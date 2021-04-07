"المودة" تقدم خدمة العيادة المتنقلة بسوق تجاري كبير في جدة

بهدف الوصول للمستفيدين في أماكن تواجدهم

قدمت جمعية "المودة" للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة، الاستشارات الأسرية، عبر العيادة الاستشارية المتنقلة في أحد الأسواق التجارية الكبرى بجدة؛ سعيًا منها للمساهمة في استقرار الأسرة.

الهدف من العيادة الاستشارية

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية المودة المهندس فيصل السمنودي، أن الجمعية تقدم هذه العيادات الاستشارية في المولات بهدف الوصول للمستفيدين في أماكن تواجدهم والمساهمة في مساعدتهم على حل مشكلاتهم الأسرية.

إقبال كبير على الركن الاستشاري بالمولات

وقال "السمنودي": إن ركن الاستشارات في المولات زاره في إجازة نهاية الأسبوع خلال يومين وعلى مدار عشر ساعات فقط، ما يقارب 150 مستفيدًا، قدمت خلالها الاستشارات التربوية والاجتماعية والزوجية.

وأضاف أن الحالات التي تستدعي جلسات وتقديم برنامج علاجي مطول يتم تحويلها على الجمعية للحصول على الخدمة بشكل أفضل.

وعي الأسرة في المجتمع كبير

وأشار "السمنودي" إلى أن الأسرة بمجتمعنا في وقتنا الحالي تحظى بوعي كبير مقارنةً بالسابق في الاستعانة بالمستشارين والمتخصصين في حل مشكلاتها وتجاوز تحدياتها.

وأوضح أن أكبر مثال على ذلك هو عدم تحرجها في الاستفادة من العيادات الاستشارية بالمولات، بل هناك إقبال كبير عليها.

استشارات أسرية مجانية

يذكر أن جمعية المودة كانت تقدم هذه العيادات الاستشارية في المولات قبيل جائحة كورونا، بشكل دوري في المولات.

وتقدم الاستشارات الأسرية والتربوية والنفسية والقانونية، بالإضافة للاستشارات الاجتماعية وجميع الاستشارات، مجانًا.

ويمكن حجز موعد لطلب الاستشارة عبر مركز "إسعاد المستفيدين" عبر الرقم 920001426، وخدمة الاستشارات الإلكترونية عبر موقعها الإلكتروني: www.almawaddah.org ، والاستشارات الهاتفية عبر الرقم الموحد 920001421.