"الجزيرة كابيتال" تدشن موقعها الإلكتروني في حلته الجديدة

لجميع عملاء البنوك المحلية.. بخصم 100% على عمولات التداول

دشنت "الجزيرة كابيتال" الشركة الرائدة في تقديم الخدمات المالية والاستثمارية في السوق السعودي (ترخيص رقم 37- 07076)، موقعها الإلكتروني: "www.aljaziracapital.com.sa" بحلته الجديدة؛ ليتماشى مع خططها التوسعية في الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية، وعرض كل الخدمات التي تقدّمها لعملائها عبر منصة رقمية متطورة ومتكاملة تتواكب مع تطلعاتهم المتنامية للقيام بخدماتهم المالية وأعمالهم الاستثمارية؛ من خلال أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، والتمتع بتجارب أسرع وأسهل وأكثر أمانًا "خاصة في ظل الإنجاز العالمي الذي حققته الجزيرة كابيتال بحصولها على شهادة المطابقة العالمية لأمن المعلومات ISO 27001 لعام 2018، والتي تعتبر من أهم الشهادات المعترف بها عالميًّا، وتحمل قيمة عالية من ناحية رفع الكفاءه والجودة في المنظمات حول العالم في مجال أمن المعلومات.

وبهذه المناسبة صرّح المهندس زياد أبا الخيل الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للجزيرة كابيتال قائلًا: إن التحول الرقمي والاعتماد على التكنولوجيا الرقمية، أصبح خيارًا استراتيجيًّا؛ حيث قطعت المملكة شوطًا كبيرًا في خططها نحو التحول للاقتصاد الرقمي؛ فضلًا عن اعتماد هيئة السوق المالية لأحدث الحلول والتطبيقات التقنية لإيجاد بيئة رقمية قوية تعزز من كفاءة السوق السعودي وتسرّع من وتيرة التحول الرقمي بما يتواكب مع برنامج التحول الوطني 2020؛ لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وهو ما حفزنا للعمل بوتيرة أسرع لتبني المفاهيم والأدوات الحديثة وتطبيق الحلول الذكية وتفعيلها لتحسين مستوى الخدمات الإلكترونية التي نقدّمها لعملائنا.

وأشار إلى أن الموقع الإلكتروني المتاح باللغتين العربية والإنجليزية، يقدم لعملاء "الجزيرة كابيتال" تجربة أكثر تخصيصًا من خلال منح الأولوية للصفحات الرئيسية: خدمات الوساطة، وإدارة الأصول، والمصرفية الاستثمارية والوساطة المؤسسية، وخدمات الوساطة المحلية والخليجية والدولية، والمشاركة في برنامج الاشتراك المنتظم للاستثمار والادخار الشهري، والاستثمارفي الصناديق الاستثمارية الرائدة والمتنوعة التي تقدّمها "الجزيرة كابيتال" وعلى رأسها صندوق الأسهم السعودية الذي حقق عائدًا سنويًّا يزيد على 29.4% وحصد جائزة "أرقام التقديرية" كأعلى الصناديق أداءً خلال خمس سنوات في المملكة؛ وفقًا لبوابة أرقام الإلكترونية؛ فضلًا عن الخدمة الجديدة المقدمة لجميع عملاء البنوك المحلية والتي تتيح فتح الحساب الاستثماري عن طريق الإنترنت من أي مكان في العالم وفي أي وقت بيسر وسهولة، والتمتع بخصم 100% على عمولات التداول؛ وفقًا للشروط والأحكام.

مضيفًا: باعتبارنا روادًا في مجال الخدمات المالية والاستثمارية الذكية في السوق السعودي؛ فإن التصميم المتميز والبسيط لبوابة الجزيرة كابيتال الإلكترونية، جاءت نتيجة لفهمنا العميق للطريقة التي يرغب متعاملونا في التفاعل من خلالها مع الخدمات التي نقدمها؛ لضمان حصولهم على تجربة استثنائية وممتعة في كل مرة يزورون فيها موقع الجزيرة كابيتال.