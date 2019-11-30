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تدريب صحة جازان تنفذ دورة "الإسعافات في طوارئ الولادة"

بالتعاون مع الشؤون الصحية في الحرس الوطني

أقامت إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب في جازان، وبالتعاون مع مركز الدراسات العليا والتعليم المستمر بمدينة الملك عبدالعزيز الصحية للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، وبرعاية مدير عام الشؤون الصحية بجازان عبدالله النجمي، دورة الإسعافات المتقدمة في طوارئ الولادة في الفترة ٢٦_٢٨ نوفمبر ٢٠١٩.

وشملت محاور الدورة محاضرات وورشًا عملية في طب طوارئ الولادة والحالات الإسعافية، مثل نزيف ما بعد الولادة، وكيفية التعامل مع حالات انحشار كتف الجنين، وأسلم الطرق لاستخدام الملقط والجفت، وقد تم تدريب ٣٩ طبيبًا وطبيبة من مختلف المستشفيات والمراكز الصحية في المنطقة، بهدف تعزيز سلامة الأم الحامل عند الولادة.

وأشاد مدير عام صحة جازان، في مطلع حديثه أثناء حضوره لفعاليات البرنامج بالتقنيات العالية التي يملكها فريق العمل، وعن سعادته البالغة بالتعاون المستمر والمثمر بين الشؤون الصحية بالحرس الوطني وصحة جازان في مثل هذه البرامج المتقدمة.

وحثّ المشاركين من أطباء وطبيبات على الاستفادة القصوى من البرنامج والخبرات الموجودة كمدربين دوليين.

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تدريب صحة جازان تنفذ دورة "الإسعافات في طوارئ الولادة"
سبق

أقامت إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب في جازان، وبالتعاون مع مركز الدراسات العليا والتعليم المستمر بمدينة الملك عبدالعزيز الصحية للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، وبرعاية مدير عام الشؤون الصحية بجازان عبدالله النجمي، دورة الإسعافات المتقدمة في طوارئ الولادة في الفترة ٢٦_٢٨ نوفمبر ٢٠١٩.

وشملت محاور الدورة محاضرات وورشًا عملية في طب طوارئ الولادة والحالات الإسعافية، مثل نزيف ما بعد الولادة، وكيفية التعامل مع حالات انحشار كتف الجنين، وأسلم الطرق لاستخدام الملقط والجفت، وقد تم تدريب ٣٩ طبيبًا وطبيبة من مختلف المستشفيات والمراكز الصحية في المنطقة، بهدف تعزيز سلامة الأم الحامل عند الولادة.

وأشاد مدير عام صحة جازان، في مطلع حديثه أثناء حضوره لفعاليات البرنامج بالتقنيات العالية التي يملكها فريق العمل، وعن سعادته البالغة بالتعاون المستمر والمثمر بين الشؤون الصحية بالحرس الوطني وصحة جازان في مثل هذه البرامج المتقدمة.

وحثّ المشاركين من أطباء وطبيبات على الاستفادة القصوى من البرنامج والخبرات الموجودة كمدربين دوليين.

30 نوفمبر 2019 - 3 ربيع الآخر 1441
08:12 PM

تدريب صحة جازان تنفذ دورة "الإسعافات في طوارئ الولادة"

بالتعاون مع الشؤون الصحية في الحرس الوطني

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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أقامت إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب في جازان، وبالتعاون مع مركز الدراسات العليا والتعليم المستمر بمدينة الملك عبدالعزيز الصحية للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، وبرعاية مدير عام الشؤون الصحية بجازان عبدالله النجمي، دورة الإسعافات المتقدمة في طوارئ الولادة في الفترة ٢٦_٢٨ نوفمبر ٢٠١٩.

وشملت محاور الدورة محاضرات وورشًا عملية في طب طوارئ الولادة والحالات الإسعافية، مثل نزيف ما بعد الولادة، وكيفية التعامل مع حالات انحشار كتف الجنين، وأسلم الطرق لاستخدام الملقط والجفت، وقد تم تدريب ٣٩ طبيبًا وطبيبة من مختلف المستشفيات والمراكز الصحية في المنطقة، بهدف تعزيز سلامة الأم الحامل عند الولادة.

وأشاد مدير عام صحة جازان، في مطلع حديثه أثناء حضوره لفعاليات البرنامج بالتقنيات العالية التي يملكها فريق العمل، وعن سعادته البالغة بالتعاون المستمر والمثمر بين الشؤون الصحية بالحرس الوطني وصحة جازان في مثل هذه البرامج المتقدمة.

وحثّ المشاركين من أطباء وطبيبات على الاستفادة القصوى من البرنامج والخبرات الموجودة كمدربين دوليين.

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