النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 3989 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 182493

الكويت تعلن عن 4 حالات وفاة و551 إصابة جديدة بكورونا

ارتفع إجمالي عدد الحالات المصابة في البلاد إلى 44942

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأحد، تسجيل 551 إصابة جديدة بمرض (كوفيد-19) خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 44942، وتم تسجيل أربع حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض؛ ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 348.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في بيان لـ(كونا): إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض من بينها حالات مخالطة لحالات، تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وأوضح "السند" أن حالات الإصابة الـ551 السابقة، تَضَمّنت 341 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 61.89% و210 لغير الكويتيين بنسبة 38.11%.

وأضاف أن المصابين حسب المناطق الصحية جاءوا بواقع (153 حالة بمنطقة الجهراء الصحية) و(147 بالأحمدي الصحية) و(90 بالفروانية الصحية) و(86 بحولي الصحية) و(75 بالعاصمة الصحية).

وعن أعلى المناطق السكنية من حيث تسجيل الإصابة بالفيروس، ذكر أنها جاءت بواقع 25 في منطقة العبدلي، و23 في منطقة تيماء، و21 في منطقة سعدالعبدالله، و20 في منطقة جليب الشيوخ، و18 في منطقة صباح السالم، و18 في منطقة السالمية.

وفيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، لفت إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة بلغ 149 حالة؛ ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد-19) -وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة- 9100 حالة.

الكويت فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
الكويت تعلن عن 4 حالات وفاة و551 إصابة جديدة بكورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأحد، تسجيل 551 إصابة جديدة بمرض (كوفيد-19) خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 44942، وتم تسجيل أربع حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض؛ ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 348.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في بيان لـ(كونا): إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض من بينها حالات مخالطة لحالات، تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وأوضح "السند" أن حالات الإصابة الـ551 السابقة، تَضَمّنت 341 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 61.89% و210 لغير الكويتيين بنسبة 38.11%.

وأضاف أن المصابين حسب المناطق الصحية جاءوا بواقع (153 حالة بمنطقة الجهراء الصحية) و(147 بالأحمدي الصحية) و(90 بالفروانية الصحية) و(86 بحولي الصحية) و(75 بالعاصمة الصحية).

وعن أعلى المناطق السكنية من حيث تسجيل الإصابة بالفيروس، ذكر أنها جاءت بواقع 25 في منطقة العبدلي، و23 في منطقة تيماء، و21 في منطقة سعدالعبدالله، و20 في منطقة جليب الشيوخ، و18 في منطقة صباح السالم، و18 في منطقة السالمية.

وفيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، لفت إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة بلغ 149 حالة؛ ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد-19) -وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة- 9100 حالة.

28 يونيو 2020 - 7 ذو القعدة 1441
02:05 PM

الكويت تعلن عن 4 حالات وفاة و551 إصابة جديدة بكورونا

ارتفع إجمالي عدد الحالات المصابة في البلاد إلى 44942

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
244

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأحد، تسجيل 551 إصابة جديدة بمرض (كوفيد-19) خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 44942، وتم تسجيل أربع حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض؛ ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 348.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في بيان لـ(كونا): إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض من بينها حالات مخالطة لحالات، تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وأوضح "السند" أن حالات الإصابة الـ551 السابقة، تَضَمّنت 341 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 61.89% و210 لغير الكويتيين بنسبة 38.11%.

وأضاف أن المصابين حسب المناطق الصحية جاءوا بواقع (153 حالة بمنطقة الجهراء الصحية) و(147 بالأحمدي الصحية) و(90 بالفروانية الصحية) و(86 بحولي الصحية) و(75 بالعاصمة الصحية).

وعن أعلى المناطق السكنية من حيث تسجيل الإصابة بالفيروس، ذكر أنها جاءت بواقع 25 في منطقة العبدلي، و23 في منطقة تيماء، و21 في منطقة سعدالعبدالله، و20 في منطقة جليب الشيوخ، و18 في منطقة صباح السالم، و18 في منطقة السالمية.

وفيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، لفت إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة بلغ 149 حالة؛ ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد-19) -وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة- 9100 حالة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,454
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,464
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,296
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,616

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة