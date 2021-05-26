برعاية "البواردي".. اختتام فعاليات ملتقى القصب الرمضاني العاشر

تضمن برامج تعليمية ودورات مهنية وفعاليات رياضية وترفيهية

اختتمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالقصب فعاليات الملتقى الرمضاني الصيفي العاشر لعام ١٤٤٠، برعاية محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي.

حضر حفل الختام مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور يوسف بن مسفر السيالي، ورئيس مركز القصب محمد العصيمي، ومعرف آل جوفان الدكتور فلاح محمد الجوفان وأمين جمعية "إعلاميون" ناصر الغربي ومدير مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة شقراء سلمان الصميت وعدد من داعمي الملتقى وأعيان مدينة القصب والأهالي والطلاب.

وكان في استقبال الضيوف رئيس مجلس اللجنة الدكتور عثمان بن عبدالعزيز المنيع وأعضاء مجلس اللجنة، وبدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم أعقبها كلمة رئيس مجلس اللجنة التي رحب فيها بمحافظ شقراء والحضور، مثمنًا لهم تلبية الدعوة وحرصهم على مشاركة أبنائهم اختتام الفعاليات.

وأوضح فئات المجتمع كبارًا وصغارًا رجالاً ونساءً وشبابًا، وتلبي احتياجات الجميع، كما شكر المنيع كل من ساهم وشارك في إنجاح الفعاليات وخص بالذكر داعمي الملتقى الراعي الذهبي عائلة القصبي والراعي الفضي رجل الأعمال فواز بن فايز السويد والراعي البرونزي شركة زاد للأغذية.

وقدم شكره كذلك لإدارة الملتقى ممثلة في مدير الملتقى عبدالعزيز المنيع ونائبه عبدالهادي المظاهر وجميع أعضاء مجلس اللجنة، وللجهات المشاركة في فعاليات الملتقى، وهي بلدية القصب ومركز التنمية الاجتماعية بمحافظة شقراء وابتدائية القصب ومدرسة ابن كثير لتحفيظ القرآن الكريم ومكتب الإشراف لتحفيظ القرآن الكريم بالقصب، وكذلك المشرفين والمدربين المشاركين فيه على جهودهم المبذولة في إنجاح فعاليات الملتقى هذا العام.

من جانبه عبر مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور يوسف بن مسفر السيالي خلال كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة، عن إعجابه بالملتقى وأهدافه، ومنظومة العمل ومشاركة الجميع العمل التطوعي وخدمة المجتمع مما يحقق رؤية المملكة ٢٠٣٠.

بعد ذلك شاهد الحضور عرضًا مرئيًا لفعاليات الملتقى التي تضمنت البرامج التعليمية والدورات المهنية واليدوية والفعاليات الثقافية والاجتماعية والرياضية والترفيهية، أعقبها توزيع شهادات التقدير تكريمًا للمشرفين والمدربين والطلاب المتميزين وتوزيع الدروع للداعمين والجهات المشاركة والمدربين، كما سلم رئيس مجلس اللجنة درع اللجنة للدكتور يوسف السيالي تقديرًا لجهود الوزارة وتشريفه الحفل الختامي.