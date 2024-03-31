النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الجزيرة كابيتال" تدشن موقعها الإلكتروني في حلته الجديدة

لجميع عملاء البنوك المحلية.. بخصم 100% على عمولات التداول

دشنت "الجزيرة كابيتال" الشركة الرائدة في تقديم الخدمات المالية والاستثمارية في السوق السعودي (ترخيص رقم 37- 07076)، موقعها الإلكتروني: "www.aljaziracapital.com.sa" بحلته الجديدة؛ ليتماشى مع خططها التوسعية في الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية، وعرض كل الخدمات التي تقدّمها لعملائها عبر منصة رقمية متطورة ومتكاملة تتواكب مع تطلعاتهم المتنامية للقيام بخدماتهم المالية وأعمالهم الاستثمارية؛ من خلال أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، والتمتع بتجارب أسرع وأسهل وأكثر أمانًا "خاصة في ظل الإنجاز العالمي الذي حققته الجزيرة كابيتال بحصولها على شهادة المطابقة العالمية لأمن المعلومات ISO 27001 لعام 2018، والتي تعتبر من أهم الشهادات المعترف بها عالميًّا، وتحمل قيمة عالية من ناحية رفع الكفاءه والجودة في المنظمات حول العالم في مجال أمن المعلومات.

وبهذه المناسبة صرّح المهندس زياد أبا الخيل الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للجزيرة كابيتال قائلًا: إن التحول الرقمي والاعتماد على التكنولوجيا الرقمية، أصبح خيارًا استراتيجيًّا؛ حيث قطعت المملكة شوطًا كبيرًا في خططها نحو التحول للاقتصاد الرقمي؛ فضلًا عن اعتماد هيئة السوق المالية لأحدث الحلول والتطبيقات التقنية لإيجاد بيئة رقمية قوية تعزز من كفاءة السوق السعودي وتسرّع من وتيرة التحول الرقمي بما يتواكب مع برنامج التحول الوطني 2020؛ لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وهو ما حفزنا للعمل بوتيرة أسرع لتبني المفاهيم والأدوات الحديثة وتطبيق الحلول الذكية وتفعيلها لتحسين مستوى الخدمات الإلكترونية التي نقدّمها لعملائنا.

وأشار إلى أن الموقع الإلكتروني المتاح باللغتين العربية والإنجليزية، يقدم لعملاء "الجزيرة كابيتال" تجربة أكثر تخصيصًا من خلال منح الأولوية للصفحات الرئيسية: خدمات الوساطة، وإدارة الأصول، والمصرفية الاستثمارية والوساطة المؤسسية، وخدمات الوساطة المحلية والخليجية والدولية، والمشاركة في برنامج الاشتراك المنتظم للاستثمار والادخار الشهري، والاستثمارفي الصناديق الاستثمارية الرائدة والمتنوعة التي تقدّمها "الجزيرة كابيتال" وعلى رأسها صندوق الأسهم السعودية الذي حقق عائدًا سنويًّا يزيد على 29.4% وحصد جائزة "أرقام التقديرية" كأعلى الصناديق أداءً خلال خمس سنوات في المملكة؛ وفقًا لبوابة أرقام الإلكترونية؛ فضلًا عن الخدمة الجديدة المقدمة لجميع عملاء البنوك المحلية والتي تتيح فتح الحساب الاستثماري عن طريق الإنترنت من أي مكان في العالم وفي أي وقت بيسر وسهولة، والتمتع بخصم 100% على عمولات التداول؛ وفقًا للشروط والأحكام.

مضيفًا: باعتبارنا روادًا في مجال الخدمات المالية والاستثمارية الذكية في السوق السعودي؛ فإن التصميم المتميز والبسيط لبوابة الجزيرة كابيتال الإلكترونية، جاءت نتيجة لفهمنا العميق للطريقة التي يرغب متعاملونا في التفاعل من خلالها مع الخدمات التي نقدمها؛ لضمان حصولهم على تجربة استثنائية وممتعة في كل مرة يزورون فيها موقع الجزيرة كابيتال.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الجزيرة كابيتال" تدشن موقعها الإلكتروني في حلته الجديدة
سبق

