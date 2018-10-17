أمر ملكي.. تعيين أيمن بن محمد السياري نائباً لمحافظ "النقد"
صدر، اليوم، أمر ملكي يقضي بتعيين أيمن بن محمد السياري نائباً لمحافظ "النقد".
وفيما يلي نص الأمر الملكي:
الرقم: أ/ 83
التاريخ: 18/ 2/ 1441هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 10) بتاريخ 18/ 3/ 1391هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 14) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: يُعيّن أيمن بن محمد بن سعود السياري نائباً لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي بالمرتبة الممتازة.
ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
النقد
أمر ملكي
أمر ملكي.. تعيين أيمن بن محمد السياري نائباً لمحافظ "النقد"
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2019-10-17
صدر، اليوم، أمر ملكي يقضي بتعيين أيمن بن محمد السياري نائباً لمحافظ "النقد".
وفيما يلي نص الأمر الملكي:
الرقم: أ/ 83
التاريخ: 18/ 2/ 1441هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 10) بتاريخ 18/ 3/ 1391هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 14) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: يُعيّن أيمن بن محمد بن سعود السياري نائباً لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي بالمرتبة الممتازة.
ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
17 أكتوبر 2019 - 18 صفر 1441
03:48 PM
اخر تعديل
17 أكتوبر 2019 - 18 صفر 1441
04:06 PM
أمر ملكي.. تعيين أيمن بن محمد السياري نائباً لمحافظ "النقد"
صدر، اليوم، أمر ملكي يقضي بتعيين أيمن بن محمد السياري نائباً لمحافظ "النقد".
وفيما يلي نص الأمر الملكي:
الرقم: أ/ 83
التاريخ: 18/ 2/ 1441هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 10) بتاريخ 18/ 3/ 1391هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 14) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: يُعيّن أيمن بن محمد بن سعود السياري نائباً لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي بالمرتبة الممتازة.
ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود