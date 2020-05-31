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ارتفاع الإصابات المؤكدة بكورونا في ألمانيا إلى 181482

روبرت كوخ: عدد الوفيات المسجلة ارتفع إلى 8500 وفاة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بواقع 286، ليبلغ العدد الإجمالي 181482 حالة.

ووفق "رويترز" فقد أظهرت إحصاءات المعهد أن عدد الوفيات المسجلة ارتفع بواقع 11، ليصل العدد الإجمالي إلى 8500 وفاة.

ألمانيا فيروس كورونا الجديد

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ارتفاع الإصابات المؤكدة بكورونا في ألمانيا إلى 181482
سبق

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بواقع 286، ليبلغ العدد الإجمالي 181482 حالة.

ووفق "رويترز" فقد أظهرت إحصاءات المعهد أن عدد الوفيات المسجلة ارتفع بواقع 11، ليصل العدد الإجمالي إلى 8500 وفاة.

31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441
08:41 AM

ارتفاع الإصابات المؤكدة بكورونا في ألمانيا إلى 181482

روبرت كوخ: عدد الوفيات المسجلة ارتفع إلى 8500 وفاة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بواقع 286، ليبلغ العدد الإجمالي 181482 حالة.

ووفق "رويترز" فقد أظهرت إحصاءات المعهد أن عدد الوفيات المسجلة ارتفع بواقع 11، ليصل العدد الإجمالي إلى 8500 وفاة.

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