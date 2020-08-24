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صواعق البرق تروّع كاليفورنيا.. و200 طائرة إطفاء لا تكفي

أشعلت آلاف الحرائق وخلّفت سحب دخان كثيف غطّت المنطقة

تم، أمس الأحد، إجلاء نحو 240 ألف شخص لحمايتهم من خطر الحرائق التي تجتاح كاليفورنيا، في وقت تلقت سلطات هذه الولاية خلال الساعات الأخيرة تعزيزات شملت عناصر ومعدات، قبل حدوث سلسلة جديدة محتملة من صواعق البرق.

وأشعلت آلاف صواعق البرق في الأيّام الأخيرة حرائق خلّفت سحب دخان كثيف غطّت المنطقة السبت.

وتوقّع جهاز الإطفاء في كاليفورنيا على تويتر "مزيداً من البرق الأحد، ليستمر حتى الثلاثاء"، قائلًا إن "على الجميع التأهّب ووضع خطّة إجلاء".

وقالت خدمة الأرصاد الجوية إنه "في ظلّ الجفاف الشديد.. بإمكان العواصف الرعدية إشعال مزيد من حرائق الغابات في عطلة نهاية الأسبوع".

ووفق "سكاي نيوز"، أمس الأحد، كان لا يزال هناك نحو 20 حريقًا مشتعلاً، من بينها الحريق في قطاع "إل إن يو لايتنينغ كومبلكس"، وكذلك حريق "إس سي يو لايتنينغ كومبلكس"، على التوالي في شمال سان فرانسيسكو، وفي جنوب شرقها.

وقال المتحدّث باسم وكالة الحماية من الحرائق في كاليفورنيا دانيال بيرلانت، في مقطع فيديو نُشر على تويتر، إنه تم، الأحد، إجلاء ما يقرب من 240 ألف شخص.

وأقرّت السلطات في كاليفورنيا بأن عدد الأفراد لم يكن كافيًا في البداية لمكافحة هذا العدد الكبير من الحرائق الواسعة النطاق.

لكن رجال الإطفاء في كاليفورنيا تلقوا في الساعات الأخيرة تعزيزات شملت أفرادًا ومعدّات من ولايات أميركيّة عدة، خصوصًا من أوريغون وتكساس وأريزونا ونيومكسيكو، حسبما أعلن بيرلانت.

كما تم حشد نحو 200 عنصر من الحرس الوطني. وكان نحو 14 ألف رجل إطفاء يعملون، الأحد.

وتلقى رجال الإطفاء مؤازرة من أكثر من 200 طائرة ومروحيّة، بما فيها طائرات عسكرية معدلة لمكافحة الحرائق.. وطلب حاكم الولاية غافن نيوسوم؛ المساعدة من كندا وأستراليا.

كاليفورنيا

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صواعق البرق تروّع كاليفورنيا.. و200 طائرة إطفاء لا تكفي
سبق

تم، أمس الأحد، إجلاء نحو 240 ألف شخص لحمايتهم من خطر الحرائق التي تجتاح كاليفورنيا، في وقت تلقت سلطات هذه الولاية خلال الساعات الأخيرة تعزيزات شملت عناصر ومعدات، قبل حدوث سلسلة جديدة محتملة من صواعق البرق.

وأشعلت آلاف صواعق البرق في الأيّام الأخيرة حرائق خلّفت سحب دخان كثيف غطّت المنطقة السبت.

وتوقّع جهاز الإطفاء في كاليفورنيا على تويتر "مزيداً من البرق الأحد، ليستمر حتى الثلاثاء"، قائلًا إن "على الجميع التأهّب ووضع خطّة إجلاء".

وقالت خدمة الأرصاد الجوية إنه "في ظلّ الجفاف الشديد.. بإمكان العواصف الرعدية إشعال مزيد من حرائق الغابات في عطلة نهاية الأسبوع".

ووفق "سكاي نيوز"، أمس الأحد، كان لا يزال هناك نحو 20 حريقًا مشتعلاً، من بينها الحريق في قطاع "إل إن يو لايتنينغ كومبلكس"، وكذلك حريق "إس سي يو لايتنينغ كومبلكس"، على التوالي في شمال سان فرانسيسكو، وفي جنوب شرقها.

