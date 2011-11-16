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"الدهمشي": "المدينة غير الربحية" تجربة استثنائية فريدة لم تشهدها الحضارات الأخرى

أكد أنها ستكون بيت خبرة للعمل الخيري والاجتماعي

‬أشاد أمين عام المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام إخاء صالح بن خليف الدهمشي، بمبادرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- بإنشاء أول مدينة غير ربحية في العالم بحي عرقة بالرياض.

وقال "الدهمشي": إن هذه المدينة غير الربحية، تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم، وتجربة استثنائية فريدة، لم تشهدها الحضارات الأخرى، وسوف تكون بإذن الله بيت الخبرة في العمل الخيري والاجتماعي مما ينعكس على أدائه ويسهم بتطويره وازدهاره".

وأضاف أن تلك المبادرة تأتي ضمن استمرار دعم ولي العهد حفظه الله للقطاع غير الربحي، وحرصه على تمكينه وتحقيق الاستدامة له، وليكون أكثر تنظيماً ومأسسةً.

وبيّن "الدهمشي" أن احتضان المدينة للأعمال الخيرية والتطوعية والمجتمعية، وبرامج تدريبية للشباب والفتيات، واحتواءها على مركز الإبداع، وأيضا معهد ومعرض للفنون وغيرها، يؤكد النقلة النوعية التي شهدها العمل الاجتماعي بشكل عام في المملكة منذ انطلاق الرؤية الوطنية 2030.

ولفت إلى أن القطاع غير الربحي أصبح شريكاً في التنمية وأحد أركانها، وقدمت المملكة ممارسات عملية لدعم هذا القطاع الحيوي، كما بات العمل الخيري في المملكة أنموذجاً تنهل منها بقية الدول الابتكارات والإبداعات والتطوير.

وأشاد باهتمام وحرص القيادة الرشيدة بالعمل الإنساني والاجتماعي ودعمها المتواصل للأعمال الخيرية والإنسانية وتمكين المستفيدين من الجمعيات والمنظمات الخيرية، عبر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي وجهت البوصلة نحو تحقيق الديمومة للقطاع غير الربحي، وتحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية لقطاع التنمية الاجتماعية، وتوفير الممكنات الأساسية لتحقيق النمو لخدماته، وتذليل التحديات والمعوقات التي تواجه العمل الخيري بالمملكة من خلال تبني مبادرات وفق خطط استراتيجية مرسومة لتطوير إجراءات العمل الاجتماعي، ومأسسته وحوكمته، وإضفاء الشفافية على مدخلاته ومخرجاته.

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"الدهمشي": "المدينة غير الربحية" تجربة استثنائية فريدة لم تشهدها الحضارات الأخرى
سبق

‬أشاد أمين عام المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام إخاء صالح بن خليف الدهمشي، بمبادرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- بإنشاء أول مدينة غير ربحية في العالم بحي عرقة بالرياض.

وقال "الدهمشي": إن هذه المدينة غير الربحية، تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم، وتجربة استثنائية فريدة، لم تشهدها الحضارات الأخرى، وسوف تكون بإذن الله بيت الخبرة في العمل الخيري والاجتماعي مما ينعكس على أدائه ويسهم بتطويره وازدهاره".

وأضاف أن تلك المبادرة تأتي ضمن استمرار دعم ولي العهد حفظه الله للقطاع غير الربحي، وحرصه على تمكينه وتحقيق الاستدامة له، وليكون أكثر تنظيماً ومأسسةً.

وبيّن "الدهمشي" أن احتضان المدينة للأعمال الخيرية والتطوعية والمجتمعية، وبرامج تدريبية للشباب والفتيات، واحتواءها على مركز الإبداع، وأيضا معهد ومعرض للفنون وغيرها، يؤكد النقلة النوعية التي شهدها العمل الاجتماعي بشكل عام في المملكة منذ انطلاق الرؤية الوطنية 2030.

ولفت إلى أن القطاع غير الربحي أصبح شريكاً في التنمية وأحد أركانها، وقدمت المملكة ممارسات عملية لدعم هذا القطاع الحيوي، كما بات العمل الخيري في المملكة أنموذجاً تنهل منها بقية الدول الابتكارات والإبداعات والتطوير.

وأشاد باهتمام وحرص القيادة الرشيدة بالعمل الإنساني والاجتماعي ودعمها المتواصل للأعمال الخيرية والإنسانية وتمكين المستفيدين من الجمعيات والمنظمات الخيرية، عبر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي وجهت البوصلة نحو تحقيق الديمومة للقطاع غير الربحي، وتحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية لقطاع التنمية الاجتماعية، وتوفير الممكنات الأساسية لتحقيق النمو لخدماته، وتذليل التحديات والمعوقات التي تواجه العمل الخيري بالمملكة من خلال تبني مبادرات وفق خطط استراتيجية مرسومة لتطوير إجراءات العمل الاجتماعي، ومأسسته وحوكمته، وإضفاء الشفافية على مدخلاته ومخرجاته.

15 نوفمبر 2021 - 10 ربيع الآخر 1443
06:46 PM

"الدهمشي": "المدينة غير الربحية" تجربة استثنائية فريدة لم تشهدها الحضارات الأخرى

أكد أنها ستكون بيت خبرة للعمل الخيري والاجتماعي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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‬أشاد أمين عام المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام إخاء صالح بن خليف الدهمشي، بمبادرة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- بإنشاء أول مدينة غير ربحية في العالم بحي عرقة بالرياض.

وقال "الدهمشي": إن هذه المدينة غير الربحية، تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم، وتجربة استثنائية فريدة، لم تشهدها الحضارات الأخرى، وسوف تكون بإذن الله بيت الخبرة في العمل الخيري والاجتماعي مما ينعكس على أدائه ويسهم بتطويره وازدهاره".

وأضاف أن تلك المبادرة تأتي ضمن استمرار دعم ولي العهد حفظه الله للقطاع غير الربحي، وحرصه على تمكينه وتحقيق الاستدامة له، وليكون أكثر تنظيماً ومأسسةً.

وبيّن "الدهمشي" أن احتضان المدينة للأعمال الخيرية والتطوعية والمجتمعية، وبرامج تدريبية للشباب والفتيات، واحتواءها على مركز الإبداع، وأيضا معهد ومعرض للفنون وغيرها، يؤكد النقلة النوعية التي شهدها العمل الاجتماعي بشكل عام في المملكة منذ انطلاق الرؤية الوطنية 2030.

ولفت إلى أن القطاع غير الربحي أصبح شريكاً في التنمية وأحد أركانها، وقدمت المملكة ممارسات عملية لدعم هذا القطاع الحيوي، كما بات العمل الخيري في المملكة أنموذجاً تنهل منها بقية الدول الابتكارات والإبداعات والتطوير.

وأشاد باهتمام وحرص القيادة الرشيدة بالعمل الإنساني والاجتماعي ودعمها المتواصل للأعمال الخيرية والإنسانية وتمكين المستفيدين من الجمعيات والمنظمات الخيرية، عبر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي وجهت البوصلة نحو تحقيق الديمومة للقطاع غير الربحي، وتحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية لقطاع التنمية الاجتماعية، وتوفير الممكنات الأساسية لتحقيق النمو لخدماته، وتذليل التحديات والمعوقات التي تواجه العمل الخيري بالمملكة من خلال تبني مبادرات وفق خطط استراتيجية مرسومة لتطوير إجراءات العمل الاجتماعي، ومأسسته وحوكمته، وإضفاء الشفافية على مدخلاته ومخرجاته.

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