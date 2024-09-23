"مكافحة الفساد".. نهج المؤسس ومن بعده للحفاظ على المقدرات وتحقيق العدالة

منذ أن قامت المملكة العربية السعودية على نهج الكتاب والسنة، وهي تكافح الفساد بشتى صوره، وقد سنت العديد من الأنظمة والقوانين لمحاربة الفساد، وسنت العقوبات الرادعة له. وشهد جانب مكافحة الفساد أخيرًا في السعودية تطورًا ملموسًا وكبيرًا وحازمًا للقضاء على رؤوس الفساد الكبيرة ويأتي على الصغيرة حاليًا، وهي التي فرضت للحفاظ على المقدرات الوطنية بعد إرساء العدالة وتطبيق الشريعة، وأضحى السعوديون يفاخرون بالجهود المبذولة في مكافحة الفساد كمنجزات هامة في اليوم الوطني. قوانين رادعة ومنذ عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه-، بدأت المملكة العربية السعودية رحلة محاربة الفساد بتطبيق القانون في المملكة على الفاسدين وحماية المبلغين عنه، فقد تطورت الأنظمة والقوانين طوال تلك السنين. ومن تلك القوانين والإجراءات التي تواجه جرائم الفساد، قانون مكافحة الرشوة، والمرسوم الملكي رقم (٤٣) وتاريخ ٢٩/١١/١٣٧٧هـ الخاص بالجرائم المتعلقة بحماية نزاهة الوظيفة العامة والذي جاء فيه أن يعاقب من يخالفه بالسجن مدة تصل إلى عشر سنوات أو الغرامة المالية وتعويض المتضرر، وكذلك موافقة مجلس الوزراء على تنظيم هيئة مكافحة الفساد الرقم: (165) التاريخ: 28/5/1432هـ، والعديد من الأنظمة والتطويرات والتعديلات ومن آخرها الأمر الملكي القاضي بتشكيل لجنة إشرافية لمكافحة الفساد وما سبقه من قرارات تضمنت فتح دوائر تحقيق في قضايا الفساد بالنيابة العامة، وكذلك التوجيه الكريم بحماية المبلغين عن قضايا الفساد، وبالإضافة إلى إجراءات ومكافحة الفساد بداية من القضايا الكبرى وصولاً إلى أصغرها . نهج ثابت أكد الموحد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه- ، أن المملكة قائمة على الكتاب والسنة وحارب الفساد بشتى صوره منذ بدايات الدولة، وتبعه أبناؤه من بعده، وصولاً إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، الذي اتخذ العديد من الإجراءات، وقال كلمته الشهيرة: إن الفساد بكل أنواعه وأشكاله آفة خطيرة تقوض المجتمعات وتحول دون نهضتها وتنميتها، وقد عزمنا بحول الله وقوته على مواجهته بعدل وحزم لتنعم بلادنا بإذن الله بالنهضة والتنمية التي يرجوها كل مواطن"، حيث جاءت كلمته حفظه بعد تشكيل لجنة مكافحة الفساد العليا سابقًا. وكما قال سمو ولي العهد حفظه الله كلمته الشهيرة الشهيرة: "لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد"، والتي جعلها واقعًا ملموسًا، بالإجراءات التي اتخذها لمكافحة الفساد، وتوجيهاته الأخيرة بالتشديد وخصوصًا على فئات محددة وذلك وفق ما أعلنه رئيس هيئة مكافحة الفساد المعين أخيرًا .

"مكافحة الفساد".. نهج المؤسس ومن بعده للحفاظ على المقدرات وتحقيق العدالة محمد المواسي سبق 2019-09-23 منذ أن قامت المملكة العربية السعودية على نهج الكتاب والسنة، وهي تكافح الفساد بشتى صوره، وقد سنت العديد من الأنظمة والقوانين لمحاربة الفساد، وسنت العقوبات الرادعة له.

وشهد جانب مكافحة الفساد أخيرًا في السعودية تطورًا ملموسًا وكبيرًا وحازمًا للقضاء على رؤوس الفساد الكبيرة ويأتي على الصغيرة حاليًا، وهي التي فرضت للحفاظ على المقدرات الوطنية بعد إرساء العدالة وتطبيق الشريعة، وأضحى السعوديون يفاخرون بالجهود المبذولة في مكافحة الفساد كمنجزات هامة في اليوم الوطني.

قوانين رادعة

ومنذ عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه-، بدأت المملكة العربية السعودية رحلة محاربة الفساد بتطبيق القانون في المملكة على الفاسدين وحماية المبلغين عنه، فقد تطورت الأنظمة والقوانين طوال تلك السنين.

ومن تلك القوانين والإجراءات التي تواجه جرائم الفساد، قانون مكافحة الرشوة، والمرسوم الملكي رقم (٤٣) وتاريخ ٢٩/١١/١٣٧٧هـ الخاص بالجرائم المتعلقة بحماية نزاهة الوظيفة العامة والذي جاء فيه أن يعاقب من يخالفه بالسجن مدة تصل إلى عشر سنوات أو الغرامة المالية وتعويض المتضرر، وكذلك موافقة مجلس الوزراء على تنظيم هيئة مكافحة الفساد الرقم: (165) التاريخ: 28/5/1432هـ، والعديد من الأنظمة والتطويرات والتعديلات ومن آخرها الأمر الملكي القاضي بتشكيل لجنة إشرافية لمكافحة الفساد وما سبقه من قرارات تضمنت فتح دوائر تحقيق في قضايا الفساد بالنيابة العامة، وكذلك التوجيه الكريم بحماية المبلغين عن قضايا الفساد، وبالإضافة إلى إجراءات ومكافحة الفساد بداية من القضايا الكبرى وصولاً إلى أصغرها .

