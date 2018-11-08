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"إغاثي الملك سلمان" يدشن برامج تدريب معيلات الأسر في عدن

تستفيد منه 250 متدربة ضمن أنشطة مشروع تحسين سبل العيش

دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، البرامج التدريبية في قطاع التدريب والتأهيل المهني لمعيلات الأسر في مديريتي "خور مكسر والتواهي" بعدن، والذي تستفيد منه 250 متدربة ضمن أنشطة مشروع تحسين سبل العيش.

وقال مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة في عدن صالح الذيباني: دعم مشروع سبل العيش يأتي في طور العمل الإنساني لمركز الملك سلمان للإغاثة لدعم شرائح المجتمع المدني وتمكينه من إدارة حياته اليومية وتوفير فرص عمل من خلال إكساب المستهدفين عدداً من المهارات المهنية.

من جانبه، ثمّن وكيل محافظة عدن خالد الجعيملاني الدعم التنموي والإنساني لمركز الملك سلمان للإغاثة تجاه الشعب اليمني الذي يواجه ظروفاً صعبة نتيجة الأزمة التي افتعلتها المليشيا الحوثية.

وقال: استهداف الأسر من ذوي الدخل المحدود يمثل نقلة نوعية للاتجاه نحو البناء والتنمية، حيث يمثل العنصر البشري أهم المرتكزات الأساسية في إعادة الحياة إلى طبيعتها، وذلك من خلال إيجاد الحلول المناسبة للقضاء على الفقر والبطالة.

وأكد "الجعيملاني" استعداد السلطة المحلية بمحافظة عدن لتذليل الصعوبات لتنفيذ مثل تلك المشاريع الهادفة بدعم الأسر الفقيرة وتحويلها إلى أسر منتجة تضمن لها العيش الكريم.

يُذكر أن المشروع، الذي يشمل خمس محافظات يمنية هي "الجوف، حضرموت، شبوة، لحج وعدن"، يهدف إلى تحسين مستوى دخل الأسر من ذوي الدخل المحدود من خلال التدريب والتأهيل الذي يمنح المستهدفين فرصة التدريب ليكونوا عمالة ماهرة وفق اختيارهم المهني.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"إغاثي الملك سلمان" يدشن برامج تدريب معيلات الأسر في عدن
سبق

دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، البرامج التدريبية في قطاع التدريب والتأهيل المهني لمعيلات الأسر في مديريتي "خور مكسر والتواهي" بعدن، والذي تستفيد منه 250 متدربة ضمن أنشطة مشروع تحسين سبل العيش.

وقال مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة في عدن صالح الذيباني: دعم مشروع سبل العيش يأتي في طور العمل الإنساني لمركز الملك سلمان للإغاثة لدعم شرائح المجتمع المدني وتمكينه من إدارة حياته اليومية وتوفير فرص عمل من خلال إكساب المستهدفين عدداً من المهارات المهنية.

من جانبه، ثمّن وكيل محافظة عدن خالد الجعيملاني الدعم التنموي والإنساني لمركز الملك سلمان للإغاثة تجاه الشعب اليمني الذي يواجه ظروفاً صعبة نتيجة الأزمة التي افتعلتها المليشيا الحوثية.

وقال: استهداف الأسر من ذوي الدخل المحدود يمثل نقلة نوعية للاتجاه نحو البناء والتنمية، حيث يمثل العنصر البشري أهم المرتكزات الأساسية في إعادة الحياة إلى طبيعتها، وذلك من خلال إيجاد الحلول المناسبة للقضاء على الفقر والبطالة.

وأكد "الجعيملاني" استعداد السلطة المحلية بمحافظة عدن لتذليل الصعوبات لتنفيذ مثل تلك المشاريع الهادفة بدعم الأسر الفقيرة وتحويلها إلى أسر منتجة تضمن لها العيش الكريم.

يُذكر أن المشروع، الذي يشمل خمس محافظات يمنية هي "الجوف، حضرموت، شبوة، لحج وعدن"، يهدف إلى تحسين مستوى دخل الأسر من ذوي الدخل المحدود من خلال التدريب والتأهيل الذي يمنح المستهدفين فرصة التدريب ليكونوا عمالة ماهرة وفق اختيارهم المهني.

08 نوفمبر 2018 - 30 صفر 1440
12:38 PM

"إغاثي الملك سلمان" يدشن برامج تدريب معيلات الأسر في عدن

تستفيد منه 250 متدربة ضمن أنشطة مشروع تحسين سبل العيش

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، البرامج التدريبية في قطاع التدريب والتأهيل المهني لمعيلات الأسر في مديريتي "خور مكسر والتواهي" بعدن، والذي تستفيد منه 250 متدربة ضمن أنشطة مشروع تحسين سبل العيش.

وقال مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة في عدن صالح الذيباني: دعم مشروع سبل العيش يأتي في طور العمل الإنساني لمركز الملك سلمان للإغاثة لدعم شرائح المجتمع المدني وتمكينه من إدارة حياته اليومية وتوفير فرص عمل من خلال إكساب المستهدفين عدداً من المهارات المهنية.

من جانبه، ثمّن وكيل محافظة عدن خالد الجعيملاني الدعم التنموي والإنساني لمركز الملك سلمان للإغاثة تجاه الشعب اليمني الذي يواجه ظروفاً صعبة نتيجة الأزمة التي افتعلتها المليشيا الحوثية.

وقال: استهداف الأسر من ذوي الدخل المحدود يمثل نقلة نوعية للاتجاه نحو البناء والتنمية، حيث يمثل العنصر البشري أهم المرتكزات الأساسية في إعادة الحياة إلى طبيعتها، وذلك من خلال إيجاد الحلول المناسبة للقضاء على الفقر والبطالة.

وأكد "الجعيملاني" استعداد السلطة المحلية بمحافظة عدن لتذليل الصعوبات لتنفيذ مثل تلك المشاريع الهادفة بدعم الأسر الفقيرة وتحويلها إلى أسر منتجة تضمن لها العيش الكريم.

يُذكر أن المشروع، الذي يشمل خمس محافظات يمنية هي "الجوف، حضرموت، شبوة، لحج وعدن"، يهدف إلى تحسين مستوى دخل الأسر من ذوي الدخل المحدود من خلال التدريب والتأهيل الذي يمنح المستهدفين فرصة التدريب ليكونوا عمالة ماهرة وفق اختيارهم المهني.

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