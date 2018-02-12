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الهلال: ياسر سليم.. ووعكة تُبعد عطيف

أوضحت الأشعة الطبية التي خضع لها ياسر الشهراني، لاعب خط دفاع الهلال، سلامته من الإصابة. وفي المقابل لم يشارك عبدالله عطيف في تدريب الهلال نظير تعرضه لوعكة صحية.

واختتم الفريق تدريباته استعدادًا لملاقاة الفيحاء مساء الغد في الجولة الـ18 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهد المران تطبيق عدد من الجُمل التكتيكية والفنية، واختُتم بمناورة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الهلال: ياسر سليم.. ووعكة تُبعد عطيف
سبق

أوضحت الأشعة الطبية التي خضع لها ياسر الشهراني، لاعب خط دفاع الهلال، سلامته من الإصابة. وفي المقابل لم يشارك عبدالله عطيف في تدريب الهلال نظير تعرضه لوعكة صحية.

واختتم الفريق تدريباته استعدادًا لملاقاة الفيحاء مساء الغد في الجولة الـ18 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهد المران تطبيق عدد من الجُمل التكتيكية والفنية، واختُتم بمناورة.

12 فبراير 2020 - 18 جمادى الآخر 1441
09:36 PM

الهلال: ياسر سليم.. ووعكة تُبعد عطيف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أوضحت الأشعة الطبية التي خضع لها ياسر الشهراني، لاعب خط دفاع الهلال، سلامته من الإصابة. وفي المقابل لم يشارك عبدالله عطيف في تدريب الهلال نظير تعرضه لوعكة صحية.

واختتم الفريق تدريباته استعدادًا لملاقاة الفيحاء مساء الغد في الجولة الـ18 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشهد المران تطبيق عدد من الجُمل التكتيكية والفنية، واختُتم بمناورة.

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