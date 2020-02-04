أسعار النفط تهبط لأدنى مستوى في 13 شهرًا مع تراجع الطلب بفعل "كورونا"

الفيروس الصيني أثار تخفيضات محتملة في الإمدادات من أوبك وحلفائها

هبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عام يوم الاثنين مع تراجع الطلب على الخام في الصين وسط تفشي فيروس كورونا الذي أثار أيضًا تخفيضات محتملة في الإمدادات من أوبك وحلفائها، وفقًا لرويترز.

وتفصيلاً، أنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول منخفضة 2.17 دولار، أو 3.83 بالمائة، لتبلغ عند التسوية 54.45 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى لها منذ يناير من العام الماضي.

وهبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.45 دولار، أو 2.8 بالمائة، لتسجل عند التسوية 50.12 دولار للبرميل بعد أن هوت أثناء الجلسة إلى 49.91 دولار وهو أدنى مستوى لها منذ يناير 2019 .

وفي هذا الصدد، قال فيل فلين المحلل في برايس فيوتشرز جروب في شيكاجو :"لم نشهد تدميرًا للطلب بهذا النطاق وبهذه السرعة".

وتعطلت سلاسل الإمدادات في الصين، ثاني أكبر اقتصاد وأكبر مستورد للخام في العالم، مما دفع أكبر شركة لتكرير النفط في البلاد لخفض الإنتاج بنحو 12 بالمائة الشهر الجاري.

وتشير دلائل إلى أن الطلب على الوقود في الصين ينخفض مع إلغاء شركات الطيران رحلات لوقف انتشار الفيروس وتأجيل مقاطعات إعادة فتح مصانع عقب عطلة العام القمري الجديد.

وتُقدم منظمة أوبك وحلفاؤها موعد الاجتماع المقرر في مارس إلى فبراير الجاري من أجل مناقشة آثار تفشي الفيروس على الطلب، حيث ذكرت مصادر في أوبك+ أن من المقرر أن تعقد اللجنة الفنية المشتركة اجتماعًا لتقييم تأثير الفيروس هذا الأسبوع.

وقالت مصادر لرويترز إن أوبك وحلفاءها في مجموعة أوبك+ يدرسون خفضًا إضافيًا قدره 500 ألف برميل يوميًا لإنتاجهم النفطي، فيما ذكرت صحيفة وول ستريت أن خيارًا آخر يجري دراسته يتضمن خفضًا مؤقتًا قدره مليون برميل يوميًا تنفذه السعودية.