وقال المتحدّث باسم وكالة الحماية من الحرائق في كاليفورنيا دانيال بيرلانت، في مقطع فيديو نُشر على تويتر، إنه تم، الأحد، إجلاء ما يقرب من 240 ألف شخص.

وأقرّت السلطات في كاليفورنيا بأن عدد الأفراد لم يكن كافيًا في البداية لمكافحة هذا العدد الكبير من الحرائق الواسعة النطاق.

لكن رجال الإطفاء في كاليفورنيا تلقوا في الساعات الأخيرة تعزيزات شملت أفرادًا ومعدّات من ولايات أميركيّة عدة، خصوصًا من أوريغون وتكساس وأريزونا ونيومكسيكو، حسبما أعلن بيرلانت.

كما تم حشد نحو 200 عنصر من الحرس الوطني. وكان نحو 14 ألف رجل إطفاء يعملون، الأحد.

وتلقى رجال الإطفاء مؤازرة من أكثر من 200 طائرة ومروحيّة، بما فيها طائرات عسكرية معدلة لمكافحة الحرائق.. وطلب حاكم الولاية غافن نيوسوم؛ المساعدة من كندا وأستراليا.

24 أغسطس 2020 - 5 محرّم 1442
08:40 AM

صواعق البرق تروّع كاليفورنيا.. و200 طائرة إطفاء لا تكفي

أشعلت آلاف الحرائق وخلّفت سحب دخان كثيف غطّت المنطقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تم، أمس الأحد، إجلاء نحو 240 ألف شخص لحمايتهم من خطر الحرائق التي تجتاح كاليفورنيا، في وقت تلقت سلطات هذه الولاية خلال الساعات الأخيرة تعزيزات شملت عناصر ومعدات، قبل حدوث سلسلة جديدة محتملة من صواعق البرق.

وأشعلت آلاف صواعق البرق في الأيّام الأخيرة حرائق خلّفت سحب دخان كثيف غطّت المنطقة السبت.

وتوقّع جهاز الإطفاء في كاليفورنيا على تويتر "مزيداً من البرق الأحد، ليستمر حتى الثلاثاء"، قائلًا إن "على الجميع التأهّب ووضع خطّة إجلاء".

وقالت خدمة الأرصاد الجوية إنه "في ظلّ الجفاف الشديد.. بإمكان العواصف الرعدية إشعال مزيد من حرائق الغابات في عطلة نهاية الأسبوع".

ووفق "سكاي نيوز"، أمس الأحد، كان لا يزال هناك نحو 20 حريقًا مشتعلاً، من بينها الحريق في قطاع "إل إن يو لايتنينغ كومبلكس"، وكذلك حريق "إس سي يو لايتنينغ كومبلكس"، على التوالي في شمال سان فرانسيسكو، وفي جنوب شرقها.

وقال المتحدّث باسم وكالة الحماية من الحرائق في كاليفورنيا دانيال بيرلانت، في مقطع فيديو نُشر على تويتر، إنه تم، الأحد، إجلاء ما يقرب من 240 ألف شخص.

وأقرّت السلطات في كاليفورنيا بأن عدد الأفراد لم يكن كافيًا في البداية لمكافحة هذا العدد الكبير من الحرائق الواسعة النطاق.

لكن رجال الإطفاء في كاليفورنيا تلقوا في الساعات الأخيرة تعزيزات شملت أفرادًا ومعدّات من ولايات أميركيّة عدة، خصوصًا من أوريغون وتكساس وأريزونا ونيومكسيكو، حسبما أعلن بيرلانت.

كما تم حشد نحو 200 عنصر من الحرس الوطني. وكان نحو 14 ألف رجل إطفاء يعملون، الأحد.

وتلقى رجال الإطفاء مؤازرة من أكثر من 200 طائرة ومروحيّة، بما فيها طائرات عسكرية معدلة لمكافحة الحرائق.. وطلب حاكم الولاية غافن نيوسوم؛ المساعدة من كندا وأستراليا.

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