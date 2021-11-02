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واشنطن.. أكثر من 100 دولة يطلقون تعهدًا عالميًا بشأن خفض انبعاثات غاز الميثان

للحفاظ على هدف الحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية

‬أطلقت الولايات المتحدة وأكثر من 100 دولة تمثل 70% من الاقتصاد العالمي اليوم، تعهّد الميثان العالمي؛ بهدف تقليل انبعاثات الميثان العالمية؛ للحفاظ على هدف الحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية.

وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان صحفي اليوم، أن هذا الدعم العالمي لهذا التعهّد يوضح الزخم المتزايد لتقليل انبعاثات الميثان بسرعة يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه أكثر الاستراتيجيات فعالية؛ للحدّ من ظاهرة الاحتباس الحراري.

وأشارت الخارجية الأمريكية، إلى أن البلدان التي تنضم إلى التعهد العالمي بشأن الميثان ستلتزم بهدف جماعي يتمثل في الحد من انبعاثات الميثان العالمية بنسبة 30 في المائة على الأقل من مستويات 2020 بحلول عام 2030 والتوجه نحو استخدام أفضل منهجيات الجرد المتاحة لتحديد كمية انبعاثات الميثان، مع التركيز بشكل خاص على مصادر الانبعاثات العالية.

وأبانت أن الدول التي انضمت إلى التعهد تمثل جميع مناطق العالم وتضم ممثلين من الدول المتقدمة والنامية، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يفتخران بالإعلان عن توسع كبير في الدعم المالي والتقني للمساعدة في تنفيذ التعهد.

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واشنطن.. أكثر من 100 دولة يطلقون تعهدًا عالميًا بشأن خفض انبعاثات غاز الميثان
سبق

‬أطلقت الولايات المتحدة وأكثر من 100 دولة تمثل 70% من الاقتصاد العالمي اليوم، تعهّد الميثان العالمي؛ بهدف تقليل انبعاثات الميثان العالمية؛ للحفاظ على هدف الحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية.

وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان صحفي اليوم، أن هذا الدعم العالمي لهذا التعهّد يوضح الزخم المتزايد لتقليل انبعاثات الميثان بسرعة يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه أكثر الاستراتيجيات فعالية؛ للحدّ من ظاهرة الاحتباس الحراري.

وأشارت الخارجية الأمريكية، إلى أن البلدان التي تنضم إلى التعهد العالمي بشأن الميثان ستلتزم بهدف جماعي يتمثل في الحد من انبعاثات الميثان العالمية بنسبة 30 في المائة على الأقل من مستويات 2020 بحلول عام 2030 والتوجه نحو استخدام أفضل منهجيات الجرد المتاحة لتحديد كمية انبعاثات الميثان، مع التركيز بشكل خاص على مصادر الانبعاثات العالية.

وأبانت أن الدول التي انضمت إلى التعهد تمثل جميع مناطق العالم وتضم ممثلين من الدول المتقدمة والنامية، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يفتخران بالإعلان عن توسع كبير في الدعم المالي والتقني للمساعدة في تنفيذ التعهد.

02 نوفمبر 2021 - 27 ربيع الأول 1443
06:53 PM

واشنطن.. أكثر من 100 دولة يطلقون تعهدًا عالميًا بشأن خفض انبعاثات غاز الميثان

للحفاظ على هدف الحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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‬أطلقت الولايات المتحدة وأكثر من 100 دولة تمثل 70% من الاقتصاد العالمي اليوم، تعهّد الميثان العالمي؛ بهدف تقليل انبعاثات الميثان العالمية؛ للحفاظ على هدف الحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية.

وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان صحفي اليوم، أن هذا الدعم العالمي لهذا التعهّد يوضح الزخم المتزايد لتقليل انبعاثات الميثان بسرعة يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه أكثر الاستراتيجيات فعالية؛ للحدّ من ظاهرة الاحتباس الحراري.

وأشارت الخارجية الأمريكية، إلى أن البلدان التي تنضم إلى التعهد العالمي بشأن الميثان ستلتزم بهدف جماعي يتمثل في الحد من انبعاثات الميثان العالمية بنسبة 30 في المائة على الأقل من مستويات 2020 بحلول عام 2030 والتوجه نحو استخدام أفضل منهجيات الجرد المتاحة لتحديد كمية انبعاثات الميثان، مع التركيز بشكل خاص على مصادر الانبعاثات العالية.

وأبانت أن الدول التي انضمت إلى التعهد تمثل جميع مناطق العالم وتضم ممثلين من الدول المتقدمة والنامية، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يفتخران بالإعلان عن توسع كبير في الدعم المالي والتقني للمساعدة في تنفيذ التعهد.

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