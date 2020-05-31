ارتفاع الإصابات المؤكدة بكورونا في ألمانيا إلى 181482
روبرت كوخ: عدد الوفيات المسجلة ارتفع إلى 8500 وفاة
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بواقع 286، ليبلغ العدد الإجمالي 181482 حالة.
ووفق "رويترز" فقد أظهرت إحصاءات المعهد أن عدد الوفيات المسجلة ارتفع بواقع 11، ليصل العدد الإجمالي إلى 8500 وفاة.
ألمانيا
فيروس كورونا الجديد
ارتفاع الإصابات المؤكدة بكورونا في ألمانيا إلى 181482
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-05-31
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بواقع 286، ليبلغ العدد الإجمالي 181482 حالة.
ووفق "رويترز" فقد أظهرت إحصاءات المعهد أن عدد الوفيات المسجلة ارتفع بواقع 11، ليصل العدد الإجمالي إلى 8500 وفاة.
31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441
08:41 AM
ارتفاع الإصابات المؤكدة بكورونا في ألمانيا إلى 181482
روبرت كوخ: عدد الوفيات المسجلة ارتفع إلى 8500 وفاة
أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بواقع 286، ليبلغ العدد الإجمالي 181482 حالة.
ووفق "رويترز" فقد أظهرت إحصاءات المعهد أن عدد الوفيات المسجلة ارتفع بواقع 11، ليصل العدد الإجمالي إلى 8500 وفاة.