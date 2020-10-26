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تنبيه لـ"المركز الوطني للأرصاد": ضباب على المدينة المنورة

تشمل تأثيراته تدنيًا في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تَضمنت ضبابًا، تشمل تأثيراته تدنيًا في مدى الرؤية، على محافظات: (ينبع، والرايس، وينبع النخل).

وبيّن المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة الثامنة صباحًا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تنبيه لـ"المركز الوطني للأرصاد": ضباب على المدينة المنورة
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تَضمنت ضبابًا، تشمل تأثيراته تدنيًا في مدى الرؤية، على محافظات: (ينبع، والرايس، وينبع النخل).

وبيّن المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة الثامنة صباحًا.

26 أكتوبر 2021 - 20 ربيع الأول 1443
08:27 AM

تنبيه لـ"المركز الوطني للأرصاد": ضباب على المدينة المنورة

تشمل تأثيراته تدنيًا في مدى الرؤية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تَضمنت ضبابًا، تشمل تأثيراته تدنيًا في مدى الرؤية، على محافظات: (ينبع، والرايس، وينبع النخل).

وبيّن المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة الثامنة صباحًا.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,628
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,766
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38 مليار ..

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14,010
2.5 مليار ..

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