دشنت "الجزيرة كابيتال" الشركة الرائدة في تقديم الخدمات المالية والاستثمارية في السوق السعودي (ترخيص رقم 37- 07076)، موقعها الإلكتروني: "www.aljaziracapital.com.sa" بحلته الجديدة؛ ليتماشى مع خططها التوسعية في الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية، وعرض كل الخدمات التي تقدّمها لعملائها عبر منصة رقمية متطورة ومتكاملة تتواكب مع تطلعاتهم المتنامية للقيام بخدماتهم المالية وأعمالهم الاستثمارية؛ من خلال أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، والتمتع بتجارب أسرع وأسهل وأكثر أمانًا "خاصة في ظل الإنجاز العالمي الذي حققته الجزيرة كابيتال بحصولها على شهادة المطابقة العالمية لأمن المعلومات ISO 27001 لعام 2018، والتي تعتبر من أهم الشهادات المعترف بها عالميًّا، وتحمل قيمة عالية من ناحية رفع الكفاءه والجودة في المنظمات حول العالم في مجال أمن المعلومات.

وبهذه المناسبة صرّح المهندس زياد أبا الخيل الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للجزيرة كابيتال قائلًا: إن التحول الرقمي والاعتماد على التكنولوجيا الرقمية، أصبح خيارًا استراتيجيًّا؛ حيث قطعت المملكة شوطًا كبيرًا في خططها نحو التحول للاقتصاد الرقمي؛ فضلًا عن اعتماد هيئة السوق المالية لأحدث الحلول والتطبيقات التقنية لإيجاد بيئة رقمية قوية تعزز من كفاءة السوق السعودي وتسرّع من وتيرة التحول الرقمي بما يتواكب مع برنامج التحول الوطني 2020؛ لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وهو ما حفزنا للعمل بوتيرة أسرع لتبني المفاهيم والأدوات الحديثة وتطبيق الحلول الذكية وتفعيلها لتحسين مستوى الخدمات الإلكترونية التي نقدّمها لعملائنا.

وأشار إلى أن الموقع الإلكتروني المتاح باللغتين العربية والإنجليزية، يقدم لعملاء "الجزيرة كابيتال" تجربة أكثر تخصيصًا من خلال منح الأولوية للصفحات الرئيسية: خدمات الوساطة، وإدارة الأصول، والمصرفية الاستثمارية والوساطة المؤسسية، وخدمات الوساطة المحلية والخليجية والدولية، والمشاركة في برنامج الاشتراك المنتظم للاستثمار والادخار الشهري، والاستثمارفي الصناديق الاستثمارية الرائدة والمتنوعة التي تقدّمها "الجزيرة كابيتال" وعلى رأسها صندوق الأسهم السعودية الذي حقق عائدًا سنويًّا يزيد على 29.4% وحصد جائزة "أرقام التقديرية" كأعلى الصناديق أداءً خلال خمس سنوات في المملكة؛ وفقًا لبوابة أرقام الإلكترونية؛ فضلًا عن الخدمة الجديدة المقدمة لجميع عملاء البنوك المحلية والتي تتيح فتح الحساب الاستثماري عن طريق الإنترنت من أي مكان في العالم وفي أي وقت بيسر وسهولة، والتمتع بخصم 100% على عمولات التداول؛ وفقًا للشروط والأحكام.

مضيفًا: باعتبارنا روادًا في مجال الخدمات المالية والاستثمارية الذكية في السوق السعودي؛ فإن التصميم المتميز والبسيط لبوابة الجزيرة كابيتال الإلكترونية، جاءت نتيجة لفهمنا العميق للطريقة التي يرغب متعاملونا في التفاعل من خلالها مع الخدمات التي نقدمها؛ لضمان حصولهم على تجربة استثنائية وممتعة في كل مرة يزورون فيها موقع الجزيرة كابيتال.

31 مارس 2019 - 24 رجب 1440
09:00 AM

"الجزيرة كابيتال" تدشن موقعها الإلكتروني في حلته الجديدة

لجميع عملاء البنوك المحلية.. بخصم 100% على عمولات التداول

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,800

دشنت "الجزيرة كابيتال" الشركة الرائدة في تقديم الخدمات المالية والاستثمارية في السوق السعودي (ترخيص رقم 37- 07076)، موقعها الإلكتروني: "www.aljaziracapital.com.sa" بحلته الجديدة؛ ليتماشى مع خططها التوسعية في الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية، وعرض كل الخدمات التي تقدّمها لعملائها عبر منصة رقمية متطورة ومتكاملة تتواكب مع تطلعاتهم المتنامية للقيام بخدماتهم المالية وأعمالهم الاستثمارية؛ من خلال أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، والتمتع بتجارب أسرع وأسهل وأكثر أمانًا "خاصة في ظل الإنجاز العالمي الذي حققته الجزيرة كابيتال بحصولها على شهادة المطابقة العالمية لأمن المعلومات ISO 27001 لعام 2018، والتي تعتبر من أهم الشهادات المعترف بها عالميًّا، وتحمل قيمة عالية من ناحية رفع الكفاءه والجودة في المنظمات حول العالم في مجال أمن المعلومات.

