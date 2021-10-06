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النصر يتعاقد مع مساعد المدير الرياضي في نادي برشلونة

رئيسًا للكشافين ومنسقًا فنيًّا لفِرق كرة القدم

أعلنت إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر تعاقدها رسميًّا مع المدرب الكرواتي قوران فوسيفتش لتولي مهمة رئاسة الكشافين في النادي، وليكون منسقًا لفِرق كرة القدم.

وقال النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر" اليوم الأربعاء: "وقَّعت إدارة نادي النصر عقدًا مع المدرب الكرواتي قوران فوسيفتش، مساعد المدير الرياضي السابق في نادي برشلونة الإسباني؛ ليتولى مهمة رئيس الكشافين في النادي، وليكون منسقًا فنيًّا لفرق كرة القدم بفئاتها كافة".

وسبق للمدرب الكرواتي العمل كشافًا لنادي برشلونة لأوروبا الشرقية 2004 - 2006، ورئيس كشافي منتخب كرواتيا 2006 -2012، ومدير أكاديمية نادي هايدوك الكرواتي 2010، ومساعد المدير الرياضي لنادي برشلونة الإسباني 2017 -2020.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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النصر يتعاقد مع مساعد المدير الرياضي في نادي برشلونة
سبق

أعلنت إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر تعاقدها رسميًّا مع المدرب الكرواتي قوران فوسيفتش لتولي مهمة رئاسة الكشافين في النادي، وليكون منسقًا لفِرق كرة القدم.

وقال النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر" اليوم الأربعاء: "وقَّعت إدارة نادي النصر عقدًا مع المدرب الكرواتي قوران فوسيفتش، مساعد المدير الرياضي السابق في نادي برشلونة الإسباني؛ ليتولى مهمة رئيس الكشافين في النادي، وليكون منسقًا فنيًّا لفرق كرة القدم بفئاتها كافة".

وسبق للمدرب الكرواتي العمل كشافًا لنادي برشلونة لأوروبا الشرقية 2004 - 2006، ورئيس كشافي منتخب كرواتيا 2006 -2012، ومدير أكاديمية نادي هايدوك الكرواتي 2010، ومساعد المدير الرياضي لنادي برشلونة الإسباني 2017 -2020.

06 أكتوبر 2021 - 29 صفر 1443
09:07 PM

النصر يتعاقد مع مساعد المدير الرياضي في نادي برشلونة

رئيسًا للكشافين ومنسقًا فنيًّا لفِرق كرة القدم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر تعاقدها رسميًّا مع المدرب الكرواتي قوران فوسيفتش لتولي مهمة رئاسة الكشافين في النادي، وليكون منسقًا لفِرق كرة القدم.

وقال النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر" اليوم الأربعاء: "وقَّعت إدارة نادي النصر عقدًا مع المدرب الكرواتي قوران فوسيفتش، مساعد المدير الرياضي السابق في نادي برشلونة الإسباني؛ ليتولى مهمة رئيس الكشافين في النادي، وليكون منسقًا فنيًّا لفرق كرة القدم بفئاتها كافة".

وسبق للمدرب الكرواتي العمل كشافًا لنادي برشلونة لأوروبا الشرقية 2004 - 2006، ورئيس كشافي منتخب كرواتيا 2006 -2012، ومدير أكاديمية نادي هايدوك الكرواتي 2010، ومساعد المدير الرياضي لنادي برشلونة الإسباني 2017 -2020.

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