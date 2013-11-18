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فيضانات كندا.. السفارة تُحذّر السعوديين هناك: تواصلوا معنا حال الطوارئ

وسط انهيارات أرضية جرفت السيارات من على طريق سريع.. قتيل ومفقودان

دعت سفارة خادم الحرمين في كندا، المواطنين السعوديين هناك إلى أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات السلامة التي تصدرها السلطات المحلية تزامنًا مع حالة الاضطرابات الجوية والفيضانات هناك.

وقال حساب السفارة على "تويتر" موضحًا: نظرًا لاضطراب الأحوال الجوية والفيضانات التي تشهدها بعض المقاطعات الكندية.. تدعو السفارة المواطنين الكرام إلى أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات السلامة التي تصدرها السلطات المحلية.

وتابعت السفارة: وفي حالات الطوارئ -لا سمح الله- يمكن التواصل على الأرقام المنشورة على الصفحة.

وكان مسؤول بالشرطة الكندية قد قال: إن شخصًا واحدًا على الأقل لَقِيَ حتفه وفُقِد آخران، في أعقاب انهيارات أرضية جرفت السيارات من على طريق سريع إلى الشمال الشرقي من فانكوفر.

وأضاف دواين ماكدونالد نائب مفوض الشرطة في مؤتمر صحفي: إن من المعتقد أن الشخصين المفقودين كانا يسافران على الطريق بالقرب من ريمبرتون على بُعد حوالى 160 كيلومترًا شمال شرقي فانكوفر، عندما وقعت الانهيارات الأرضية.

وتسببت الأمطار الغزيرة على مدار يومين في مقاطعة كولومبيا البريطانية على المحيط الهادي، في حدوث فيضانات كبيرة ووقف خطوط السكك الحديدية.

وكشفت مسؤولة -وفق "رويترز"- أن الفيضانات أغلقت أيضًا العديد من الطرق السريعة؛ بما في ذلك جميع الطرق الرئيسية المؤدية إلى فانكوفر.

وينقل ميناء فانكوفر يوميًّا بضائع تبلغ قيمتها 550 مليون دولار كندي (440 مليون دولار)، وتتراوح بين السيارات والسلع الأساسية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فيضانات كندا.. السفارة تُحذّر السعوديين هناك: تواصلوا معنا حال الطوارئ
سبق

دعت سفارة خادم الحرمين في كندا، المواطنين السعوديين هناك إلى أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات السلامة التي تصدرها السلطات المحلية تزامنًا مع حالة الاضطرابات الجوية والفيضانات هناك.

وقال حساب السفارة على "تويتر" موضحًا: نظرًا لاضطراب الأحوال الجوية والفيضانات التي تشهدها بعض المقاطعات الكندية.. تدعو السفارة المواطنين الكرام إلى أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات السلامة التي تصدرها السلطات المحلية.

وتابعت السفارة: وفي حالات الطوارئ -لا سمح الله- يمكن التواصل على الأرقام المنشورة على الصفحة.

وكان مسؤول بالشرطة الكندية قد قال: إن شخصًا واحدًا على الأقل لَقِيَ حتفه وفُقِد آخران، في أعقاب انهيارات أرضية جرفت السيارات من على طريق سريع إلى الشمال الشرقي من فانكوفر.

وأضاف دواين ماكدونالد نائب مفوض الشرطة في مؤتمر صحفي: إن من المعتقد أن الشخصين المفقودين كانا يسافران على الطريق بالقرب من ريمبرتون على بُعد حوالى 160 كيلومترًا شمال شرقي فانكوفر، عندما وقعت الانهيارات الأرضية.

وتسببت الأمطار الغزيرة على مدار يومين في مقاطعة كولومبيا البريطانية على المحيط الهادي، في حدوث فيضانات كبيرة ووقف خطوط السكك الحديدية.

وكشفت مسؤولة -وفق "رويترز"- أن الفيضانات أغلقت أيضًا العديد من الطرق السريعة؛ بما في ذلك جميع الطرق الرئيسية المؤدية إلى فانكوفر.

وينقل ميناء فانكوفر يوميًّا بضائع تبلغ قيمتها 550 مليون دولار كندي (440 مليون دولار)، وتتراوح بين السيارات والسلع الأساسية.

18 نوفمبر 2021 - 13 ربيع الآخر 1443
09:17 AM

فيضانات كندا.. السفارة تُحذّر السعوديين هناك: تواصلوا معنا حال الطوارئ

وسط انهيارات أرضية جرفت السيارات من على طريق سريع.. قتيل ومفقودان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعت سفارة خادم الحرمين في كندا، المواطنين السعوديين هناك إلى أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات السلامة التي تصدرها السلطات المحلية تزامنًا مع حالة الاضطرابات الجوية والفيضانات هناك.

وقال حساب السفارة على "تويتر" موضحًا: نظرًا لاضطراب الأحوال الجوية والفيضانات التي تشهدها بعض المقاطعات الكندية.. تدعو السفارة المواطنين الكرام إلى أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات السلامة التي تصدرها السلطات المحلية.

وتابعت السفارة: وفي حالات الطوارئ -لا سمح الله- يمكن التواصل على الأرقام المنشورة على الصفحة.

وكان مسؤول بالشرطة الكندية قد قال: إن شخصًا واحدًا على الأقل لَقِيَ حتفه وفُقِد آخران، في أعقاب انهيارات أرضية جرفت السيارات من على طريق سريع إلى الشمال الشرقي من فانكوفر.

وأضاف دواين ماكدونالد نائب مفوض الشرطة في مؤتمر صحفي: إن من المعتقد أن الشخصين المفقودين كانا يسافران على الطريق بالقرب من ريمبرتون على بُعد حوالى 160 كيلومترًا شمال شرقي فانكوفر، عندما وقعت الانهيارات الأرضية.

وتسببت الأمطار الغزيرة على مدار يومين في مقاطعة كولومبيا البريطانية على المحيط الهادي، في حدوث فيضانات كبيرة ووقف خطوط السكك الحديدية.

وكشفت مسؤولة -وفق "رويترز"- أن الفيضانات أغلقت أيضًا العديد من الطرق السريعة؛ بما في ذلك جميع الطرق الرئيسية المؤدية إلى فانكوفر.

وينقل ميناء فانكوفر يوميًّا بضائع تبلغ قيمتها 550 مليون دولار كندي (440 مليون دولار)، وتتراوح بين السيارات والسلع الأساسية.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,605
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,205
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,191
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,236

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