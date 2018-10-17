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أمر ملكي.. تعيين أيمن بن محمد السياري نائباً لمحافظ "النقد"

صدر، اليوم، أمر ملكي يقضي بتعيين أيمن بن محمد السياري نائباً لمحافظ "النقد".

وفيما يلي نص الأمر الملكي:

الرقم: أ/ 83

التاريخ: 18/ 2/ 1441هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 10) بتاريخ 18/ 3/ 1391هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 14) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يُعيّن أيمن بن محمد بن سعود السياري نائباً لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي بالمرتبة الممتازة.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

النقد أمر ملكي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمر ملكي.. تعيين أيمن بن محمد السياري نائباً لمحافظ "النقد"
سبق

صدر، اليوم، أمر ملكي يقضي بتعيين أيمن بن محمد السياري نائباً لمحافظ "النقد".

وفيما يلي نص الأمر الملكي:

الرقم: أ/ 83

التاريخ: 18/ 2/ 1441هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 10) بتاريخ 18/ 3/ 1391هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 14) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يُعيّن أيمن بن محمد بن سعود السياري نائباً لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي بالمرتبة الممتازة.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

17 أكتوبر 2019 - 18 صفر 1441
03:48 PM
اخر تعديل
17 أكتوبر 2019 - 18 صفر 1441
04:06 PM

أمر ملكي.. تعيين أيمن بن محمد السياري نائباً لمحافظ "النقد"

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,074

صدر، اليوم، أمر ملكي يقضي بتعيين أيمن بن محمد السياري نائباً لمحافظ "النقد".

وفيما يلي نص الأمر الملكي:

الرقم: أ/ 83

التاريخ: 18/ 2/ 1441هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 10) بتاريخ 18/ 3/ 1391هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/ 14) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يُعيّن أيمن بن محمد بن سعود السياري نائباً لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي بالمرتبة الممتازة.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

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