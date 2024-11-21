وأهدى المصور "الهذلي" قراء "سبق" الفيديو والصور التي التقطها للربيع والحياة البرية هناك، وذكر أنها من منطقة البرزة التي تبعد عن الحرم المكي ٦٥ كلم.

وثق المصور السعودي محمد الهذلي اليوم الخميس، مناظر الطبيعة الخلابة التي كست الأراضي بالخضرة، وتسلقت سفوح الجبال في منطقة البرزة شمال مكة المكرمة.

شاهد.. مناظر الطبيعة الخلابة تكسو منطقة "البرزة" شمال مكة فهد الغبيوي سبق 2019-11-21 وثق المصور السعودي محمد الهذلي اليوم الخميس، مناظر الطبيعة الخلابة التي كست الأراضي بالخضرة، وتسلقت سفوح الجبال في منطقة البرزة شمال مكة المكرمة. وأهدى المصور "الهذلي" قراء "سبق" الفيديو والصور التي التقطها للربيع والحياة البرية هناك، وذكر أنها من منطقة البرزة التي تبعد عن الحرم المكي ٦٥ كلم.

21 نوفمبر 2019 - 24 ربيع الأول 1441 10:18 PM

شاهد.. مناظر الطبيعة الخلابة تكسو منطقة "البرزة" شمال مكة تقع على مسافة ٦٥ كلم من الحرم المكي





A A A





28 مشاركة

وثق المصور السعودي محمد الهذلي اليوم الخميس، مناظر الطبيعة الخلابة التي كست الأراضي بالخضرة، وتسلقت سفوح الجبال في منطقة البرزة شمال مكة المكرمة.

وأهدى المصور "الهذلي" قراء "سبق" الفيديو والصور التي التقطها للربيع والحياة البرية هناك، وذكر أنها من منطقة البرزة التي تبعد عن الحرم المكي ٦٥ كلم.