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خلع لها حذاءه ليقيها حرارة الأرض.. إنسانية رجل أمن مع معتمرة تثير الإعجاب

مقطع جرى تداوله على نطاق واسع يكشف الحرص على راحة ضيوف الرحمن

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على نطاق واسع خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو لرجل أمن وهو يصطحب مُسِنّة بعد أن خلع لها حذاءه ليقيها حرارة الأرض؛ في مشهد ترجم معاني الإنسانية التي يتحلى بها رجال الأمن، وما يقدمونه من خدمات جليلة للمعتمرين وزوار المسجد الحرام، في سبيل راحتهم.

وأظهر المقطع المتداول، رجل أمن وهو يصطحب معتمرة مُسِنة بجوار المسجد الحرام، بعد أن خلع لها حذاءه ليقيها حرارة الأرض، وقد لاحظ أنها لا ترتدي حذاء.. وسط إشادة كبيرة من متداولي المقطع وموثق الفيديو برجل الأمن الذي ترجم معاني الإنسانية؛ ليثبت للعالم أجمع -من خلال مشهد عفوي ليس بغريب على رجل الأمن السعودي- أن المملكة العربية السعودية قيادة وشعبًا تعمل على راحة المعتمرين وزوار الحرم المكي الشريف، لكي يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وبحسب متداولي المقطع؛ فإن رجل الأمن لم يكتفِ بخلع حذائه للمسنة فحسب؛ بل اصطحبها إلى وجهتها وإلى المكاتب المخصصة للتعامل مع التائهين والمنتشرة حول المسجد الحرام.

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خلع لها حذاءه ليقيها حرارة الأرض.. إنسانية رجل أمن مع معتمرة تثير الإعجاب
سبق

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على نطاق واسع خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو لرجل أمن وهو يصطحب مُسِنّة بعد أن خلع لها حذاءه ليقيها حرارة الأرض؛ في مشهد ترجم معاني الإنسانية التي يتحلى بها رجال الأمن، وما يقدمونه من خدمات جليلة للمعتمرين وزوار المسجد الحرام، في سبيل راحتهم.

وأظهر المقطع المتداول، رجل أمن وهو يصطحب معتمرة مُسِنة بجوار المسجد الحرام، بعد أن خلع لها حذاءه ليقيها حرارة الأرض، وقد لاحظ أنها لا ترتدي حذاء.. وسط إشادة كبيرة من متداولي المقطع وموثق الفيديو برجل الأمن الذي ترجم معاني الإنسانية؛ ليثبت للعالم أجمع -من خلال مشهد عفوي ليس بغريب على رجل الأمن السعودي- أن المملكة العربية السعودية قيادة وشعبًا تعمل على راحة المعتمرين وزوار الحرم المكي الشريف، لكي يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وبحسب متداولي المقطع؛ فإن رجل الأمن لم يكتفِ بخلع حذائه للمسنة فحسب؛ بل اصطحبها إلى وجهتها وإلى المكاتب المخصصة للتعامل مع التائهين والمنتشرة حول المسجد الحرام.

13 يونيو 2019 - 10 شوّال 1440
01:54 PM
اخر تعديل
13 يونيو 2019 - 10 شوّال 1440
02:29 PM

خلع لها حذاءه ليقيها حرارة الأرض.. إنسانية رجل أمن مع معتمرة تثير الإعجاب

مقطع جرى تداوله على نطاق واسع يكشف الحرص على راحة ضيوف الرحمن

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
9
7,404

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على نطاق واسع خلال الساعات الماضية، مقطع فيديو لرجل أمن وهو يصطحب مُسِنّة بعد أن خلع لها حذاءه ليقيها حرارة الأرض؛ في مشهد ترجم معاني الإنسانية التي يتحلى بها رجال الأمن، وما يقدمونه من خدمات جليلة للمعتمرين وزوار المسجد الحرام، في سبيل راحتهم.

وأظهر المقطع المتداول، رجل أمن وهو يصطحب معتمرة مُسِنة بجوار المسجد الحرام، بعد أن خلع لها حذاءه ليقيها حرارة الأرض، وقد لاحظ أنها لا ترتدي حذاء.. وسط إشادة كبيرة من متداولي المقطع وموثق الفيديو برجل الأمن الذي ترجم معاني الإنسانية؛ ليثبت للعالم أجمع -من خلال مشهد عفوي ليس بغريب على رجل الأمن السعودي- أن المملكة العربية السعودية قيادة وشعبًا تعمل على راحة المعتمرين وزوار الحرم المكي الشريف، لكي يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وبحسب متداولي المقطع؛ فإن رجل الأمن لم يكتفِ بخلع حذائه للمسنة فحسب؛ بل اصطحبها إلى وجهتها وإلى المكاتب المخصصة للتعامل مع التائهين والمنتشرة حول المسجد الحرام.

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