نهج ثابت

أكد الموحد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه- ، أن المملكة قائمة على الكتاب والسنة وحارب الفساد بشتى صوره منذ بدايات الدولة، وتبعه أبناؤه من بعده، وصولاً إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، الذي اتخذ العديد من الإجراءات، وقال كلمته الشهيرة: إن الفساد بكل أنواعه وأشكاله آفة خطيرة تقوض المجتمعات وتحول دون نهضتها وتنميتها، وقد عزمنا بحول الله وقوته على مواجهته بعدل وحزم لتنعم بلادنا بإذن الله بالنهضة والتنمية التي يرجوها كل مواطن"، حيث جاءت كلمته حفظه بعد تشكيل لجنة مكافحة الفساد العليا سابقًا.

وكما قال سمو ولي العهد حفظه الله كلمته الشهيرة الشهيرة: "لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد"، والتي جعلها واقعًا ملموسًا، بالإجراءات التي اتخذها لمكافحة الفساد، وتوجيهاته الأخيرة بالتشديد وخصوصًا على فئات محددة وذلك وفق ما أعلنه رئيس هيئة مكافحة الفساد المعين أخيرًا .

23 سبتمبر 2019 - 24 محرّم 1441 01:39 PM

"مكافحة الفساد".. نهج المؤسس ومن بعده للحفاظ على المقدرات وتحقيق العدالة أنظمة محدثة وقوانين رادعة ووسائل مطورة للكشف عن المتورطين





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منذ أن قامت المملكة العربية السعودية على نهج الكتاب والسنة، وهي تكافح الفساد بشتى صوره، وقد سنت العديد من الأنظمة والقوانين لمحاربة الفساد، وسنت العقوبات الرادعة له.

وشهد جانب مكافحة الفساد أخيرًا في السعودية تطورًا ملموسًا وكبيرًا وحازمًا للقضاء على رؤوس الفساد الكبيرة ويأتي على الصغيرة حاليًا، وهي التي فرضت للحفاظ على المقدرات الوطنية بعد إرساء العدالة وتطبيق الشريعة، وأضحى السعوديون يفاخرون بالجهود المبذولة في مكافحة الفساد كمنجزات هامة في اليوم الوطني.

قوانين رادعة

ومنذ عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه-، بدأت المملكة العربية السعودية رحلة محاربة الفساد بتطبيق القانون في المملكة على الفاسدين وحماية المبلغين عنه، فقد تطورت الأنظمة والقوانين طوال تلك السنين.

ومن تلك القوانين والإجراءات التي تواجه جرائم الفساد، قانون مكافحة الرشوة، والمرسوم الملكي رقم (٤٣) وتاريخ ٢٩/١١/١٣٧٧هـ الخاص بالجرائم المتعلقة بحماية نزاهة الوظيفة العامة والذي جاء فيه أن يعاقب من يخالفه بالسجن مدة تصل إلى عشر سنوات أو الغرامة المالية وتعويض المتضرر، وكذلك موافقة مجلس الوزراء على تنظيم هيئة مكافحة الفساد الرقم: (165) التاريخ: 28/5/1432هـ، والعديد من الأنظمة والتطويرات والتعديلات ومن آخرها الأمر الملكي القاضي بتشكيل لجنة إشرافية لمكافحة الفساد وما سبقه من قرارات تضمنت فتح دوائر تحقيق في قضايا الفساد بالنيابة العامة، وكذلك التوجيه الكريم بحماية المبلغين عن قضايا الفساد، وبالإضافة إلى إجراءات ومكافحة الفساد بداية من القضايا الكبرى وصولاً إلى أصغرها .

نهج ثابت

أكد الموحد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه- ، أن المملكة قائمة على الكتاب والسنة وحارب الفساد بشتى صوره منذ بدايات الدولة، وتبعه أبناؤه من بعده، وصولاً إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، الذي اتخذ العديد من الإجراءات، وقال كلمته الشهيرة: إن الفساد بكل أنواعه وأشكاله آفة خطيرة تقوض المجتمعات وتحول دون نهضتها وتنميتها، وقد عزمنا بحول الله وقوته على مواجهته بعدل وحزم لتنعم بلادنا بإذن الله بالنهضة والتنمية التي يرجوها كل مواطن"، حيث جاءت كلمته حفظه بعد تشكيل لجنة مكافحة الفساد العليا سابقًا.

وكما قال سمو ولي العهد حفظه الله كلمته الشهيرة الشهيرة: "لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد"، والتي جعلها واقعًا ملموسًا، بالإجراءات التي اتخذها لمكافحة الفساد، وتوجيهاته الأخيرة بالتشديد وخصوصًا على فئات محددة وذلك وفق ما أعلنه رئيس هيئة مكافحة الفساد المعين أخيرًا .