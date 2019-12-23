أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم الخميس تعميماً لكافة فروع الوزارة بمناطق المملكة تتضمن التأكيد على منسوبي المساجد من الأئمة والخطباء والمؤذنين على حث المصلين على التقيد بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وبشكل خاص تطبيق التباعد ولبس الكمامة في المساجد للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك وفقاً لما يرد من الجهات المختصة. ونص التعميم الذي جاء عقب رصد تراخي وتقصير في تطبيق ليس الكمامات وتطبيق التباعد الجسدي في بعض المساجد، حيث تضمن على التوكيد على منسوبي المساجد من الأئمة والخطباء والمؤذنين بالالتزام في المساجد والجوامع بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وبشكل خاص تطبيق التباعد بين المصلين ولبس الكمامة، وحث المصلين على ذلك. كما وجه الوزير الفروع بتكثيف الجولات الرقابية والتأكيد على مراقبي المساجد بتنفيذ جولات يومية لمتابعة تنفيذ الإجراءات ورفع تقارير دورية لمعالجة ما يتم رصده من مخالفات وملحوظات. ويأتي هذا التعميم في إطار حرص ومتابعة الوزير آل الشيخ للأعمال الميدانية التي تمس حياة المواطن والمقيم، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بأهمية الحفاظ على الإنسان وسلامته من كل ما قد يمس صحته بسوء.

تعميم لكافة المساجد والجوامع.. إلزام بالكمامة والتباعد والتدابير الوقائية عبدالله العنزي سبق 2021-12-23 أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم الخميس تعميماً لكافة فروع الوزارة بمناطق المملكة تتضمن التأكيد على منسوبي المساجد من الأئمة والخطباء والمؤذنين على حث المصلين على التقيد بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وبشكل خاص تطبيق التباعد ولبس الكمامة في المساجد للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك وفقاً لما يرد من الجهات المختصة.



ونص التعميم الذي جاء عقب رصد تراخي وتقصير في تطبيق ليس الكمامات وتطبيق التباعد الجسدي في بعض المساجد، حيث تضمن على التوكيد على منسوبي المساجد من الأئمة والخطباء والمؤذنين بالالتزام في المساجد والجوامع بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وبشكل خاص تطبيق التباعد بين المصلين ولبس الكمامة، وحث المصلين على ذلك.



كما وجه الوزير الفروع بتكثيف الجولات الرقابية والتأكيد على مراقبي المساجد بتنفيذ جولات يومية لمتابعة تنفيذ الإجراءات ورفع تقارير دورية لمعالجة ما يتم رصده من مخالفات وملحوظات.



ويأتي هذا التعميم في إطار حرص ومتابعة الوزير آل الشيخ للأعمال الميدانية التي تمس حياة المواطن والمقيم، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بأهمية الحفاظ على الإنسان وسلامته من كل ما قد يمس صحته بسوء.

23 ديسمبر 2021 - 19 جمادى الأول 1443 03:07 PM

تعميم لكافة المساجد والجوامع.. إلزام بالكمامة والتباعد والتدابير الوقائية بعد ما لوحظ من تراخٍ في الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية من كورونا





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أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم الخميس تعميماً لكافة فروع الوزارة بمناطق المملكة تتضمن التأكيد على منسوبي المساجد من الأئمة والخطباء والمؤذنين على حث المصلين على التقيد بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وبشكل خاص تطبيق التباعد ولبس الكمامة في المساجد للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك وفقاً لما يرد من الجهات المختصة.



ونص التعميم الذي جاء عقب رصد تراخي وتقصير في تطبيق ليس الكمامات وتطبيق التباعد الجسدي في بعض المساجد، حيث تضمن على التوكيد على منسوبي المساجد من الأئمة والخطباء والمؤذنين بالالتزام في المساجد والجوامع بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وبشكل خاص تطبيق التباعد بين المصلين ولبس الكمامة، وحث المصلين على ذلك.



كما وجه الوزير الفروع بتكثيف الجولات الرقابية والتأكيد على مراقبي المساجد بتنفيذ جولات يومية لمتابعة تنفيذ الإجراءات ورفع تقارير دورية لمعالجة ما يتم رصده من مخالفات وملحوظات.



ويأتي هذا التعميم في إطار حرص ومتابعة الوزير آل الشيخ للأعمال الميدانية التي تمس حياة المواطن والمقيم، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بأهمية الحفاظ على الإنسان وسلامته من كل ما قد يمس صحته بسوء.