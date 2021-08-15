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متحدث "الصحة" يرد على المشككين بشأن سلامة اللقاحات المضادة لكورونا

أكد أنها خضعت للتجارب الكافية

‬فنّد مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد خالد العبدالعالي، ما يردده بعض المشككين من أن اللقاحات لم تحظَ بالتجارب الكافية، داعياً إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.

وقال في المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) اليوم: "أكثر ما يردده البعض من هؤلاء المشككين والمناهضين لأخذ اللقاح هي قضية أن هذه اللقاحات لم تحظَ ولم تجتز التجارب الكافية، وهذا كلام عارٍ من الصحة".

وأكد في هذا الصدد أن اللقاحات لم يتم اعتمادها ولم تبدأ بالفسح والاستخدام إلا بعد أن اجتازت كل الخطوات اللازمة لثبات مأمونيتها وفعاليتها، وفق الأسس العلمية التي تطبق على كل أنواع اللقاحات.

ودعا متحدث "الصحة" إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية والصحيحة، مطالباً كل من لديه شكوك وأوهام ومغالطات قبل أن ينشر شكوكه وأوهامه بالرجوع إلى المنصات واستشارة الخبراء والتأكد منهم؛ ليصل إلى الاطمئنان، ويتخذ القرار الصائب، وينضم إلى من تلقوا اللقاح وأخذوا الحصانة والحماية -بإذن الله- في وجه هذه الجائحة.

كما أكد "العبدالعالي" أن الدراسات أوضحت أن تلقي جرعتين من اللقاح مهم جداً للوصول إلى المناعة الكافية التي تصد مضاعفات الفيروس، وتحد من متحور "دلتا"، وتجعل الإنسان في مأمن -بإذن الله- من الإصابة بالمضاعفات، واللجوء إلى التنويم وتدهور الحالة الصحية.

واستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، خلال المؤتمر، الأوضاع العالمية للجائحة، والمؤشرات الوبائية، وأبرز الاستفسارات الشائعة، والإحصائيات والخدمات الصحية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متحدث "الصحة" يرد على المشككين بشأن سلامة اللقاحات المضادة لكورونا
سبق

‬فنّد مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد خالد العبدالعالي، ما يردده بعض المشككين من أن اللقاحات لم تحظَ بالتجارب الكافية، داعياً إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.

وقال في المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) اليوم: "أكثر ما يردده البعض من هؤلاء المشككين والمناهضين لأخذ اللقاح هي قضية أن هذه اللقاحات لم تحظَ ولم تجتز التجارب الكافية، وهذا كلام عارٍ من الصحة".

وأكد في هذا الصدد أن اللقاحات لم يتم اعتمادها ولم تبدأ بالفسح والاستخدام إلا بعد أن اجتازت كل الخطوات اللازمة لثبات مأمونيتها وفعاليتها، وفق الأسس العلمية التي تطبق على كل أنواع اللقاحات.

ودعا متحدث "الصحة" إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية والصحيحة، مطالباً كل من لديه شكوك وأوهام ومغالطات قبل أن ينشر شكوكه وأوهامه بالرجوع إلى المنصات واستشارة الخبراء والتأكد منهم؛ ليصل إلى الاطمئنان، ويتخذ القرار الصائب، وينضم إلى من تلقوا اللقاح وأخذوا الحصانة والحماية -بإذن الله- في وجه هذه الجائحة.

كما أكد "العبدالعالي" أن الدراسات أوضحت أن تلقي جرعتين من اللقاح مهم جداً للوصول إلى المناعة الكافية التي تصد مضاعفات الفيروس، وتحد من متحور "دلتا"، وتجعل الإنسان في مأمن -بإذن الله- من الإصابة بالمضاعفات، واللجوء إلى التنويم وتدهور الحالة الصحية.

واستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، خلال المؤتمر، الأوضاع العالمية للجائحة، والمؤشرات الوبائية، وأبرز الاستفسارات الشائعة، والإحصائيات والخدمات الصحية.

15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443
05:01 PM

متحدث "الصحة" يرد على المشككين بشأن سلامة اللقاحات المضادة لكورونا

أكد أنها خضعت للتجارب الكافية

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
5
2,052

‬فنّد مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد خالد العبدالعالي، ما يردده بعض المشككين من أن اللقاحات لم تحظَ بالتجارب الكافية، داعياً إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.

وقال في المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) اليوم: "أكثر ما يردده البعض من هؤلاء المشككين والمناهضين لأخذ اللقاح هي قضية أن هذه اللقاحات لم تحظَ ولم تجتز التجارب الكافية، وهذا كلام عارٍ من الصحة".

وأكد في هذا الصدد أن اللقاحات لم يتم اعتمادها ولم تبدأ بالفسح والاستخدام إلا بعد أن اجتازت كل الخطوات اللازمة لثبات مأمونيتها وفعاليتها، وفق الأسس العلمية التي تطبق على كل أنواع اللقاحات.

ودعا متحدث "الصحة" إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية والصحيحة، مطالباً كل من لديه شكوك وأوهام ومغالطات قبل أن ينشر شكوكه وأوهامه بالرجوع إلى المنصات واستشارة الخبراء والتأكد منهم؛ ليصل إلى الاطمئنان، ويتخذ القرار الصائب، وينضم إلى من تلقوا اللقاح وأخذوا الحصانة والحماية -بإذن الله- في وجه هذه الجائحة.

كما أكد "العبدالعالي" أن الدراسات أوضحت أن تلقي جرعتين من اللقاح مهم جداً للوصول إلى المناعة الكافية التي تصد مضاعفات الفيروس، وتحد من متحور "دلتا"، وتجعل الإنسان في مأمن -بإذن الله- من الإصابة بالمضاعفات، واللجوء إلى التنويم وتدهور الحالة الصحية.

واستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، خلال المؤتمر، الأوضاع العالمية للجائحة، والمؤشرات الوبائية، وأبرز الاستفسارات الشائعة، والإحصائيات والخدمات الصحية.

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