النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
المالكي: الجهات العسكرية والأمنية تعمل على تحديد نوع المقذوف وسنتخذ إجراءات صارمة

قيادة التحالف: عمل إرهابي يستهدف مطار أبها الدولي وإصابة 26 مدنياً

"الأحمري" لـ"سبق": استهداف الحوثيين للمطارات بإيعاز إيراني تطور خطير

أكد أنه يوضح خطورة ما تقوم به طهران من تزويد المليشيات بالأسلحة والصواريخ

أكد الخبير العسكري اللواء ركن متقاعد مستور الأحمري أن استهداف المطارات يعد تطوراً خطيراً في الحرب ضد المليشيا الحوثية؛ لكون استهداف المطار كمنشأة مدنية يتعارض مع القانون الدولي الذي يمنع ويجرم الاعتداء على المدنيين.

وقال اللواء "الأحمري" لـ"سبق": التصعيد الحوثي باستهداف المطارات يرتبط بالعقوبات الأمريكية على طهران، ما جعل الإيرانيين يوعزون للحوثيين بالتصعيد لتأزيم الوضع مع المملكة العربية السعودية، إذ يربط الإيرانيون والحوثيون ما بين العقوبات الأمريكية والمملكة، التي تعتبر حليفاً للولايات المتحدة للحدّ من الإرهاب والتدخل الإيراني في المنطقة العربية، ومنها اليمن حيث تقود السعودية التحالف العربي لأربع سنوات لإنهاء الدور الإيراني التخريبي في اليمن وإعادة الحكومة الشرعية إلى قيادة اليمن والمؤيدة بالقرارات الدولية والإجماع العربي.

وأضاف اللواء "الأحمري": استهداف المنشآت المدنية يشكل خطراً علينا إن لم نوجد الحلول للحد من خطورة مثل هذه الهجمات، التي يدينها المجتمع الدولي؛ لكونها تشكّل تهديداً لحياة المدنيين غير المشاركين بالحرب، وهذا حق تكفله القوانين الدولية.

وقال: تعتبر المليشيا أن هذا الاستهداف سيهزّ من ثقة المواطن بالأمن، لكن لديه الوعي الكامل لفهم ذلك، ويتكاتف الجميع للوقوف بحزم أمام ما تشكّله هذه الهجمات من خطورة، والمثال واضح بسرعة عودة العمل بشكل طبيعي في المطار واستئناف الرحلات بشكل طبيعي، مما أعطى صورة لثقة المواطن بقيادته وقواته المسلحة، وقد نشرت القنوات الفضائية صوراً تدل على عودة العمل بشكل طبيعي بعد وقت قصير من تنفيذ الهجوم الإرهابي على صالة القدوم بالمطار.

وتابع اللواء "الأحمري": يبقى دور المجتمع الدولي لإدانة مثل هذا العمل الإرهابي الذي يستهدف الأبرياء كمدنيين، فمطار أبها الدولي مطار مدني لا يوجد فيه أهداف عسكرية يجيز القانون الدولي مهاجمتها من ضمن سياق الحرب مع المليشيا، فبالتالي استهدافه يشكل جريمة مكتملة الأركان ضد هدف مدني.

وأكد اللواء "الأحمري" أن هذا الهجوم يوضح خطورة ما تقوم به إيران من تزويد للمليشيات بالأسلحة والصواريخ والطائرات المسيرة والألغام البحرية، وما تشكله من خطورة على المملكة وعلى الأمن الإقليمي، وذلك في تصعيد يصبّ في مصلحة النظام الإيراني وخدمة أهدافه التوسعية في اليمن والمنطقة العربية.

واختتم: كما أن مثل هذه الهجمات متوقعة، ولا بد أحياناً من خسائر ضمن السياق العام لأي حرب، إلا أن التحالف لديه أدوات ووسائل للردّ عند القيام بمثل هذا العمل الإرهابي ضد هدف مدني.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"الأحمري" لـ"سبق": استهداف الحوثيين للمطارات بإيعاز إيراني تطور خطير
سبق

أكد الخبير العسكري اللواء ركن متقاعد مستور الأحمري أن استهداف المطارات يعد تطوراً خطيراً في الحرب ضد المليشيا الحوثية؛ لكون استهداف المطار كمنشأة مدنية يتعارض مع القانون الدولي الذي يمنع ويجرم الاعتداء على المدنيين.

