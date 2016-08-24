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خانة التحقق من رقم التأكيد تعود لـ"نور".. هنا توضيح لآلية التسجيل بالنقل المدرسي

تناولت غيابَها "سبق" الأيام الماضية ومصاحبة لوغاريتم السداد لمنشورات الشركة

عادت خانة التحقق من رقم التأكيد في واجهة برنامج نور، بعد غيابها عن صفحة تسجيل الأبناء في النقل المدرسي، لإكمال عملية التسجيل في شركة تطوير النقل، بعد غيابها الأيام الماضية.

وتوضح "سبق" الآلية المتبعة في تسجيل الأبناء والتي خلت منها بروشورات شركة التطوير للنقل المدرسي؛ رغم المحاولات العديدة واتباع الخطوات الأساسية المكتوبة على منشورات الشركة، والتي تنتهي بعدم وجود رقم سداد في صفحة "نور".

يتوجب على من يرغب في تسجيل ابنه بالنقل أن يقوم بالدخول على صفحة برنامج "نور" وتسجيل الدخول من خلال بوابة النفاذ الوطني في أسفل الصفحة بالبرنامج وإكمال مراحل التسجيل.

وبعد اكتمال الطلب، تصل ولي الأمر رسالة تأكيد، ثم تظهر صفحة تسجيل الرقم لإكمال التسجيل والتوجه لاسم الطالب المراد تسجيله؛ حيث يتم إضافة رقم سداد من خلاله يكمل ولي الأمر عملية التسجيل، بعد سداد الرسوم البالغة 200 ريال.

وكانت "سبق" قد تناولت غياب خانة التحقق في تقرير لها بعنوان (خانة التحقق من الرقم المرسل تغيب عن "برنامج نور للنقل المدرسي")؛ لتعود الخانة للظهور مرة أخرى في البرنامج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خانة التحقق من رقم التأكيد تعود لـ"نور".. هنا توضيح لآلية التسجيل بالنقل المدرسي
سبق

عادت خانة التحقق من رقم التأكيد في واجهة برنامج نور، بعد غيابها عن صفحة تسجيل الأبناء في النقل المدرسي، لإكمال عملية التسجيل في شركة تطوير النقل، بعد غيابها الأيام الماضية.

وتوضح "سبق" الآلية المتبعة في تسجيل الأبناء والتي خلت منها بروشورات شركة التطوير للنقل المدرسي؛ رغم المحاولات العديدة واتباع الخطوات الأساسية المكتوبة على منشورات الشركة، والتي تنتهي بعدم وجود رقم سداد في صفحة "نور".

يتوجب على من يرغب في تسجيل ابنه بالنقل أن يقوم بالدخول على صفحة برنامج "نور" وتسجيل الدخول من خلال بوابة النفاذ الوطني في أسفل الصفحة بالبرنامج وإكمال مراحل التسجيل.

وبعد اكتمال الطلب، تصل ولي الأمر رسالة تأكيد، ثم تظهر صفحة تسجيل الرقم لإكمال التسجيل والتوجه لاسم الطالب المراد تسجيله؛ حيث يتم إضافة رقم سداد من خلاله يكمل ولي الأمر عملية التسجيل، بعد سداد الرسوم البالغة 200 ريال.

وكانت "سبق" قد تناولت غياب خانة التحقق في تقرير لها بعنوان (خانة التحقق من الرقم المرسل تغيب عن "برنامج نور للنقل المدرسي")؛ لتعود الخانة للظهور مرة أخرى في البرنامج.

24 أغسطس 2021 - 16 محرّم 1443
01:32 PM

خانة التحقق من رقم التأكيد تعود لـ"نور".. هنا توضيح لآلية التسجيل بالنقل المدرسي

تناولت غيابَها "سبق" الأيام الماضية ومصاحبة لوغاريتم السداد لمنشورات الشركة

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
0
2,053

عادت خانة التحقق من رقم التأكيد في واجهة برنامج نور، بعد غيابها عن صفحة تسجيل الأبناء في النقل المدرسي، لإكمال عملية التسجيل في شركة تطوير النقل، بعد غيابها الأيام الماضية.

وتوضح "سبق" الآلية المتبعة في تسجيل الأبناء والتي خلت منها بروشورات شركة التطوير للنقل المدرسي؛ رغم المحاولات العديدة واتباع الخطوات الأساسية المكتوبة على منشورات الشركة، والتي تنتهي بعدم وجود رقم سداد في صفحة "نور".

يتوجب على من يرغب في تسجيل ابنه بالنقل أن يقوم بالدخول على صفحة برنامج "نور" وتسجيل الدخول من خلال بوابة النفاذ الوطني في أسفل الصفحة بالبرنامج وإكمال مراحل التسجيل.

وبعد اكتمال الطلب، تصل ولي الأمر رسالة تأكيد، ثم تظهر صفحة تسجيل الرقم لإكمال التسجيل والتوجه لاسم الطالب المراد تسجيله؛ حيث يتم إضافة رقم سداد من خلاله يكمل ولي الأمر عملية التسجيل، بعد سداد الرسوم البالغة 200 ريال.

وكانت "سبق" قد تناولت غياب خانة التحقق في تقرير لها بعنوان (خانة التحقق من الرقم المرسل تغيب عن "برنامج نور للنقل المدرسي")؛ لتعود الخانة للظهور مرة أخرى في البرنامج.

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