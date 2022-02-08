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خادم الحرمين يترأس جلسة الوزراء.. والمجلس يجدد التزام المملكة الراسخ  بمكافحة الإرهاب

تناول مجمل المحادثات التي جرت بين المسؤولين ونظرائهم بعددٍ من دول العالم الأيام الماضية

ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله- اليوم الثلاثاء جلسة مجلس الوزراء والتي استعرضت عدداً من الموضوعات وتطورات الأوضاع ومجرياتها على مختلف الساحات، والجهود الدولية المبذولة تجاهها؛ بما يحافظ على أمن وسلام المنطقة واستقرارها وتطورها وازدهارها.


وتناول المجلس اليوم مجمل المحادثات التي جرت بين مسؤولين في المملكة ونظرائهم بعددٍ من دول العالم خلال الأيام الماضية؛ لتطوير العلاقات المشتركة وتعزيز أواصر التعاون والارتقاء به إلى مستويات أعلى في المجالات كافة.

وجدد المجلس ما أكدته المملكة خلال الإحاطة السنوية على مستوى السفراء للدول الأعضاء في مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب من التزامها الراسخ واهتمامها بمكافحة الإرهاب، والعمل مع منظمة الأمم المتحدة في هذا المجال انطلاقاً من الشراكة الرائدة والمستمرة في الجهود العالمية.

مجلس الوزراء

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خادم الحرمين يترأس جلسة الوزراء.. والمجلس يجدد التزام المملكة الراسخ  بمكافحة الإرهاب
سبق

ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله- اليوم الثلاثاء جلسة مجلس الوزراء والتي استعرضت عدداً من الموضوعات وتطورات الأوضاع ومجرياتها على مختلف الساحات، والجهود الدولية المبذولة تجاهها؛ بما يحافظ على أمن وسلام المنطقة واستقرارها وتطورها وازدهارها.


وتناول المجلس اليوم مجمل المحادثات التي جرت بين مسؤولين في المملكة ونظرائهم بعددٍ من دول العالم خلال الأيام الماضية؛ لتطوير العلاقات المشتركة وتعزيز أواصر التعاون والارتقاء به إلى مستويات أعلى في المجالات كافة.

وجدد المجلس ما أكدته المملكة خلال الإحاطة السنوية على مستوى السفراء للدول الأعضاء في مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب من التزامها الراسخ واهتمامها بمكافحة الإرهاب، والعمل مع منظمة الأمم المتحدة في هذا المجال انطلاقاً من الشراكة الرائدة والمستمرة في الجهود العالمية.

08 فبراير 2022 - 7 رجب 1443
03:00 PM
اخر تعديل
08 فبراير 2022 - 7 رجب 1443
08:35 PM

خادم الحرمين يترأس جلسة الوزراء.. والمجلس يجدد التزام المملكة الراسخ  بمكافحة الإرهاب

تناول مجمل المحادثات التي جرت بين المسؤولين ونظرائهم بعددٍ من دول العالم الأيام الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله- اليوم الثلاثاء جلسة مجلس الوزراء والتي استعرضت عدداً من الموضوعات وتطورات الأوضاع ومجرياتها على مختلف الساحات، والجهود الدولية المبذولة تجاهها؛ بما يحافظ على أمن وسلام المنطقة واستقرارها وتطورها وازدهارها.


وتناول المجلس اليوم مجمل المحادثات التي جرت بين مسؤولين في المملكة ونظرائهم بعددٍ من دول العالم خلال الأيام الماضية؛ لتطوير العلاقات المشتركة وتعزيز أواصر التعاون والارتقاء به إلى مستويات أعلى في المجالات كافة.

وجدد المجلس ما أكدته المملكة خلال الإحاطة السنوية على مستوى السفراء للدول الأعضاء في مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب من التزامها الراسخ واهتمامها بمكافحة الإرهاب، والعمل مع منظمة الأمم المتحدة في هذا المجال انطلاقاً من الشراكة الرائدة والمستمرة في الجهود العالمية.

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