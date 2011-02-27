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"إنسان" تنفق 19 مليون ونصف لتدريب وتوظيف أبنائها  خلال 2017

ضمن برنامج الملك سلمان لتأهيل الأبناء

أنفقت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان"، خلال عام 2017م، مبلغ 19.562.310 ريالات لتأهيل وتدريب الأبناء المستفيدين من خدمات الجمعية.

يأتي ذلك ضمن برنامج الملك سلمان لتأهيل أبناء إنسان، منها مبلغ 1.217.375، تخفيض على رسوم الدارسين، مقدم من الجهات المشاركة في التدريب والتعليم.

وبلغ إجمالي عدد المستفيدين خلال العام الماضي ( 1.285 ) طالبًا وطالبة.

واشتملت مجالات الإنفاق على التعليم الأهلي للتخصصات الصحية والعلمية، وكذلك التدريب في مجالات اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي والدورات التطويرية، حيث تم تدريب وتأهيل 444 طالبًا وطالبة.

وألحقت الجمعية 360 من أبنائها في الجامعات والكليات الأهلية.

وضمن إنجازات البرنامج التحق 210 من الأبناء، في التعليم الحكومي بجامعة الملك سعود، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة الأميرة نورة . كما حصل 98 طالبًا وطالبة على منح دراسية مجانية.

وأثمرت هذه الجهود المباركة عن تخرّج 27 من حملة البكالوريوس والدبلوم.

أما في مجال التوظيف فقد انخرط في سوق العمل 230 مستفيدًا خلال العام الفائت، إضافة إلى ذلك، نظمت الجمعية30 زيارة هادفة لجهات تعليمية وتدريبية وشركات توظيف بهدف إلحاق أبناء الجمعية في مجالات التعليم والتدريب والتوظيف .

كما قدم البرنامج الاستشارات الأكاديمية والإرشادية لعدد 502 طالب وطالبة.

يذكر أن الجمعية تسعى من خلال برنامج الملك سلمان لتدريب وتأهيل أبناء إنسان، إلى ترسيخ أهمية العمل في نفوس الأبناء، وتمكينهم لينشئوا معتمدين على أنفسهم ومنتجين في مجتمعهم، ومساعدتهم لتحقيق تطلعاتهم المستقبلية.

وحرصت الجمعية على تحقيق رؤية القيادة الرشيدة، في تأصيل التنمية المجتمعية ورفع كفاءتها، والانتقال بالفئات المستفيدة من خدمات الجمعيات الخيرية من الرعوية إلى التنموية والمنتجة، من خلال الاتصال بمراكز التدريب في القطاعين الحكومي والأهلي، لإعطاء الأبناء الأولوية في القبول، مما يهيئ لهم العديد من الفرص في مجالات تدريبية ووظيفية واسعة.

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"إنسان" تنفق 19 مليون ونصف لتدريب وتوظيف أبنائها  خلال 2017
سبق

أنفقت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان"، خلال عام 2017م، مبلغ 19.562.310 ريالات لتأهيل وتدريب الأبناء المستفيدين من خدمات الجمعية.

يأتي ذلك ضمن برنامج الملك سلمان لتأهيل أبناء إنسان، منها مبلغ 1.217.375، تخفيض على رسوم الدارسين، مقدم من الجهات المشاركة في التدريب والتعليم.

وبلغ إجمالي عدد المستفيدين خلال العام الماضي ( 1.285 ) طالبًا وطالبة.

واشتملت مجالات الإنفاق على التعليم الأهلي للتخصصات الصحية والعلمية، وكذلك التدريب في مجالات اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي والدورات التطويرية، حيث تم تدريب وتأهيل 444 طالبًا وطالبة.

وألحقت الجمعية 360 من أبنائها في الجامعات والكليات الأهلية.

وضمن إنجازات البرنامج التحق 210 من الأبناء، في التعليم الحكومي بجامعة الملك سعود، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة الأميرة نورة . كما حصل 98 طالبًا وطالبة على منح دراسية مجانية.

وأثمرت هذه الجهود المباركة عن تخرّج 27 من حملة البكالوريوس والدبلوم.