وقال اللواء "الأحمري" لـ"سبق": التصعيد الحوثي باستهداف المطارات يرتبط بالعقوبات الأمريكية على طهران، ما جعل الإيرانيين يوعزون للحوثيين بالتصعيد لتأزيم الوضع مع المملكة العربية السعودية، إذ يربط الإيرانيون والحوثيون ما بين العقوبات الأمريكية والمملكة، التي تعتبر حليفاً للولايات المتحدة للحدّ من الإرهاب والتدخل الإيراني في المنطقة العربية، ومنها اليمن حيث تقود السعودية التحالف العربي لأربع سنوات لإنهاء الدور الإيراني التخريبي في اليمن وإعادة الحكومة الشرعية إلى قيادة اليمن والمؤيدة بالقرارات الدولية والإجماع العربي.

وأضاف اللواء "الأحمري": استهداف المنشآت المدنية يشكل خطراً علينا إن لم نوجد الحلول للحد من خطورة مثل هذه الهجمات، التي يدينها المجتمع الدولي؛ لكونها تشكّل تهديداً لحياة المدنيين غير المشاركين بالحرب، وهذا حق تكفله القوانين الدولية.

وقال: تعتبر المليشيا أن هذا الاستهداف سيهزّ من ثقة المواطن بالأمن، لكن لديه الوعي الكامل لفهم ذلك، ويتكاتف الجميع للوقوف بحزم أمام ما تشكّله هذه الهجمات من خطورة، والمثال واضح بسرعة عودة العمل بشكل طبيعي في المطار واستئناف الرحلات بشكل طبيعي، مما أعطى صورة لثقة المواطن بقيادته وقواته المسلحة، وقد نشرت القنوات الفضائية صوراً تدل على عودة العمل بشكل طبيعي بعد وقت قصير من تنفيذ الهجوم الإرهابي على صالة القدوم بالمطار.

وتابع اللواء "الأحمري": يبقى دور المجتمع الدولي لإدانة مثل هذا العمل الإرهابي الذي يستهدف الأبرياء كمدنيين، فمطار أبها الدولي مطار مدني لا يوجد فيه أهداف عسكرية يجيز القانون الدولي مهاجمتها من ضمن سياق الحرب مع المليشيا، فبالتالي استهدافه يشكل جريمة مكتملة الأركان ضد هدف مدني.

وأكد اللواء "الأحمري" أن هذا الهجوم يوضح خطورة ما تقوم به إيران من تزويد للمليشيات بالأسلحة والصواريخ والطائرات المسيرة والألغام البحرية، وما تشكله من خطورة على المملكة وعلى الأمن الإقليمي، وذلك في تصعيد يصبّ في مصلحة النظام الإيراني وخدمة أهدافه التوسعية في اليمن والمنطقة العربية.

واختتم: كما أن مثل هذه الهجمات متوقعة، ولا بد أحياناً من خسائر ضمن السياق العام لأي حرب، إلا أن التحالف لديه أدوات ووسائل للردّ عند القيام بمثل هذا العمل الإرهابي ضد هدف مدني.

12 يونيو 2019 - 9 شوّال 1440
04:59 PM

"الأحمري" لـ"سبق": استهداف الحوثيين للمطارات بإيعاز إيراني تطور خطير

أكد أنه يوضح خطورة ما تقوم به طهران من تزويد المليشيات بالأسلحة والصواريخ

A A A
عبدالله السالم - الدمام
0
672

أكد الخبير العسكري اللواء ركن متقاعد مستور الأحمري أن استهداف المطارات يعد تطوراً خطيراً في الحرب ضد المليشيا الحوثية؛ لكون استهداف المطار كمنشأة مدنية يتعارض مع القانون الدولي الذي يمنع ويجرم الاعتداء على المدنيين.

