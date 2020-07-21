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"الأمن العام" يعلن موعد تطبيق عقوبة دخول المشاعر المقدسة دون تصريح

تبلغ قيمتها 10 آلاف ريال تتضاعف في حال تكرار المخالفة

قال الأمن العام: ‏إن كل من يخالف تعليمات منع الدخول إلى المشاعر المقدسة "منى وعرفات ومزدلفة" دون تصريح سيعاقب بغرامة مالية (۱۰.۰۰۰) عشرة آلاف ريال، وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة.

وشدد الأمن العام عبر حسابه على "تويتر" أنه ابتداءً من 28/ 11/ 1441هـ وحتى نهاية يوم الثاني عشر من ذي الحجة سيعاقب كل من يدخل إلى المشاعر المقدسة "منى وعرفات ومزدلفة" دون تصريح بغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، وفي حال التكرار تتضاعف العقوبة.

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"الأمن العام" يعلن موعد تطبيق عقوبة دخول المشاعر المقدسة دون تصريح
سبق

قال الأمن العام: ‏إن كل من يخالف تعليمات منع الدخول إلى المشاعر المقدسة "منى وعرفات ومزدلفة" دون تصريح سيعاقب بغرامة مالية (۱۰.۰۰۰) عشرة آلاف ريال، وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة.

وشدد الأمن العام عبر حسابه على "تويتر" أنه ابتداءً من 28/ 11/ 1441هـ وحتى نهاية يوم الثاني عشر من ذي الحجة سيعاقب كل من يدخل إلى المشاعر المقدسة "منى وعرفات ومزدلفة" دون تصريح بغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، وفي حال التكرار تتضاعف العقوبة.

21 يوليو 2020 - 30 ذو القعدة 1441
06:43 PM

"الأمن العام" يعلن موعد تطبيق عقوبة دخول المشاعر المقدسة دون تصريح

تبلغ قيمتها 10 آلاف ريال تتضاعف في حال تكرار المخالفة

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ذياب الشمري - الرياض
1
957

قال الأمن العام: ‏إن كل من يخالف تعليمات منع الدخول إلى المشاعر المقدسة "منى وعرفات ومزدلفة" دون تصريح سيعاقب بغرامة مالية (۱۰.۰۰۰) عشرة آلاف ريال، وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف العقوبة.

وشدد الأمن العام عبر حسابه على "تويتر" أنه ابتداءً من 28/ 11/ 1441هـ وحتى نهاية يوم الثاني عشر من ذي الحجة سيعاقب كل من يدخل إلى المشاعر المقدسة "منى وعرفات ومزدلفة" دون تصريح بغرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، وفي حال التكرار تتضاعف العقوبة.

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