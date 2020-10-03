الإمارات تسجل 1231 إصابة جديدة بـ"كورونا".. أعلى حصيلة يومية

وزارة الصحة كشفت عن 1,051 حالة شفاء والإجمالي بات 87,122

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تسجيل 1,231 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية في البلاد.

وأوضحت الوزارة أن جميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 97,760 حالة.

وأشارت إلى إجراء 117,812 فحصًا جديدًا خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، تماشيًا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة بهدف الاكتشاف المبكّر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد والمخالطين لهم وعزلهم.

وأعلنت الوزارة عن وفاة مصابين اثنين؛ وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 426 حالة.

وأشارت إلى شفاء 1,051 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقّيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، ليكون مجموع حالات الشفاء 87,122.