوزارة الإلكترونية قبل توجيه الفرق الرقابية المساندة لمعالجة أي مشاكل طارئة يتم الإبلاغ عنها.

وأردف: النظام الذكي يراقب تنفيذ البلاغات وتحليل بياناتها وقياس مؤشر الاستجابة من قبل الفرق الميدانية بما يضمن تقديم أفضل خدمة بجودة عالية.

وأشار إلى أهمية الخروج بإحصائيات وبيانات رسومية تساعد في تطوير الخدمة باستمرار وتهيئة المساجد لتكون في أفضل مستوى مشرف يليق بها.

07 نوفمبر 2018 - 29 صفر 1440
03:11 PM

المدينة المنورة: تدشين نظام ذكي للمساجد الاثنين القادم

يهدف إلى توظيف تقنية المعلومات في رفع مستوى المراقبة

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صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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يدشن فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة المدينة المنورة "نظام المساجد الذكي" يوم الاثنين المقبل.

وشكر مدير الفرع، قيس بن عبدالحميد المعيقلي، حكومة خادم الحرمين الشريفين على ما توليه من رعاية واهتمام بالمساجد، كما شكر وزير الشؤون الإسلامية الشيخ عبداللطيف آل الشيخ على جهوده في التحول الرقمي ومواكبة رؤية المملكة ٢٠٣٠.

وقال "المعيقلي": الفرع سيطلق نظام المساجد الذكي خلال حفل رسمي، وهي مبادرة تعتبر الأولى من نوعها على مستوى فروع الوزارة، وتهدف إلى نقل إجراءات مراقبة وخدمة المساجد وجودة الأداء إلى مستوى آخر من الإجراءات التنظيمية الحديثة وخلق منصة مجتمعية ذكية للمجتمع في تطوير المساجد بشكل أكثر دقة ومرونة.

وأضاف: المبادرة تهدف إلى توظيف تقنية المعلومات واستخدام أحدث الأنظمة الرقمية في رفع مستوى الأداء في مراقبة المساجد ومتابعة العمليات الرقابية بسرعة وبدقة أكبر.

وقال مدير المشروع المهندس عبدالرحمن الشهري: المشروع يعمل على خلق منصة ذكية ومتطورة تتيح للمصلين والمأمومين إمكانية إرسال ملاحظاتهم أو مرئياتهم وإمكانية إرفاق فيديو أو صورة أو مقطع صوتي للبلاغ بشكل سريع ومرن عبر أجهزتهم الذكية من خلال لوحة بيانات ذكيّة مشفرة باستخدام رمز الاستجابة السريع "QR" الذي يعتبر من أحدث أنظمة التشفير السريع للبيانات.

وأضاف: من خلال هذه اللوحة التي يتم تركيبها في كل مسجد، تستقبل الملاحظات بشكل تلقائي وسريع وتنقل إلى أنظمة الوزارة الإلكترونية قبل توجيه الفرق الرقابية المساندة لمعالجة أي مشاكل طارئة يتم الإبلاغ عنها.

وأردف: النظام الذكي يراقب تنفيذ البلاغات وتحليل بياناتها وقياس مؤشر الاستجابة من قبل الفرق الميدانية بما يضمن تقديم أفضل خدمة بجودة عالية.

وأشار إلى أهمية الخروج بإحصائيات وبيانات رسومية تساعد في تطوير الخدمة باستمرار وتهيئة المساجد لتكون في أفضل مستوى مشرف يليق بها.

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