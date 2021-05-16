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"هدف" يدعم توظيف أكثر من 26 ألف سعودي وسعودية للعمل في 8682 منشأةً

من خلال خدمات وبرامج دعم التوظيف الموجهة للكوادر الوطنية

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) ممثلاً في المرصد الوطني للعمل،عن دعم توظيف 26311 شابًا وشابة التحقوا للعمل في 8682 منشأة في القطاع الخاص وذلك في شهر إبريل الماضي (2021م) من خلال خدمات وبرامج دعم التوظيف الموجهة للكوادر الوطنية.

وأبان الصندوق، أن عدد المستفيدين الذكور من خدمات وبرامج دعم التوظيف للفترة ذاتها بلغ 12141 يمثلون ما نسبته (46%) بينما وصل عدد المستفيدات الإناث إلى 14170 يمثلن ما نسبته (54(%.

وأشار الصندوق إلى أن منطقة الرياض تصدرت مناطق المملكة الـ 13 في أعداد من وُظِّفوا في شهر إبريل بواقع 10354 موظفًا وموظفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 5746 موظفًا، فيما جاءت المنطقة الشرقية ثالثًا بنحو 4001، وتوزعت الأعداد الأخرى لمن وُظِّفوا في منشآت القطاع الخاص على بقية مناطق المملكة.

وكان "هدف" أطلق أخيرًا إستراتيجيته الهادفة إلى تطوير وتكامل الجهود وتعزيزها مع الشركاء في منشآت القطاع الخاص؛ لتمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية في سوق العمل، إضافة إلى تطوير وتحسين برامج ومبادرات الدعم والتمكين الموجّهة للقوى الوطنية من الجنسين، واستحداث برامج جديدة ونوعية تتواكب مع احتياج ومتطلبات سوق العمل.

ويقدم "هدف" مبادرات وبرامج دعم تدريب وتوظيف وتمكين المواطنين والمواطنات ودعم المنشآت في جميع الأنشطة والقطاعات والمهن، ومنها برنامج دعم التوظيف، وبرنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)، وبرنامج دعم النقل الموجّه، ومنصة تسعة أعشار، وبرنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية، وبرنامج دعم نقل المرأة العاملة (وصول)، وبرنامج دعم معاهد الشراكات الإستراتيجية، والمنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني (دروب).

وأكد الصندوق حرصه واستمراره في دعم تدريب وتوظيف وتمكين القوى الوطنية من الجنسين في مختلف المهن والأنشطة التي يتطلبها سوق العمل تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

صندوق تنمية الموارد البشرية هدف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هدف" يدعم توظيف أكثر من 26 ألف سعودي وسعودية للعمل في 8682 منشأةً
سبق

أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) ممثلاً في المرصد الوطني للعمل،عن دعم توظيف 26311 شابًا وشابة التحقوا للعمل في 8682 منشأة في القطاع الخاص وذلك في شهر إبريل الماضي (2021م) من خلال خدمات وبرامج دعم التوظيف الموجهة للكوادر الوطنية.

وأبان الصندوق، أن عدد المستفيدين الذكور من خدمات وبرامج دعم التوظيف للفترة ذاتها بلغ 12141 يمثلون ما نسبته (46%) بينما وصل عدد المستفيدات الإناث إلى 14170 يمثلن ما نسبته (54(%.

وأشار الصندوق إلى أن منطقة الرياض تصدرت مناطق المملكة الـ 13 في أعداد من وُظِّفوا في شهر إبريل بواقع 10354 موظفًا وموظفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 5746 موظفًا، فيما جاءت المنطقة الشرقية ثالثًا بنحو 4001، وتوزعت الأعداد الأخرى لمن وُظِّفوا في منشآت القطاع الخاص على بقية مناطق المملكة.

وكان "هدف" أطلق أخيرًا إستراتيجيته الهادفة إلى تطوير وتكامل الجهود وتعزيزها مع الشركاء في منشآت القطاع الخاص؛ لتمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية في سوق العمل، إضافة إلى تطوير وتحسين برامج ومبادرات الدعم والتمكين الموجّهة للقوى الوطنية من الجنسين، واستحداث برامج جديدة ونوعية تتواكب مع احتياج ومتطلبات سوق العمل.

ويقدم "هدف" مبادرات وبرامج دعم تدريب وتوظيف وتمكين المواطنين والمواطنات ودعم المنشآت في جميع الأنشطة والقطاعات والمهن، ومنها برنامج دعم التوظيف، وبرنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)، وبرنامج دعم النقل الموجّه، ومنصة تسعة أعشار، وبرنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية، وبرنامج دعم نقل المرأة العاملة (وصول)، وبرنامج دعم معاهد الشراكات الإستراتيجية، والمنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني (دروب).

وأكد الصندوق حرصه واستمراره في دعم تدريب وتوظيف وتمكين القوى الوطنية من الجنسين في مختلف المهن والأنشطة التي يتطلبها سوق العمل تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

16 مايو 2021 - 4 شوّال 1442
11:11 PM

"هدف" يدعم توظيف أكثر من 26 ألف سعودي وسعودية للعمل في 8682 منشأةً

من خلال خدمات وبرامج دعم التوظيف الموجهة للكوادر الوطنية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) ممثلاً في المرصد الوطني للعمل،عن دعم توظيف 26311 شابًا وشابة التحقوا للعمل في 8682 منشأة في القطاع الخاص وذلك في شهر إبريل الماضي (2021م) من خلال خدمات وبرامج دعم التوظيف الموجهة للكوادر الوطنية.

وأبان الصندوق، أن عدد المستفيدين الذكور من خدمات وبرامج دعم التوظيف للفترة ذاتها بلغ 12141 يمثلون ما نسبته (46%) بينما وصل عدد المستفيدات الإناث إلى 14170 يمثلن ما نسبته (54(%.

وأشار الصندوق إلى أن منطقة الرياض تصدرت مناطق المملكة الـ 13 في أعداد من وُظِّفوا في شهر إبريل بواقع 10354 موظفًا وموظفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 5746 موظفًا، فيما جاءت المنطقة الشرقية ثالثًا بنحو 4001، وتوزعت الأعداد الأخرى لمن وُظِّفوا في منشآت القطاع الخاص على بقية مناطق المملكة.

وكان "هدف" أطلق أخيرًا إستراتيجيته الهادفة إلى تطوير وتكامل الجهود وتعزيزها مع الشركاء في منشآت القطاع الخاص؛ لتمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية في سوق العمل، إضافة إلى تطوير وتحسين برامج ومبادرات الدعم والتمكين الموجّهة للقوى الوطنية من الجنسين، واستحداث برامج جديدة ونوعية تتواكب مع احتياج ومتطلبات سوق العمل.

ويقدم "هدف" مبادرات وبرامج دعم تدريب وتوظيف وتمكين المواطنين والمواطنات ودعم المنشآت في جميع الأنشطة والقطاعات والمهن، ومنها برنامج دعم التوظيف، وبرنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)، وبرنامج دعم النقل الموجّه، ومنصة تسعة أعشار، وبرنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية، وبرنامج دعم نقل المرأة العاملة (وصول)، وبرنامج دعم معاهد الشراكات الإستراتيجية، والمنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني (دروب).

وأكد الصندوق حرصه واستمراره في دعم تدريب وتوظيف وتمكين القوى الوطنية من الجنسين في مختلف المهن والأنشطة التي يتطلبها سوق العمل تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

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