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آيفون 9.. "أبل" تجهّز مفاجأة لكل عشاق هواتفها في 15 أبريل

تسعى لإنقاذ عام 2020 بإطلاق هاتفها الاقتصادي زهيد السعر

كشفت تقارير صحفية عالمية، أن شركة "أبل" الأمريكية تجهّز مفاجأة لكل عشاق هواتف "آيفون" في 15 أبريل الجاري.

وأوضح تقرير نشره موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن "أبل" تسعى لإنقاذ عام 2020 بإطلاق هاتفها الاقتصادي زهيد السعر "آيفون 9" في منتصف الشهر الجاري.

وسيكون هذا الجهاز خليفة هاتف "آيفون إس إي" الذي تم إطلاقه لأول مرة في عام 2016.

وكانت "أبل" قد أجّلت إطلاق الهاتف لأكثر من مرة في تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

ونقل التقرير عن مصادر داخل "أبل"، أنها أجرت اجتماعًا داخليًّا لمناقشة كيفية إطلاق هاتف "آيفون 9"، وتوصلت إلى أنها ستكشف عنه رسميًّا في 15 أبريل؛ على أن يكون متاحًا في الأسواق يوم 22 أبريل الجاري.

وستجهّز "أبل" حدثًا عبر الإنترنت للكشف عن مواصفات الهاتف الجديد وإمكانياته.

ومن المتوقع أن يتراوح سعر هاتف "آيفون 9" ما بين 349 إلى 399 دولارًا أمريكيًّا، وسيتم دعمه بشاشة لمسية ضخمة ومستشعر بصمة أصابع.

شركة أبل الأمريكية آيفون

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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آيفون 9.. "أبل" تجهّز مفاجأة لكل عشاق هواتفها في 15 أبريل
سبق

كشفت تقارير صحفية عالمية، أن شركة "أبل" الأمريكية تجهّز مفاجأة لكل عشاق هواتف "آيفون" في 15 أبريل الجاري.

وأوضح تقرير نشره موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن "أبل" تسعى لإنقاذ عام 2020 بإطلاق هاتفها الاقتصادي زهيد السعر "آيفون 9" في منتصف الشهر الجاري.

وسيكون هذا الجهاز خليفة هاتف "آيفون إس إي" الذي تم إطلاقه لأول مرة في عام 2016.

وكانت "أبل" قد أجّلت إطلاق الهاتف لأكثر من مرة في تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

ونقل التقرير عن مصادر داخل "أبل"، أنها أجرت اجتماعًا داخليًّا لمناقشة كيفية إطلاق هاتف "آيفون 9"، وتوصلت إلى أنها ستكشف عنه رسميًّا في 15 أبريل؛ على أن يكون متاحًا في الأسواق يوم 22 أبريل الجاري.

وستجهّز "أبل" حدثًا عبر الإنترنت للكشف عن مواصفات الهاتف الجديد وإمكانياته.

ومن المتوقع أن يتراوح سعر هاتف "آيفون 9" ما بين 349 إلى 399 دولارًا أمريكيًّا، وسيتم دعمه بشاشة لمسية ضخمة ومستشعر بصمة أصابع.

01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
01:20 PM

آيفون 9.. "أبل" تجهّز مفاجأة لكل عشاق هواتفها في 15 أبريل

تسعى لإنقاذ عام 2020 بإطلاق هاتفها الاقتصادي زهيد السعر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت تقارير صحفية عالمية، أن شركة "أبل" الأمريكية تجهّز مفاجأة لكل عشاق هواتف "آيفون" في 15 أبريل الجاري.

وأوضح تقرير نشره موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أن "أبل" تسعى لإنقاذ عام 2020 بإطلاق هاتفها الاقتصادي زهيد السعر "آيفون 9" في منتصف الشهر الجاري.

وسيكون هذا الجهاز خليفة هاتف "آيفون إس إي" الذي تم إطلاقه لأول مرة في عام 2016.

وكانت "أبل" قد أجّلت إطلاق الهاتف لأكثر من مرة في تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

ونقل التقرير عن مصادر داخل "أبل"، أنها أجرت اجتماعًا داخليًّا لمناقشة كيفية إطلاق هاتف "آيفون 9"، وتوصلت إلى أنها ستكشف عنه رسميًّا في 15 أبريل؛ على أن يكون متاحًا في الأسواق يوم 22 أبريل الجاري.

وستجهّز "أبل" حدثًا عبر الإنترنت للكشف عن مواصفات الهاتف الجديد وإمكانياته.

ومن المتوقع أن يتراوح سعر هاتف "آيفون 9" ما بين 349 إلى 399 دولارًا أمريكيًّا، وسيتم دعمه بشاشة لمسية ضخمة ومستشعر بصمة أصابع.

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