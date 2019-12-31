حضر الاستقبال، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، وسفير جمهورية إثيوبيا لدى المملكة عبدالعزيز أحمد آدم، وعدد من المسؤولين.

شهد الاستقبال، استعراض العلاقات بين المملكة وإثيوبيا، وسبل تنميتها وتطويرها.

ونقل لخادم الحرمين الشريفين، تحيات رئيسة جمهورية إثيوبيا ودولة رئيس الوزراء، فيما أبدى -حفظه الله- تحياته لهما.

قام بتسليم الرسالتين إلى خادم الحرمين الشريفين، الرئيس الإثيوبي السابق ملاتو تشومي؛ خلال استقبال الملك له اليوم.

تسلَّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالتين من فخامة الرئيسة سهلورق زودي؛ رئيسة جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية، ودولة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي.

خادم الحرمين يتسلّم رسالتين من رئيسة جمهورية إثيوبيا ورئيس وزرائها وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-12-31 تسلَّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالتين من فخامة الرئيسة سهلورق زودي؛ رئيسة جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية، ودولة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي. قام بتسليم الرسالتين إلى خادم الحرمين الشريفين، الرئيس الإثيوبي السابق ملاتو تشومي؛ خلال استقبال الملك له اليوم. ونقل لخادم الحرمين الشريفين، تحيات رئيسة جمهورية إثيوبيا ودولة رئيس الوزراء، فيما أبدى -حفظه الله- تحياته لهما. شهد الاستقبال، استعراض العلاقات بين المملكة وإثيوبيا، وسبل تنميتها وتطويرها. حضر الاستقبال، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، وسفير جمهورية إثيوبيا لدى المملكة عبدالعزيز أحمد آدم، وعدد من المسؤولين.

31 ديسمبر 2019 - 5 جمادى الأول 1441 01:46 PM

خادم الحرمين يتسلّم رسالتين من رئيسة جمهورية إثيوبيا ورئيس وزرائها سلّمهما الرئيس الإثيوبي السابق ملاتو تشومي خلال استقبال الملك له اليوم





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تسلَّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالتين من فخامة الرئيسة سهلورق زودي؛ رئيسة جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية، ودولة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي.

قام بتسليم الرسالتين إلى خادم الحرمين الشريفين، الرئيس الإثيوبي السابق ملاتو تشومي؛ خلال استقبال الملك له اليوم.

ونقل لخادم الحرمين الشريفين، تحيات رئيسة جمهورية إثيوبيا ودولة رئيس الوزراء، فيما أبدى -حفظه الله- تحياته لهما.

شهد الاستقبال، استعراض العلاقات بين المملكة وإثيوبيا، وسبل تنميتها وتطويرها.

حضر الاستقبال، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، وسفير جمهورية إثيوبيا لدى المملكة عبدالعزيز أحمد آدم، وعدد من المسؤولين.