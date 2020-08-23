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وزير التعليم مرحباً بعودة المعلمين: متفائلون ومستعدون لتجاوز التحديات.. ثقتنا بكم كبيرة

قال: تغلبنا معاً على الظروف الطارئة العام الماضي وكتبنا معاً قصة نجاح لمسيرة التعليم

رحب وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، بعودة المعلمين والمعلمات وقادة المدارس إلى مدارسهم مع بداية العام الدراسي.

وقال الوزير صباح اليوم: زملائي وزميلاتي المعلمين والمعلمات وقادة المدارس والمشرفين وأعضاء هيئة التدريس والمدربين في الجامعات والتدريب التقني؛ يسرني أن أرحب بعودتكم جميعاً مع بداية عام دراسي جديد؛ لنواصل العمل بروح الفريق الواحد، ونحن أكثر استعداداً وتفاؤلاً على تجاوز التحديات، لنكتب معاً قصة نجاح جديدة.

وأضاف: "يسرني أن أرحب بعودتكم جميعاً مع بداية عام دراسي جديد بذلنا فيه جميعاً بتوجيه ودعم قيادتنا الرشيدة -حفظها الله- جهوداً كبيرة لضمان استمرار الرحلة التعليمية عن بعد رغم الظروف الاستثنائية.

وتابع الوزير: لقد تغلبنا معاً على الظروف الطارئة لتعليق الدراسة حضورياً العام الماضي وكتبنا معاً قصة نجاح لمسيرة التعليم عن بعد، واليوم يجب أن نواصل العمل نحو المستقبل ونحن أكثر استعداداً وتفاؤلاً وقدرة على تجاوز التحديات.

واختتم بقوله: ثقتنا بكم كبيرة وأنتم تعدون إنسان هذا الوطن وتساهمون في تكوينه وأثبتت مواقفكم النبيلة وجهودكم المخلصة أنكم على قدر المسؤولية وأكثر من ذلك محبتكم لهذا الوطن وقيادته وتحقيق رؤيته دافع أكبر للعطاء والتفاني".

وزير التعليم حمد آل الشيخ

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير التعليم مرحباً بعودة المعلمين: متفائلون ومستعدون لتجاوز التحديات.. ثقتنا بكم كبيرة
سبق

رحب وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، بعودة المعلمين والمعلمات وقادة المدارس إلى مدارسهم مع بداية العام الدراسي.

وقال الوزير صباح اليوم: زملائي وزميلاتي المعلمين والمعلمات وقادة المدارس والمشرفين وأعضاء هيئة التدريس والمدربين في الجامعات والتدريب التقني؛ يسرني أن أرحب بعودتكم جميعاً مع بداية عام دراسي جديد؛ لنواصل العمل بروح الفريق الواحد، ونحن أكثر استعداداً وتفاؤلاً على تجاوز التحديات، لنكتب معاً قصة نجاح جديدة.

وأضاف: "يسرني أن أرحب بعودتكم جميعاً مع بداية عام دراسي جديد بذلنا فيه جميعاً بتوجيه ودعم قيادتنا الرشيدة -حفظها الله- جهوداً كبيرة لضمان استمرار الرحلة التعليمية عن بعد رغم الظروف الاستثنائية.

وتابع الوزير: لقد تغلبنا معاً على الظروف الطارئة لتعليق الدراسة حضورياً العام الماضي وكتبنا معاً قصة نجاح لمسيرة التعليم عن بعد، واليوم يجب أن نواصل العمل نحو المستقبل ونحن أكثر استعداداً وتفاؤلاً وقدرة على تجاوز التحديات.

واختتم بقوله: ثقتنا بكم كبيرة وأنتم تعدون إنسان هذا الوطن وتساهمون في تكوينه وأثبتت مواقفكم النبيلة وجهودكم المخلصة أنكم على قدر المسؤولية وأكثر من ذلك محبتكم لهذا الوطن وقيادته وتحقيق رؤيته دافع أكبر للعطاء والتفاني".

23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442
10:01 AM
اخر تعديل
23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442
10:14 AM

وزير التعليم مرحباً بعودة المعلمين: متفائلون ومستعدون لتجاوز التحديات.. ثقتنا بكم كبيرة

قال: تغلبنا معاً على الظروف الطارئة العام الماضي وكتبنا معاً قصة نجاح لمسيرة التعليم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رحب وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، بعودة المعلمين والمعلمات وقادة المدارس إلى مدارسهم مع بداية العام الدراسي.

وقال الوزير صباح اليوم: زملائي وزميلاتي المعلمين والمعلمات وقادة المدارس والمشرفين وأعضاء هيئة التدريس والمدربين في الجامعات والتدريب التقني؛ يسرني أن أرحب بعودتكم جميعاً مع بداية عام دراسي جديد؛ لنواصل العمل بروح الفريق الواحد، ونحن أكثر استعداداً وتفاؤلاً على تجاوز التحديات، لنكتب معاً قصة نجاح جديدة.

وأضاف: "يسرني أن أرحب بعودتكم جميعاً مع بداية عام دراسي جديد بذلنا فيه جميعاً بتوجيه ودعم قيادتنا الرشيدة -حفظها الله- جهوداً كبيرة لضمان استمرار الرحلة التعليمية عن بعد رغم الظروف الاستثنائية.

وتابع الوزير: لقد تغلبنا معاً على الظروف الطارئة لتعليق الدراسة حضورياً العام الماضي وكتبنا معاً قصة نجاح لمسيرة التعليم عن بعد، واليوم يجب أن نواصل العمل نحو المستقبل ونحن أكثر استعداداً وتفاؤلاً وقدرة على تجاوز التحديات.

واختتم بقوله: ثقتنا بكم كبيرة وأنتم تعدون إنسان هذا الوطن وتساهمون في تكوينه وأثبتت مواقفكم النبيلة وجهودكم المخلصة أنكم على قدر المسؤولية وأكثر من ذلك محبتكم لهذا الوطن وقيادته وتحقيق رؤيته دافع أكبر للعطاء والتفاني".

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