أما في مجال التوظيف فقد انخرط في سوق العمل 230 مستفيدًا خلال العام الفائت، إضافة إلى ذلك، نظمت الجمعية30 زيارة هادفة لجهات تعليمية وتدريبية وشركات توظيف بهدف إلحاق أبناء الجمعية في مجالات التعليم والتدريب والتوظيف .

كما قدم البرنامج الاستشارات الأكاديمية والإرشادية لعدد 502 طالب وطالبة.

يذكر أن الجمعية تسعى من خلال برنامج الملك سلمان لتدريب وتأهيل أبناء إنسان، إلى ترسيخ أهمية العمل في نفوس الأبناء، وتمكينهم لينشئوا معتمدين على أنفسهم ومنتجين في مجتمعهم، ومساعدتهم لتحقيق تطلعاتهم المستقبلية.

وحرصت الجمعية على تحقيق رؤية القيادة الرشيدة، في تأصيل التنمية المجتمعية ورفع كفاءتها، والانتقال بالفئات المستفيدة من خدمات الجمعيات الخيرية من الرعوية إلى التنموية والمنتجة، من خلال الاتصال بمراكز التدريب في القطاعين الحكومي والأهلي، لإعطاء الأبناء الأولوية في القبول، مما يهيئ لهم العديد من الفرص في مجالات تدريبية ووظيفية واسعة.

26 فبراير 2018 - 10 جمادى الآخر 1439
06:02 PM

"إنسان" تنفق 19 مليون ونصف لتدريب وتوظيف أبنائها  خلال 2017

ضمن برنامج الملك سلمان لتأهيل الأبناء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أنفقت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان"، خلال عام 2017م، مبلغ 19.562.310 ريالات لتأهيل وتدريب الأبناء المستفيدين من خدمات الجمعية.

يأتي ذلك ضمن برنامج الملك سلمان لتأهيل أبناء إنسان، منها مبلغ 1.217.375، تخفيض على رسوم الدارسين، مقدم من الجهات المشاركة في التدريب والتعليم.

وبلغ إجمالي عدد المستفيدين خلال العام الماضي ( 1.285 ) طالبًا وطالبة.

واشتملت مجالات الإنفاق على التعليم الأهلي للتخصصات الصحية والعلمية، وكذلك التدريب في مجالات اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي والدورات التطويرية، حيث تم تدريب وتأهيل 444 طالبًا وطالبة.

وألحقت الجمعية 360 من أبنائها في الجامعات والكليات الأهلية.

وضمن إنجازات البرنامج التحق 210 من الأبناء، في التعليم الحكومي بجامعة الملك سعود، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة الأميرة نورة . كما حصل 98 طالبًا وطالبة على منح دراسية مجانية.

وأثمرت هذه الجهود المباركة عن تخرّج 27 من حملة البكالوريوس والدبلوم.

أما في مجال التوظيف فقد انخرط في سوق العمل 230 مستفيدًا خلال العام الفائت، إضافة إلى ذلك، نظمت الجمعية30 زيارة هادفة لجهات تعليمية وتدريبية وشركات توظيف بهدف إلحاق أبناء الجمعية في مجالات التعليم والتدريب والتوظيف .

كما قدم البرنامج الاستشارات الأكاديمية والإرشادية لعدد 502 طالب وطالبة.

يذكر أن الجمعية تسعى من خلال برنامج الملك سلمان لتدريب وتأهيل أبناء إنسان، إلى ترسيخ أهمية العمل في نفوس الأبناء، وتمكينهم لينشئوا معتمدين على أنفسهم ومنتجين في مجتمعهم، ومساعدتهم لتحقيق تطلعاتهم المستقبلية.

وحرصت الجمعية على تحقيق رؤية القيادة الرشيدة، في تأصيل التنمية المجتمعية ورفع كفاءتها، والانتقال بالفئات المستفيدة من خدمات الجمعيات الخيرية من الرعوية إلى التنموية والمنتجة، من خلال الاتصال بمراكز التدريب في القطاعين الحكومي والأهلي، لإعطاء الأبناء الأولوية في القبول، مما يهيئ لهم العديد من الفرص في مجالات تدريبية ووظيفية واسعة.

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