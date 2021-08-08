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أوغندا.. الإطاحة بمزور شهادات "تطعيم كورونا" لمسافرين إلى السعودية

تم إيقاف 9 منهم في شهر إبريل الماضي

اعتقلت الجهات الأمنية في أوغندا شابًا أوغندي الجنسية بتهمة تزوير شهادات التطعيم الخاصة بفيروس كورونا "كوفيد-19" لعددٍ من المسافرين إلى السعودية.

ونقلت صحيفة "اندبندينت" الأوغندية عن نائب المتحدث باسم شرطة مدينة كمبالا، أن المتهم زور العديد من الوثائق الخاصة بتطعيمات كوفيد- 19 لعددٍ من المسافرين إلى السعودية، تم إيقاف تسعة منهم في شهر إبريل الماضي.

وأشار إلى أن الجهات الأمنية بدأت منذ ذلك الوقت عمليات البحث والتحري عن المزور، وتمكنت أخيرًا من القبض عليه، وعُثر معه على شهادات مزورة لفحوص وتطعيمات كورونا إلى جانب شهادات حسن سيرة وسلوك من الإنتربول.

وقال نائب متحدث الشرطة، إن المتهم كان يزور شهادات التطعيم للعديد من المسافرين حول العالم من بينهم مسافرون إلى السعودية تم إيقاف عددٍ منهم في إبريل الماضي، إلى جانب تزويره صكوك أراض وشهادات جامعية.

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أوغندا.. الإطاحة بمزور شهادات "تطعيم كورونا" لمسافرين إلى السعودية
سبق

اعتقلت الجهات الأمنية في أوغندا شابًا أوغندي الجنسية بتهمة تزوير شهادات التطعيم الخاصة بفيروس كورونا "كوفيد-19" لعددٍ من المسافرين إلى السعودية.

ونقلت صحيفة "اندبندينت" الأوغندية عن نائب المتحدث باسم شرطة مدينة كمبالا، أن المتهم زور العديد من الوثائق الخاصة بتطعيمات كوفيد- 19 لعددٍ من المسافرين إلى السعودية، تم إيقاف تسعة منهم في شهر إبريل الماضي.

وأشار إلى أن الجهات الأمنية بدأت منذ ذلك الوقت عمليات البحث والتحري عن المزور، وتمكنت أخيرًا من القبض عليه، وعُثر معه على شهادات مزورة لفحوص وتطعيمات كورونا إلى جانب شهادات حسن سيرة وسلوك من الإنتربول.

وقال نائب متحدث الشرطة، إن المتهم كان يزور شهادات التطعيم للعديد من المسافرين حول العالم من بينهم مسافرون إلى السعودية تم إيقاف عددٍ منهم في إبريل الماضي، إلى جانب تزويره صكوك أراض وشهادات جامعية.

08 أغسطس 2021 - 29 ذو الحجة 1442
11:44 PM

أوغندا.. الإطاحة بمزور شهادات "تطعيم كورونا" لمسافرين إلى السعودية

تم إيقاف 9 منهم في شهر إبريل الماضي

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خالد علي - الرياض
3
5,093

اعتقلت الجهات الأمنية في أوغندا شابًا أوغندي الجنسية بتهمة تزوير شهادات التطعيم الخاصة بفيروس كورونا "كوفيد-19" لعددٍ من المسافرين إلى السعودية.

ونقلت صحيفة "اندبندينت" الأوغندية عن نائب المتحدث باسم شرطة مدينة كمبالا، أن المتهم زور العديد من الوثائق الخاصة بتطعيمات كوفيد- 19 لعددٍ من المسافرين إلى السعودية، تم إيقاف تسعة منهم في شهر إبريل الماضي.

وأشار إلى أن الجهات الأمنية بدأت منذ ذلك الوقت عمليات البحث والتحري عن المزور، وتمكنت أخيرًا من القبض عليه، وعُثر معه على شهادات مزورة لفحوص وتطعيمات كورونا إلى جانب شهادات حسن سيرة وسلوك من الإنتربول.

وقال نائب متحدث الشرطة، إن المتهم كان يزور شهادات التطعيم للعديد من المسافرين حول العالم من بينهم مسافرون إلى السعودية تم إيقاف عددٍ منهم في إبريل الماضي، إلى جانب تزويره صكوك أراض وشهادات جامعية.

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