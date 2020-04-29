"الدعم التنموي" بالرياض توزّع وجبات إفطار صائم بـ519 ألف ريال

لصالح الأسر المتضررة والعمال والمحتاجين من السعوديين والمقيمين

واصلت لجنة منطقة الرياض المنفذة لمبادرة "الدعم التنموي المجتمعي لمواجهة أزمة كورونا" خلال الأيام القليلة الماضية أعمالها في دعم الأسر المتضررة والعمال والمحتاجين سعوديين كانوا أم مقيمين، وسط تفاعل كبير من رجال الأعمال والشركات والمؤسسات المشغلة للمطاعم، وبعض الجهات التجارية الأخرى المعنية.

وتمكّنت اللجنة بمشاركة 24 ألف متطوع من توزيع 122 ألف سلة غذائية للأسر المتضررة في أحياء متفرقة من الرياض وما يتبع لها من محافظات بالتنسيق مع الجمعيات المتخصصة إلى جانب توزيع 53 ألف وجبة غذائية، وتقديم وجبات إفطار صائم بمبلغ 519 ألف ريال، وخدمات صحية بمبلغ 63 ألف ريال.

وساهمت كذلك في تسديد فواتير خدمات عامة بمبلغ 335 ألف ريال، وتقديم مساعدات نقدية بمبلغ 1.450.000 ريال.

وقال رئيس اللجنة مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور يوسف السيالي: عدد المستفيدين تخطى حاجز النصف مليون، إذ بلغ العدد حتى الآن 594.224 مستفيداً.

وأضاف: اللجنة وعبر الجمعيات المعتمدة ما زالت تواصل عمليات المسح لتسجيل المزيد من المستفيدين، حيث لا يقتصر دورها على الدعمين المادي والغذائي فقط، بل يمتد إلى التوعية والتثقيف عن طريق الرسائل التوعوية، حيث يصل الإجمالي العام لما تم رصده من مبالغ إلى 35.682.360 ريالاً.

وقدّم "السيالي" شكره لمطاعم البيت الرومنسي ومطاعم نسيم نجد وماكدونالدز وبرجر كنج وبيتزا هت والبيك وبيت الشواية وهرفي لدعمهم، مؤكداً أن الباب ما زال مفتوحاً أمام من يريد الدعم وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة.

يُذكر أن لجنة منطقة الرياض التي يرأسها "السيالي" ومساعده علي القباني تضم مجموعة من الأعضاء الممثلين لإمارة المنطقة ومركز التنمية الاجتماعية ومجلس الجمعيات الأهلية وجمعية مكارم وجمعية البر بشمال الرياض وجمعية إنسان وجمعية عناية وجمعية الإمام بالدرعية.