النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"صحة الطائف": مرضى "السكري" يستحوذون على 74% من صناعة الأطراف

تقرير رسمي: صنعت 19% للمصابين بحوادث مرورية والبقية عيوب خلقية

كشف تقرير رسمي لصحة الطائف، أن قسم الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية بمجمع الملك فيصل، قام بتصنيع 177 طرفًا صناعيًّا؛ كان نصيب المصابين بمرض السكري الذين فقدوا أطرافهم نتيجة المضاعفات بهذا الداء، 74% من هذه الأطراف، و19% للمصابين بحوادث مرورية، والبقية عيوب خلقية، وأبطال الحد الجنوبي.

وتشكل هذه النسبة العالية خطورة على المصابين بالداء "الحلو"؛ مما يتطلب المزيد من الحذر، والانتباه للوقاية من خطورة فقْد الأطراف.

وقال المتحدث الرسمي بصحة الطائف سراج الحميدان: إن القسم مجهّز بأحدث الأجهزة الطبية الحديثة؛ لتقديم أعلى مستويات الجودة في صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية؛ لافتًا إلى أنه تم استقطاب كوادر بشرية عالية الكفاءة في مختلف التخصصات التي تقوم على صناعة وتوفير الأطراف الصناعية للمستفيدين وتوفير أجهزة المساعدة، وصيانة الأطراف الصناعية، والكثير من الخدمات.

تجدر الإشارة إلى أن القسم يُعد من أكبر الأقسام المتخصصة في هذا المجال، ويستقبل الحالات التي تحتاج إلى هذا النوع من الخدمات؛ حيث عمل قسم الأطراف الصناعية على مساعدة المراجعين للعودة لممارسة حياتهم الطبيعية والاعتماد على النفس بعد تأهيلهم وصناعة الأطراف الصناعية أو الأجهزة التعويضية لهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"صحة الطائف": مرضى "السكري" يستحوذون على 74% من صناعة الأطراف
سبق

كشف تقرير رسمي لصحة الطائف، أن قسم الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية بمجمع الملك فيصل، قام بتصنيع 177 طرفًا صناعيًّا؛ كان نصيب المصابين بمرض السكري الذين فقدوا أطرافهم نتيجة المضاعفات بهذا الداء، 74% من هذه الأطراف، و19% للمصابين بحوادث مرورية، والبقية عيوب خلقية، وأبطال الحد الجنوبي.

وتشكل هذه النسبة العالية خطورة على المصابين بالداء "الحلو"؛ مما يتطلب المزيد من الحذر، والانتباه للوقاية من خطورة فقْد الأطراف.

وقال المتحدث الرسمي بصحة الطائف سراج الحميدان: إن القسم مجهّز بأحدث الأجهزة الطبية الحديثة؛ لتقديم أعلى مستويات الجودة في صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية؛ لافتًا إلى أنه تم استقطاب كوادر بشرية عالية الكفاءة في مختلف التخصصات التي تقوم على صناعة وتوفير الأطراف الصناعية للمستفيدين وتوفير أجهزة المساعدة، وصيانة الأطراف الصناعية، والكثير من الخدمات.

تجدر الإشارة إلى أن القسم يُعد من أكبر الأقسام المتخصصة في هذا المجال، ويستقبل الحالات التي تحتاج إلى هذا النوع من الخدمات؛ حيث عمل قسم الأطراف الصناعية على مساعدة المراجعين للعودة لممارسة حياتهم الطبيعية والاعتماد على النفس بعد تأهيلهم وصناعة الأطراف الصناعية أو الأجهزة التعويضية لهم.

01 سبتمبر 2021 - 24 محرّم 1443
01:12 PM

"صحة الطائف": مرضى "السكري" يستحوذون على 74% من صناعة الأطراف

تقرير رسمي: صنعت 19% للمصابين بحوادث مرورية والبقية عيوب خلقية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
1
892

كشف تقرير رسمي لصحة الطائف، أن قسم الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية بمجمع الملك فيصل، قام بتصنيع 177 طرفًا صناعيًّا؛ كان نصيب المصابين بمرض السكري الذين فقدوا أطرافهم نتيجة المضاعفات بهذا الداء، 74% من هذه الأطراف، و19% للمصابين بحوادث مرورية، والبقية عيوب خلقية، وأبطال الحد الجنوبي.

وتشكل هذه النسبة العالية خطورة على المصابين بالداء "الحلو"؛ مما يتطلب المزيد من الحذر، والانتباه للوقاية من خطورة فقْد الأطراف.

وقال المتحدث الرسمي بصحة الطائف سراج الحميدان: إن القسم مجهّز بأحدث الأجهزة الطبية الحديثة؛ لتقديم أعلى مستويات الجودة في صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية؛ لافتًا إلى أنه تم استقطاب كوادر بشرية عالية الكفاءة في مختلف التخصصات التي تقوم على صناعة وتوفير الأطراف الصناعية للمستفيدين وتوفير أجهزة المساعدة، وصيانة الأطراف الصناعية، والكثير من الخدمات.

تجدر الإشارة إلى أن القسم يُعد من أكبر الأقسام المتخصصة في هذا المجال، ويستقبل الحالات التي تحتاج إلى هذا النوع من الخدمات؛ حيث عمل قسم الأطراف الصناعية على مساعدة المراجعين للعودة لممارسة حياتهم الطبيعية والاعتماد على النفس بعد تأهيلهم وصناعة الأطراف الصناعية أو الأجهزة التعويضية لهم.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,249
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,505
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,755
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,698

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

نقل المعلمات.. القضية السنوية!

نقل المعلمات.. القضية السنوية!

مها الجبر
الإذاعات الخاصة.. خذ وخل..!

الإذاعات الخاصة.. خذ وخل..!

ماجد الحربي
فرحة العودة

فرحة العودة

صالح مطر الغامدي
"حراج" التواصل الاجتماعي

"حراج" التواصل الاجتماعي

بندر مغرم الشهري
الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

الفوترة الإلكترونية تدعم شفافية الاقتصاد

علي آل شرمة
تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

محمد الصيعري
حكاية بدرية مع مديرتها

حكاية بدرية مع مديرتها

حسن آل عمير
الحقيقة حجر شطرنج

الحقيقة حجر شطرنج

مها الجبر
العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

سعيد آل جندب
التوظيف.. جعجعة بلا طحين

التوظيف.. جعجعة بلا طحين

بندر مغرم الشهري
هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

علي آل شرمة
أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة