من جهة أخرى، تحدثت تقارير برتغالية عن أن إدارة الهلال كانت قد أتمت اتفاقها مع المهاجم المالي موسى ماريجا للانضمام للفريق الصيف المقبل.

وبحسب الصحيفة الإيطالية فإن مسؤولي الهلال كانوا قد تحدثوا مع اللاعب الذي أبدى موافقته حال هبوط كالياري للدرجة الأدنى.

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن أن إدارة نادي الهلال حددت البديل المناسب لمحترف الفريق جيوفينكو عقب تقارير قد أفادت بنية النادي التخلي عنه.

البرازيلي "جواو بيدرو" يقترب من "الهلال".. في هذه الحالة محمد السيّد سبق 2021-05-02 كشفت تقارير صحفية إيطالية عن أن إدارة نادي الهلال حددت البديل المناسب لمحترف الفريق جيوفينكو عقب تقارير قد أفادت بنية النادي التخلي عنه. وقالت صحيفة ilpallonegonfiato الإيطالية إن الهلال حدد البرازيلي جواو بيدرو لاعب كالياري الإيطالي؛ ليكون بديلاً لجيوفينكو. وبحسب الصحيفة الإيطالية فإن مسؤولي الهلال كانوا قد تحدثوا مع اللاعب الذي أبدى موافقته حال هبوط كالياري للدرجة الأدنى. من جهة أخرى، تحدثت تقارير برتغالية عن أن إدارة الهلال كانت قد أتمت اتفاقها مع المهاجم المالي موسى ماريجا للانضمام للفريق الصيف المقبل.

02 مايو 2021 - 20 رمضان 1442 10:14 PM

البرازيلي "جواو بيدرو" يقترب من "الهلال".. في هذه الحالة





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كشفت تقارير صحفية إيطالية عن أن إدارة نادي الهلال حددت البديل المناسب لمحترف الفريق جيوفينكو عقب تقارير قد أفادت بنية النادي التخلي عنه.

وقالت صحيفة ilpallonegonfiato الإيطالية إن الهلال حدد البرازيلي جواو بيدرو لاعب كالياري الإيطالي؛ ليكون بديلاً لجيوفينكو.

وبحسب الصحيفة الإيطالية فإن مسؤولي الهلال كانوا قد تحدثوا مع اللاعب الذي أبدى موافقته حال هبوط كالياري للدرجة الأدنى.

من جهة أخرى، تحدثت تقارير برتغالية عن أن إدارة الهلال كانت قد أتمت اتفاقها مع المهاجم المالي موسى ماريجا للانضمام للفريق الصيف المقبل.