وبهذه المناسبة صرّح المهندس زياد أبا الخيل الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للجزيرة كابيتال قائلًا: إن التحول الرقمي والاعتماد على التكنولوجيا الرقمية، أصبح خيارًا استراتيجيًّا؛ حيث قطعت المملكة شوطًا كبيرًا في خططها نحو التحول للاقتصاد الرقمي؛ فضلًا عن اعتماد هيئة السوق المالية لأحدث الحلول والتطبيقات التقنية لإيجاد بيئة رقمية قوية تعزز من كفاءة السوق السعودي وتسرّع من وتيرة التحول الرقمي بما يتواكب مع برنامج التحول الوطني 2020؛ لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وهو ما حفزنا للعمل بوتيرة أسرع لتبني المفاهيم والأدوات الحديثة وتطبيق الحلول الذكية وتفعيلها لتحسين مستوى الخدمات الإلكترونية التي نقدّمها لعملائنا.

وأشار إلى أن الموقع الإلكتروني المتاح باللغتين العربية والإنجليزية، يقدم لعملاء "الجزيرة كابيتال" تجربة أكثر تخصيصًا من خلال منح الأولوية للصفحات الرئيسية: خدمات الوساطة، وإدارة الأصول، والمصرفية الاستثمارية والوساطة المؤسسية، وخدمات الوساطة المحلية والخليجية والدولية، والمشاركة في برنامج الاشتراك المنتظم للاستثمار والادخار الشهري، والاستثمارفي الصناديق الاستثمارية الرائدة والمتنوعة التي تقدّمها "الجزيرة كابيتال" وعلى رأسها صندوق الأسهم السعودية الذي حقق عائدًا سنويًّا يزيد على 29.4% وحصد جائزة "أرقام التقديرية" كأعلى الصناديق أداءً خلال خمس سنوات في المملكة؛ وفقًا لبوابة أرقام الإلكترونية؛ فضلًا عن الخدمة الجديدة المقدمة لجميع عملاء البنوك المحلية والتي تتيح فتح الحساب الاستثماري عن طريق الإنترنت من أي مكان في العالم وفي أي وقت بيسر وسهولة، والتمتع بخصم 100% على عمولات التداول؛ وفقًا للشروط والأحكام.

مضيفًا: باعتبارنا روادًا في مجال الخدمات المالية والاستثمارية الذكية في السوق السعودي؛ فإن التصميم المتميز والبسيط لبوابة الجزيرة كابيتال الإلكترونية، جاءت نتيجة لفهمنا العميق للطريقة التي يرغب متعاملونا في التفاعل من خلالها مع الخدمات التي نقدمها؛ لضمان حصولهم على تجربة استثنائية وممتعة في كل مرة يزورون فيها موقع الجزيرة كابيتال.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
19,918
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,178
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,053
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
29,877

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

المقالات

قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

عبدالرحمن المرشد
الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

صالح مطر الغامدي
الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

منى الرشيدي
حارِبوها فإنها "نتنة"

حارِبوها فإنها "نتنة"

سلطان رديف
النقل السريع..!!

النقل السريع..!!

محمد الصيـعري
دموع صديقي العربي.. تعلمتُ منها الكثير

دموع صديقي العربي.. تعلمتُ منها الكثير

ماجد البريكان
المستوى السادس.. حُلمٌ طال انتظاره!!

المستوى السادس.. حُلمٌ طال انتظاره!!

ساير المنيعي
تسريبات "الصرف" السياسي..!

تسريبات "الصرف" السياسي..!

عبدالغني الشيخ
كيف تصنع هيبتك؟

كيف تصنع هيبتك؟

صالح المسلّم
صناعة النفوذ

صناعة النفوذ

سلطان رديف

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة