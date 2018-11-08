ولي العهد يغادر حائل بعد زيارة ناجحة للمنطقة

أمير المنطقة وعدد من المسؤولين في وداعه

غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مساء اليوم منطقة حائل

.

وكان في وداع سمو ولي العهد لدى مغادرته مطار حائل أمير المنطقة الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، ورئيس الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل الأمير عبدالله بن خالد بن عبدالله مساعد، ونائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز، والأمير سعد بن عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز وعدد من المسؤولين.

وقد غادر في معية سمو ولي العهد المستشار في الديوان الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز.