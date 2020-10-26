تنبيه لـ"المركز الوطني للأرصاد": ضباب على المدينة المنورة

تشمل تأثيراته تدنيًا في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تَضمنت ضبابًا، تشمل تأثيراته تدنيًا في مدى الرؤية، على محافظات: (ينبع، والرايس، وينبع النخل).

وبيّن المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة الثامنة صباحًا.