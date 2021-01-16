النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"ترامب" سيحظى بحفل وداع قبل مغادرة الرئاسة.. كيف سيكون؟

في نفس يوم تنصيب "بايدن"

في الوقت الذي سيحظى فيه الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بحفل تنصيب، فإن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب سيحظى هو الآخر بحفل وداع قبل أن يغادر مقعد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب ما نقلته شبكة "CNN" الأمريكية عن مصدر بالإدارة الأمريكية، فإن المسؤولين سينظمون مراسم وداع رسمية لـ"ترامب" في قاعدة أندروز المشتركة بولاية ماريلاند، في صباح الأربعاء المقبل، حيث يوم تنصيب خلفه المنتخب جو بايدن.

وأشار المسؤول إلى أن الحفل الذي سيشبه حدث المغادرة لزيارة رسمية، سيكون عبارة عن موكبا فخماً ومظاهر احتفالية، تشمل حارساً ملوناً، وفرقة عسكرية، وتحية 21 طلقة مدفعية، وسجادة حمراء.

ومن المتوقع أن يغادر ترامب بعد ذلك إلى منتجع مارلاجو في بالم بيتش بولاية فلوريدا، حيث صرح عمدة مقاطعة بالم بيتش ريك برادشو إن الحماية الأمنية لـ"ترامب" ستكون على مستويات الرئاسة كما كانت في السنوات الأربع الماضية حين وصوله إلى المنتجع، على الأقل حتى يصبح مواطناً عادياً في 20 يناير، حيث سيشهد مستوى الحماية انخفاضاً كبيراً إلى حدٍ ما، على حد قوله.

ومن المنتظر ألا يحضر "ترامب" حفل تنصيب خلفه جو بايدن، ليصبح رابع رئيس أمريكي سابق يقرر تجاهل حفل التنصيب.

الرئيس الأمريكي ترامب الولايات المتحدة الأمريكية الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أمريكا دونالد ترامب الانتخابات الرئاسية الأمريكية

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"ترامب" سيحظى بحفل وداع قبل مغادرة الرئاسة.. كيف سيكون؟
سبق

في الوقت الذي سيحظى فيه الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بحفل تنصيب، فإن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب سيحظى هو الآخر بحفل وداع قبل أن يغادر مقعد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب ما نقلته شبكة "CNN" الأمريكية عن مصدر بالإدارة الأمريكية، فإن المسؤولين سينظمون مراسم وداع رسمية لـ"ترامب" في قاعدة أندروز المشتركة بولاية ماريلاند، في صباح الأربعاء المقبل، حيث يوم تنصيب خلفه المنتخب جو بايدن.

وأشار المسؤول إلى أن الحفل الذي سيشبه حدث المغادرة لزيارة رسمية، سيكون عبارة عن موكبا فخماً ومظاهر احتفالية، تشمل حارساً ملوناً، وفرقة عسكرية، وتحية 21 طلقة مدفعية، وسجادة حمراء.

ومن المتوقع أن يغادر ترامب بعد ذلك إلى منتجع مارلاجو في بالم بيتش بولاية فلوريدا، حيث صرح عمدة مقاطعة بالم بيتش ريك برادشو إن الحماية الأمنية لـ"ترامب" ستكون على مستويات الرئاسة كما كانت في السنوات الأربع الماضية حين وصوله إلى المنتجع، على الأقل حتى يصبح مواطناً عادياً في 20 يناير، حيث سيشهد مستوى الحماية انخفاضاً كبيراً إلى حدٍ ما، على حد قوله.

ومن المنتظر ألا يحضر "ترامب" حفل تنصيب خلفه جو بايدن، ليصبح رابع رئيس أمريكي سابق يقرر تجاهل حفل التنصيب.

16 يناير 2021 - 3 جمادى الآخر 1442
12:10 AM

"ترامب" سيحظى بحفل وداع قبل مغادرة الرئاسة.. كيف سيكون؟

في نفس يوم تنصيب "بايدن"

A A A
ياسر نجدي - الرياض
5
1,354

في الوقت الذي سيحظى فيه الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بحفل تنصيب، فإن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب سيحظى هو الآخر بحفل وداع قبل أن يغادر مقعد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب ما نقلته شبكة "CNN" الأمريكية عن مصدر بالإدارة الأمريكية، فإن المسؤولين سينظمون مراسم وداع رسمية لـ"ترامب" في قاعدة أندروز المشتركة بولاية ماريلاند، في صباح الأربعاء المقبل، حيث يوم تنصيب خلفه المنتخب جو بايدن.

وأشار المسؤول إلى أن الحفل الذي سيشبه حدث المغادرة لزيارة رسمية، سيكون عبارة عن موكبا فخماً ومظاهر احتفالية، تشمل حارساً ملوناً، وفرقة عسكرية، وتحية 21 طلقة مدفعية، وسجادة حمراء.

ومن المتوقع أن يغادر ترامب بعد ذلك إلى منتجع مارلاجو في بالم بيتش بولاية فلوريدا، حيث صرح عمدة مقاطعة بالم بيتش ريك برادشو إن الحماية الأمنية لـ"ترامب" ستكون على مستويات الرئاسة كما كانت في السنوات الأربع الماضية حين وصوله إلى المنتجع، على الأقل حتى يصبح مواطناً عادياً في 20 يناير، حيث سيشهد مستوى الحماية انخفاضاً كبيراً إلى حدٍ ما، على حد قوله.

ومن المنتظر ألا يحضر "ترامب" حفل تنصيب خلفه جو بايدن، ليصبح رابع رئيس أمريكي سابق يقرر تجاهل حفل التنصيب.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,373
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,046
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,748
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,800

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة