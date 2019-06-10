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"الأرصاد": سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة على المدينة وحائل والحدود الشمالية

رياح مثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على طول ساحل البحر الأحمر

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة)، وتكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق: (المدينة المنورة، حائل، الحدود الشمالية)، كما تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر؛ في حين يبقى الطقس حارًّا إلى شديد الحرارة على شرق وأجزاء من غرب المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18- 45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10- 32كم/ساعة، تتحول إلى شمالية شرقية من بعد الظهيرة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة على المدينة وحائل والحدود الشمالية
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة)، وتكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق: (المدينة المنورة، حائل، الحدود الشمالية)، كما تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر؛ في حين يبقى الطقس حارًّا إلى شديد الحرارة على شرق وأجزاء من غرب المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18- 45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10- 32كم/ساعة، تتحول إلى شمالية شرقية من بعد الظهيرة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

10 يونيو 2019 - 7 شوّال 1440
08:36 AM

"الأرصاد": سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة على المدينة وحائل والحدود الشمالية

رياح مثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على طول ساحل البحر الأحمر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة)، وتكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة على مناطق: (المدينة المنورة، حائل، الحدود الشمالية)، كما تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر؛ في حين يبقى الطقس حارًّا إلى شديد الحرارة على شرق وأجزاء من غرب المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18- 45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10- 32كم/ساعة، تتحول إلى شمالية شرقية من بعد الظهيرة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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