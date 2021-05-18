الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI تُعيد تشكيل مجلس إدارتها برئاسة "الخطيب"

بعضوية "الخريف والبنيان والبياري والشبل والسليمان والعوهلي والجبير والسويلم والسلمان"

أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي عُقدت افتراضياً أمس، وذلك بحضور ممثل مجلس الإدارة ونائب رئيس المجلس الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل، وممثل الصندوق عمر بن عبدالرحمن أبالخيل.

وبعد اكتمال النصاب القانوني وفقاً للمادة الثلاثين من النظام الأساسي للشركة، وبعد الاطلاع على جدول أعمال الجمعية، وبناءً على نتائج التصويت، أقرت الجمعية جميع البنود المطروحة للتصويت، بما في ذلك الموافقة على تعديل المادة "12" من النظام الأساسي بزيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من (9) إلى (10) أعضاء، والموافقة على إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة بدءاً من تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ولمدة ثلاث سنوات.

وفيما يلي تشكيلة مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI الجديد:

1. أحمد بن عقيل الخطيب (رئيس مجلس الإدارة).

2. بندر بن إبراهيم الخريف (عضواً).

3. الفريق أول ركن عبدالرحمن بن صالح البنيان (عضواً).

4. الدكتور خالد بن حسين البياري (عضواً).

5. الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل (نائب الرئيس).

6. الدكتور غسان بن أحمد السليمان (عضواً).

7. المهندس مساعد بن سليمان العوهلي (عضواً).

8. مازن بن أحمد الجبير (عضواً).

9. عبدالعزيز بن عبدالرحمن السويلم‏ (عضواً).

10. ياسر بن عبدالله السلمان (عضواً).

وعقب الانتهاء من اجتماع الجمعية العامة غير العادية، قال "الخطيب": نبارك للشركة إعادة تشكيل مجلس إدارتها وللأعضاء الجدد تسلُّم مناصبهم الجديدة، ونتمنى لهم كل التوفيق والسداد، ونتوجه بالشكر إلى الأعضاء السابقين على ما قدموه خلال فترة مليئة بالإنجازات، كما نجدد التزامنًا أمام جميع عملائنا وأصحاب المصلحة لدينا باستكمال مسيرة العطاء والإنجازات، إذ سيبذل مجلس الإدارة أقصى الجهود من أجل ضمان نجاح الشركة بتوطين ما يربو على 50% من الإنفاق العسكري للمملكة بحلول العام 2030.