النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

عطل فني يمنع "الراجحي" من مواصلة المرحلة الأولى في رالي حائل

المتسابق منصور العجاجي يتعرّض لحادث انقلاب

أفادت مصادر بأن بطل الراليات يزيد الراجحي، تعرّض لعطلٍ في الجير بوكس خلال مشاركته في المرحلة الأولى من رالي حائل تويوتا الدولي 2021 صباح اليوم.

وقالت المصادر إن هذا العطل أدى إلى عدم مواصلته المرحلة قبل ٤٠ كم من الوصول إلى نقطة النهاية.

وذكرت المصادر أن المتسابق منصور العجاجي، قائد سيارة رقم ٦٣٠، تعرّض لحادث انقلاب، قبل قليل، ولم تُعرف حتى الآن حالته الصحية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
عطل فني يمنع "الراجحي" من مواصلة المرحلة الأولى في رالي حائل
سبق

أفادت مصادر بأن بطل الراليات يزيد الراجحي، تعرّض لعطلٍ في الجير بوكس خلال مشاركته في المرحلة الأولى من رالي حائل تويوتا الدولي 2021 صباح اليوم.

وقالت المصادر إن هذا العطل أدى إلى عدم مواصلته المرحلة قبل ٤٠ كم من الوصول إلى نقطة النهاية.

وذكرت المصادر أن المتسابق منصور العجاجي، قائد سيارة رقم ٦٣٠، تعرّض لحادث انقلاب، قبل قليل، ولم تُعرف حتى الآن حالته الصحية.

08 ديسمبر 2021 - 4 جمادى الأول 1443
02:01 PM

عطل فني يمنع "الراجحي" من مواصلة المرحلة الأولى في رالي حائل

المتسابق منصور العجاجي يتعرّض لحادث انقلاب

A A A
خالد السليمي - حائل
0
254

أفادت مصادر بأن بطل الراليات يزيد الراجحي، تعرّض لعطلٍ في الجير بوكس خلال مشاركته في المرحلة الأولى من رالي حائل تويوتا الدولي 2021 صباح اليوم.

وقالت المصادر إن هذا العطل أدى إلى عدم مواصلته المرحلة قبل ٤٠ كم من الوصول إلى نقطة النهاية.

وذكرت المصادر أن المتسابق منصور العجاجي، قائد سيارة رقم ٦٣٠، تعرّض لحادث انقلاب، قبل قليل، ولم تُعرف حتى الآن حالته الصحية.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,341
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,612
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,358
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,367

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة