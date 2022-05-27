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محافظ حبونا يتفقّد المواقع المتضررة جراء السيول والأمطار

وجّه جميع الجهات المختصة بعمل اللازم

قام محافظ حبونا عبدالله بن مبارك بن زامان، وعدد من مديري الإدارات الحكومية ورؤساء المراكز، بجولة تفقدية على المراكز المرتبطة بالمحافظة ومركز المحافظة؛ للوقوف على المواقع المتضررة من جراء السيول والأمطار.

وقد وجّه جميع الجهات المختصة بعمل واتخاذ الإجراءات اللازمة كل فيما يخصه؛ لما يخدم المصلحة العامة.

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محافظ حبونا يتفقّد المواقع المتضررة جراء السيول والأمطار
سبق

قام محافظ حبونا عبدالله بن مبارك بن زامان، وعدد من مديري الإدارات الحكومية ورؤساء المراكز، بجولة تفقدية على المراكز المرتبطة بالمحافظة ومركز المحافظة؛ للوقوف على المواقع المتضررة من جراء السيول والأمطار.

وقد وجّه جميع الجهات المختصة بعمل واتخاذ الإجراءات اللازمة كل فيما يخصه؛ لما يخدم المصلحة العامة.

27 مايو 2019 - 22 رمضان 1440
03:42 PM

محافظ حبونا يتفقّد المواقع المتضررة جراء السيول والأمطار

وجّه جميع الجهات المختصة بعمل اللازم

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صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
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قام محافظ حبونا عبدالله بن مبارك بن زامان، وعدد من مديري الإدارات الحكومية ورؤساء المراكز، بجولة تفقدية على المراكز المرتبطة بالمحافظة ومركز المحافظة؛ للوقوف على المواقع المتضررة من جراء السيول والأمطار.

وقد وجّه جميع الجهات المختصة بعمل واتخاذ الإجراءات اللازمة كل فيما يخصه؛ لما يخدم المصلحة العامة.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
22,955
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

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30,876
29 مليار ..

29 مليار ..

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