أنشئوا السدود وأزيلوا النفايات.. هنا قائمة مطالب "بلدي مكة" تزامنًا مع الأمطار

المجلس أوصى بضرورة مخاطبة أمانة العاصمة المقدسة للجهات المختصة بذلك

أوصى المجلس البلدي بالعاصمة المقدسة، في جلسته الواحدة والخمسين، بضرورة مخاطبة أمانة العاصمة المقدسة للجهات المختصة لإيجاد سدود في كل من منطقة البجيدي والحسينية؛ تحسبًا لمواسم الأمطار القادمة، مع ضرورة إزالة النفايات التي قد تعيق مجرى سيل وادي عرنة بمكة المكرمة.

كما ناقش المجلس محضر لجنة احتياجات القرى، وأقر بتوصياتها؛ ومنها اعتماد مشاريع التنمية في قرى (الزيما، وسولة، وقابل عيفان، والمروة، والرهجانية، والبيضاء، والشجوة، والثريا).

إلى جانب ذلك أقر المجلس متابعة مشروع طريق العين ببحرة وقرية المباركية.

وأقر المجلس التوصية التي أوصت بمطالبة أمانة العاصمة المقدسة باستكمال مشاريع مجاري السيول في قرى المليحاء ورقية وثال، وسفلتة الطرق الداخلية المؤدية لها.