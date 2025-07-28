النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أكثر من 588 ألف حاج وصلوا للمدينة المنورة

وفقاً للإحصائية اليومية لحركة القدوم والمغادرة

بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة أمس 588,509 حجاج، وفقاً للإحصائية اليومية لحركة قدوم ومغادرة الحجاج التي تصدرها وحدة الإعلام بلجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنورة.


وبينت الإحصائية أن 437,838 حاجاً غادروا المدينة المنورة، متوجهين إلى المشاعر المقدسة خلال الفترة الماضية من موسم حج هذا العام, في حين بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة أمس 150,640 حاجاً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أكثر من 588 ألف حاج وصلوا للمدينة المنورة
سبق

بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة أمس 588,509 حجاج، وفقاً للإحصائية اليومية لحركة قدوم ومغادرة الحجاج التي تصدرها وحدة الإعلام بلجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنورة.


وبينت الإحصائية أن 437,838 حاجاً غادروا المدينة المنورة، متوجهين إلى المشاعر المقدسة خلال الفترة الماضية من موسم حج هذا العام, في حين بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة أمس 150,640 حاجاً.

28 يوليو 2019 - 25 ذو القعدة 1440
09:50 AM

أكثر من 588 ألف حاج وصلوا للمدينة المنورة

وفقاً للإحصائية اليومية لحركة القدوم والمغادرة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
1
565

بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة أمس 588,509 حجاج، وفقاً للإحصائية اليومية لحركة قدوم ومغادرة الحجاج التي تصدرها وحدة الإعلام بلجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنورة.


وبينت الإحصائية أن 437,838 حاجاً غادروا المدينة المنورة، متوجهين إلى المشاعر المقدسة خلال الفترة الماضية من موسم حج هذا العام, في حين بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة أمس 150,640 حاجاً.

اعلان

بالأرقام

10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,209
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,348
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,282
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,184

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي
بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

ماجد البريكان
منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

عبدالرحمن المرشد
ولي العهد ينهض بالرياضة

ولي العهد ينهض بالرياضة

سلطان رديف
التعاون ضـد الأشـرار

التعاون ضـد الأشـرار

محمد الصيـعري
ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

مها عبدالله الحقباني
إعلام.. (هياط)

إعلام.. (هياط)

عبدالله بن خميس العمري
نشكر معالي المعلم ونعتذر..!

نشكر معالي المعلم ونعتذر..!

عبدالغني الشيخ
من تجربة..

من تجربة..

بدر الغامدي
الإعلام.. وسوء الفهم

الإعلام.. وسوء الفهم

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة