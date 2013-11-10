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لا زواج قبل الـ18.. #هيئة_حقوق_الإنسان: أسرعوا بإصدار القانون

وفقاً لما أشارت إليه الاتفاقية الدولية التي أصبحت #المملكة طرفاً فيها

أوصت #هيئة_حقوق_الإنسان بسرعة إصدار قانون يحدد العمر للزواج بـ18 عاماً، ويمنع ما دونه؛ لكون هذا العمر يعد مرحلة طفولة، وفقاً لما أشارت إليه الأنظمة المحلية والاتفاقية الدولية لـ #حقوق_الطفل التي أصبحت #المملكة طرفاً فيها.

وقال #هيئة_حقوق_الإنسان اليوم إنها درست مع عدد من الجهات الآثار السلبية المترتبة على الزواج المبكر (دون سن الـ18)، مشيرة إلى أن نظام حماية #الطفل حمّل والدَيْ من هو دون الـ"18" أو من يقوم برعايته مسؤولية تربيته وضمان حقوقه، والعمل على توفير الرعاية له، وحمايته من الإيذاء والإهمال.

وأضافت: سنّ مثل هذه القانون سيعزز حماية الحق في تكوين وتحمل بناء الأسرة بما يحافظ على استمرارية الحياة الزوجية والعيش باطمئنان.

وأوضحت أن الدراسات المعتبرة أثبتت أن الزواج المبكر له آثاره السلبية الجسدية والنفسية، ونوهت بضرورة الاكتمال الجسدي والعقلي للزوجين؛ حتى لا يشكل الزواج خطراً عليهما، بما يضمن أهليته من الناحية الاجتماعية والنفسية والجسدية، ويعزز التكافؤ النفسي والاجتماعي بين الزوجين.

هيئة حقوق الإنسان الزواج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لا زواج قبل الـ18.. #هيئة_حقوق_الإنسان: أسرعوا بإصدار القانون
سبق

أوصت #هيئة_حقوق_الإنسان بسرعة إصدار قانون يحدد العمر للزواج بـ18 عاماً، ويمنع ما دونه؛ لكون هذا العمر يعد مرحلة طفولة، وفقاً لما أشارت إليه الأنظمة المحلية والاتفاقية الدولية لـ #حقوق_الطفل التي أصبحت #المملكة طرفاً فيها.

وقال #هيئة_حقوق_الإنسان اليوم إنها درست مع عدد من الجهات الآثار السلبية المترتبة على الزواج المبكر (دون سن الـ18)، مشيرة إلى أن نظام حماية #الطفل حمّل والدَيْ من هو دون الـ"18" أو من يقوم برعايته مسؤولية تربيته وضمان حقوقه، والعمل على توفير الرعاية له، وحمايته من الإيذاء والإهمال.

وأضافت: سنّ مثل هذه القانون سيعزز حماية الحق في تكوين وتحمل بناء الأسرة بما يحافظ على استمرارية الحياة الزوجية والعيش باطمئنان.

وأوضحت أن الدراسات المعتبرة أثبتت أن الزواج المبكر له آثاره السلبية الجسدية والنفسية، ونوهت بضرورة الاكتمال الجسدي والعقلي للزوجين؛ حتى لا يشكل الزواج خطراً عليهما، بما يضمن أهليته من الناحية الاجتماعية والنفسية والجسدية، ويعزز التكافؤ النفسي والاجتماعي بين الزوجين.

10 نوفمبر 2019 - 13 ربيع الأول 1441
02:18 PM

لا زواج قبل الـ18.. #هيئة_حقوق_الإنسان: أسرعوا بإصدار القانون

وفقاً لما أشارت إليه الاتفاقية الدولية التي أصبحت #المملكة طرفاً فيها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أوصت #هيئة_حقوق_الإنسان بسرعة إصدار قانون يحدد العمر للزواج بـ18 عاماً، ويمنع ما دونه؛ لكون هذا العمر يعد مرحلة طفولة، وفقاً لما أشارت إليه الأنظمة المحلية والاتفاقية الدولية لـ #حقوق_الطفل التي أصبحت #المملكة طرفاً فيها.

وقال #هيئة_حقوق_الإنسان اليوم إنها درست مع عدد من الجهات الآثار السلبية المترتبة على الزواج المبكر (دون سن الـ18)، مشيرة إلى أن نظام حماية #الطفل حمّل والدَيْ من هو دون الـ"18" أو من يقوم برعايته مسؤولية تربيته وضمان حقوقه، والعمل على توفير الرعاية له، وحمايته من الإيذاء والإهمال.

وأضافت: سنّ مثل هذه القانون سيعزز حماية الحق في تكوين وتحمل بناء الأسرة بما يحافظ على استمرارية الحياة الزوجية والعيش باطمئنان.

وأوضحت أن الدراسات المعتبرة أثبتت أن الزواج المبكر له آثاره السلبية الجسدية والنفسية، ونوهت بضرورة الاكتمال الجسدي والعقلي للزوجين؛ حتى لا يشكل الزواج خطراً عليهما، بما يضمن أهليته من الناحية الاجتماعية والنفسية والجسدية، ويعزز التكافؤ النفسي والاجتماعي بين الزوجين.

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