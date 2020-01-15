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مدير تعليم النماص يقف على أكثر من 15 موقعًا ويوجه بسرعة الإنجاز

بحث عددًا من الموضوعات منها صعوبات النقل المدرسي والحلول المقترحة

تفقد مدير تعليم النماص عمر بن هجاد الغامدي، أكثر من 15 مشروعًا ومدرسة وصالةً رياضية ومركزًا للأنشطة الطلابية (بنين/بنات)، خلال جولة له للوقوف على عدد من المشاريع الإنشائية ومتابعة عمليات التأهيل والصيانة والترميم في قطاعات التعليم بالنماص.

ووجه الغامدي بأهمية سرعة إنجاز هذه المشاريع وعمليات التأهيل والصيانة والترميم بجودة عالية، وفق المواصفات المحددة وبإشراف ومتابعة مستمرة.

واجتمعت إدارة تعليم النماص بمسؤولي النقل المدرسي من شركة تطوير والشركة المشغلة؛ لوضع حلول عاجلة وفورية لأي معوقات أو صعوبات تضمن توفير النقل لطلاب وطالبات تعليم النماص.

واكتمل وصول المقررات الدراسية للفصل الدراسي الثاني لجميع مدارس تعليم النماص بنسبة 100‎%‎، إضافةً لعدد من القرارات التنظيمية التي تصب في مصلحة العملية التعليمية.

مدير تعليم النماص الصيانة والترميم قطاعات التعليم بالنماص

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مدير تعليم النماص يقف على أكثر من 15 موقعًا ويوجه بسرعة الإنجاز
سبق

تفقد مدير تعليم النماص عمر بن هجاد الغامدي، أكثر من 15 مشروعًا ومدرسة وصالةً رياضية ومركزًا للأنشطة الطلابية (بنين/بنات)، خلال جولة له للوقوف على عدد من المشاريع الإنشائية ومتابعة عمليات التأهيل والصيانة والترميم في قطاعات التعليم بالنماص.

ووجه الغامدي بأهمية سرعة إنجاز هذه المشاريع وعمليات التأهيل والصيانة والترميم بجودة عالية، وفق المواصفات المحددة وبإشراف ومتابعة مستمرة.

واجتمعت إدارة تعليم النماص بمسؤولي النقل المدرسي من شركة تطوير والشركة المشغلة؛ لوضع حلول عاجلة وفورية لأي معوقات أو صعوبات تضمن توفير النقل لطلاب وطالبات تعليم النماص.

واكتمل وصول المقررات الدراسية للفصل الدراسي الثاني لجميع مدارس تعليم النماص بنسبة 100‎%‎، إضافةً لعدد من القرارات التنظيمية التي تصب في مصلحة العملية التعليمية.

15 يناير 2020 - 20 جمادى الأول 1441
12:40 PM

مدير تعليم النماص يقف على أكثر من 15 موقعًا ويوجه بسرعة الإنجاز

بحث عددًا من الموضوعات منها صعوبات النقل المدرسي والحلول المقترحة

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سويد الحارثي - النماص
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تفقد مدير تعليم النماص عمر بن هجاد الغامدي، أكثر من 15 مشروعًا ومدرسة وصالةً رياضية ومركزًا للأنشطة الطلابية (بنين/بنات)، خلال جولة له للوقوف على عدد من المشاريع الإنشائية ومتابعة عمليات التأهيل والصيانة والترميم في قطاعات التعليم بالنماص.

ووجه الغامدي بأهمية سرعة إنجاز هذه المشاريع وعمليات التأهيل والصيانة والترميم بجودة عالية، وفق المواصفات المحددة وبإشراف ومتابعة مستمرة.

واجتمعت إدارة تعليم النماص بمسؤولي النقل المدرسي من شركة تطوير والشركة المشغلة؛ لوضع حلول عاجلة وفورية لأي معوقات أو صعوبات تضمن توفير النقل لطلاب وطالبات تعليم النماص.

واكتمل وصول المقررات الدراسية للفصل الدراسي الثاني لجميع مدارس تعليم النماص بنسبة 100‎%‎، إضافةً لعدد من القرارات التنظيمية التي تصب في مصلحة العملية التعليمية.

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