وقال اللواء "الأحمري" لـ"سبق": التصعيد الحوثي باستهداف المطارات يرتبط بالعقوبات الأمريكية على طهران، ما جعل الإيرانيين يوعزون للحوثيين بالتصعيد لتأزيم الوضع مع المملكة العربية السعودية، إذ يربط الإيرانيون والحوثيون ما بين العقوبات الأمريكية والمملكة، التي تعتبر حليفاً للولايات المتحدة للحدّ من الإرهاب والتدخل الإيراني في المنطقة العربية، ومنها اليمن حيث تقود السعودية التحالف العربي لأربع سنوات لإنهاء الدور الإيراني التخريبي في اليمن وإعادة الحكومة الشرعية إلى قيادة اليمن والمؤيدة بالقرارات الدولية والإجماع العربي.

وأضاف اللواء "الأحمري": استهداف المنشآت المدنية يشكل خطراً علينا إن لم نوجد الحلول للحد من خطورة مثل هذه الهجمات، التي يدينها المجتمع الدولي؛ لكونها تشكّل تهديداً لحياة المدنيين غير المشاركين بالحرب، وهذا حق تكفله القوانين الدولية.

وقال: تعتبر المليشيا أن هذا الاستهداف سيهزّ من ثقة المواطن بالأمن، لكن لديه الوعي الكامل لفهم ذلك، ويتكاتف الجميع للوقوف بحزم أمام ما تشكّله هذه الهجمات من خطورة، والمثال واضح بسرعة عودة العمل بشكل طبيعي في المطار واستئناف الرحلات بشكل طبيعي، مما أعطى صورة لثقة المواطن بقيادته وقواته المسلحة، وقد نشرت القنوات الفضائية صوراً تدل على عودة العمل بشكل طبيعي بعد وقت قصير من تنفيذ الهجوم الإرهابي على صالة القدوم بالمطار.

وتابع اللواء "الأحمري": يبقى دور المجتمع الدولي لإدانة مثل هذا العمل الإرهابي الذي يستهدف الأبرياء كمدنيين، فمطار أبها الدولي مطار مدني لا يوجد فيه أهداف عسكرية يجيز القانون الدولي مهاجمتها من ضمن سياق الحرب مع المليشيا، فبالتالي استهدافه يشكل جريمة مكتملة الأركان ضد هدف مدني.

وأكد اللواء "الأحمري" أن هذا الهجوم يوضح خطورة ما تقوم به إيران من تزويد للمليشيات بالأسلحة والصواريخ والطائرات المسيرة والألغام البحرية، وما تشكله من خطورة على المملكة وعلى الأمن الإقليمي، وذلك في تصعيد يصبّ في مصلحة النظام الإيراني وخدمة أهدافه التوسعية في اليمن والمنطقة العربية.

واختتم: كما أن مثل هذه الهجمات متوقعة، ولا بد أحياناً من خسائر ضمن السياق العام لأي حرب، إلا أن التحالف لديه أدوات ووسائل للردّ عند القيام بمثل هذا العمل الإرهابي ضد هدف مدني.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,625
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,464
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,419
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,236

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

ماجد البريكان
خطوة بملايين الريالات

خطوة بملايين الريالات

سلطان رديف
ممرضان في السماء

ممرضان في السماء

محمد الصيـعري
كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

عبدالغني الشيخ
استودعك الله يا مسافر..!

استودعك الله يا مسافر..!

بدر الغامدي
الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

ثامر الحربي
توافُق "استثنائي" أوجده خادم الحرمين الشريفين

توافُق "استثنائي" أوجده خادم الحرمين الشريفين

ماجد البريكان
الكوارث المهنية وأزمات الإدارة

الكوارث المهنية وأزمات الإدارة

عبدالغني الشيخ
كأس العالم في خطر..!

كأس العالم في خطر..!

صالح المسلّم
كلنا (محمد)

كلنا (محمد)

سلطان رديف

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة